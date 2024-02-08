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В Еврокомиссии приняли к сведению решение Швеции по "Северным потокам" - РИА Новости, 08.02.2024
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06:07 08.02.2024 (обновлено: 06:09 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/rassledovanie-1926065558.html
В Еврокомиссии приняли к сведению решение Швеции по "Северным потокам"
В Еврокомиссии приняли к сведению решение Швеции по "Северным потокам" - РИА Новости, 08.02.2024
В Еврокомиссии приняли к сведению решение Швеции по "Северным потокам"
В Еврокомиссии сообщили РИА Новости, что приняли к сведению решение Швеции о прекращении расследования взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T06:07
2024-02-08T06:09
швеция
сша
в мире
дмитрий песков
сеймур херш
еврокомиссия
северный поток
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БРЮССЕЛЬ, 8 фев – РИА Новости. В Еврокомиссии сообщили РИА Новости, что приняли к сведению решение Швеции о прекращении расследования взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", и отметили, что Дания и Германия продолжают расследование. Прокурор Швеции Матс Юнгквист в среду заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Еврокомиссия приняла к сведению, что Швеция закрыла расследование по диверсии на "Северном потоке". Расследования продолжаются в Дании и Германии", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК. Он подчеркнул, что "ответственность за проведение этих расследований возложена на страны-члены ЕС". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20240207/potoki-1926006463.html
https://ria.ru/20240207/rassledovanie-1925910033.html
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швеция, сша, в мире, дмитрий песков, сеймур херш, еврокомиссия, северный поток, северный поток — 2, джо байден, авария на "северных потоках"
Швеция, США, В мире, Дмитрий Песков, Сеймур Херш, Еврокомиссия, Северный поток, Северный поток — 2, Джо Байден, Авария на "Северных потоках"
В Еврокомиссии приняли к сведению решение Швеции по "Северным потокам"

В ЕК приняли к сведению решение Швеции по "Северным потокам"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 фев – РИА Новости. В Еврокомиссии сообщили РИА Новости, что приняли к сведению решение Швеции о прекращении расследования взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", и отметили, что Дания и Германия продолжают расследование.
Прокурор Швеции Матс Юнгквист в среду заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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"Еврокомиссия приняла к сведению, что Швеция закрыла расследование по диверсии на "Северном потоке". Расследования продолжаются в Дании и Германии", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.
Он подчеркнул, что "ответственность за проведение этих расследований возложена на страны-члены ЕС".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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ШвецияСШАВ миреДмитрий ПесковСеймур ХершЕврокомиссияСеверный потокСеверный поток — 2Джо БайденАвария на "Северных потоках"
 
 
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