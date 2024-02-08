https://ria.ru/20240208/pvo-1926247984.html
ПВО сбила 12 воздушных целей над Белгородом
ПВО сбила 12 воздушных целей над Белгородом - РИА Новости, 08.02.2024
ПВО сбила 12 воздушных целей над Белгородом
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 12 воздушных... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T18:53
2024-02-08T18:53
2024-02-08T19:22
специальная военная операция на украине
происшествия
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белгородский район
вячеслав гладков
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ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 12 воздушных целей, пострадавших нет."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По информации от министерства обороны, сбито 12 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. В Белгородском районе различные повреждения зафиксированы в 9 частных жилых домовладениях в поселках Новосадовый, Разумное и селе Ближняя Игуменка. Также повреждены 3 автомобиля и пробита крыша строящегося детского сада", - написал Гладков. Он добавил, что на месте работают все оперативные службы. По словам губернатора, информация по повреждениям еще уточняется.По данным Минобороны, российские средства ПВО около 17.30 мск уничтожили над Белгородской областью восемь снарядов украинской РСЗО "Ураган" и еще четыре РСЗО "Ольха".
https://ria.ru/20240208/dron-1926190570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ПВО сбила 12 воздушных целей над Белгородом
Гладков: над Белгородом сработала система ПВО, сбито 12 воздушных целей