https://ria.ru/20240208/pvo-1926247984.html

ПВО сбила 12 воздушных целей над Белгородом

ПВО сбила 12 воздушных целей над Белгородом - РИА Новости, 08.02.2024

ПВО сбила 12 воздушных целей над Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 12 воздушных... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T18:53

2024-02-08T18:53

2024-02-08T19:22

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

белгородская область

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 12 воздушных целей, пострадавших нет."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По информации от министерства обороны, сбито 12 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. В Белгородском районе различные повреждения зафиксированы в 9 частных жилых домовладениях в поселках Новосадовый, Разумное и селе Ближняя Игуменка. Также повреждены 3 автомобиля и пробита крыша строящегося детского сада", - написал Гладков. Он добавил, что на месте работают все оперативные службы. По словам губернатора, информация по повреждениям еще уточняется.По данным Минобороны, российские средства ПВО около 17.30 мск уничтожили над Белгородской областью восемь снарядов украинской РСЗО "Ураган" и еще четыре РСЗО "Ольха".

https://ria.ru/20240208/dron-1926190570.html

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Кирилл Волков

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