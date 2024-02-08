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ПВО сбила 12 воздушных целей над Белгородом - РИА Новости, 08.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:53 08.02.2024 (обновлено: 19:22 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/pvo-1926247984.html
ПВО сбила 12 воздушных целей над Белгородом
ПВО сбила 12 воздушных целей над Белгородом - РИА Новости, 08.02.2024
ПВО сбила 12 воздушных целей над Белгородом
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 12 воздушных... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T18:53
2024-02-08T19:22
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
белгородская область
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 12 воздушных целей, пострадавших нет."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По информации от министерства обороны, сбито 12 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. В Белгородском районе различные повреждения зафиксированы в 9 частных жилых домовладениях в поселках Новосадовый, Разумное и селе Ближняя Игуменка. Также повреждены 3 автомобиля и пробита крыша строящегося детского сада", - написал Гладков. Он добавил, что на месте работают все оперативные службы. По словам губернатора, информация по повреждениям еще уточняется.По данным Минобороны, российские средства ПВО около 17.30 мск уничтожили над Белгородской областью восемь снарядов украинской РСЗО "Ураган" и еще четыре РСЗО "Ольха".
https://ria.ru/20240208/dron-1926190570.html
белгород
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
ПВО сбила 12 воздушных целей над Белгородом

Гладков: над Белгородом сработала система ПВО, сбито 12 воздушных целей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 12 воздушных целей, пострадавших нет.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По информации от министерства обороны, сбито 12 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. В Белгородском районе различные повреждения зафиксированы в 9 частных жилых домовладениях в поселках Новосадовый, Разумное и селе Ближняя Игуменка. Также повреждены 3 автомобиля и пробита крыша строящегося детского сада", - написал Гладков. Он добавил, что на месте работают все оперативные службы. По словам губернатора, информация по повреждениям еще уточняется.
По данным Минобороны, российские средства ПВО около 17.30 мск уничтожили над Белгородской областью восемь снарядов украинской РСЗО "Ураган" и еще четыре РСЗО "Ольха".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав ГладковБелгородская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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