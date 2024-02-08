https://ria.ru/20240208/rassledovanie-1926065558.html

В Еврокомиссии приняли к сведению решение Швеции по "Северным потокам"

В Еврокомиссии приняли к сведению решение Швеции по "Северным потокам" - РИА Новости, 08.02.2024

В Еврокомиссии приняли к сведению решение Швеции по "Северным потокам"

В Еврокомиссии сообщили РИА Новости, что приняли к сведению решение Швеции о прекращении расследования взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T06:07

2024-02-08T06:07

2024-02-08T06:09

швеция

сша

в мире

дмитрий песков

сеймур херш

еврокомиссия

северный поток

северный поток — 2

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БРЮССЕЛЬ, 8 фев – РИА Новости. В Еврокомиссии сообщили РИА Новости, что приняли к сведению решение Швеции о прекращении расследования взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", и отметили, что Дания и Германия продолжают расследование. Прокурор Швеции Матс Юнгквист в среду заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Еврокомиссия приняла к сведению, что Швеция закрыла расследование по диверсии на "Северном потоке". Расследования продолжаются в Дании и Германии", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК. Он подчеркнул, что "ответственность за проведение этих расследований возложена на страны-члены ЕС". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20240207/potoki-1926006463.html

https://ria.ru/20240207/rassledovanie-1925910033.html

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