Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил госнаградами чиновников Белгородской области - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/putin-1926228928.html
Путин наградил госнаградами чиновников Белгородской области
Путин наградил госнаградами чиновников Белгородской области - РИА Новости, 08.02.2024
Путин наградил госнаградами чиновников Белгородской области
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени чиновников из приграничных населенных пунктов Белгородской... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:33
2024-02-08T17:33
белгородская область
россия
харьковская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_0:0:2838:1597_1920x0_80_0_0_3509ba3f50b06b246efeff9ebd47561b.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени чиновников из приграничных населенных пунктов Белгородской области за смелость и решительность при спасении людей и ликвидации последствий ЧС, соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации. Так, согласно документу, наград удостоены глава Новотаволжанской администрации Шебекинского городского округа Сергей Парик, замглавы администрации Шебекинского городского округа - секретарь Совета Безопасности Станислав Целых, помощник главы администрации Шебекинского городского округа Юрий Ясенков. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240208/putin-1926136794.html
белгородская область
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_156:0:2677:1891_1920x0_80_0_0_b85c5fb7e335d0049adf32cd07d06660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, харьковская область, владимир путин
Белгородская область, Россия, Харьковская область, Владимир Путин
Путин наградил госнаградами чиновников Белгородской области

Путин вручил госнаграды чиновникам из населенных пунктов Белгородской области

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени чиновников из приграничных населенных пунктов Белгородской области за смелость и решительность при спасении людей и ликвидации последствий ЧС, соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
Так, согласно документу, наград удостоены глава Новотаволжанской администрации Шебекинского городского округа Сергей Парик, замглавы администрации Шебекинского городского округа - секретарь Совета Безопасности Станислав Целых, помощник главы администрации Шебекинского городского округа Юрий Ясенков.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Путин в Кремле вручит госнаграды ученым и премии в области науки
Вчера, 12:56
 
Белгородская областьРоссияХарьковская областьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала