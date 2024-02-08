https://ria.ru/20240208/putin-1926228928.html

Путин наградил госнаградами чиновников Белгородской области

Путин наградил госнаградами чиновников Белгородской области - РИА Новости, 08.02.2024

Путин наградил госнаградами чиновников Белгородской области

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени чиновников из приграничных населенных пунктов Белгородской... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:33

2024-02-08T17:33

2024-02-08T17:33

белгородская область

россия

харьковская область

владимир путин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени чиновников из приграничных населенных пунктов Белгородской области за смелость и решительность при спасении людей и ликвидации последствий ЧС, соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации. Так, согласно документу, наград удостоены глава Новотаволжанской администрации Шебекинского городского округа Сергей Парик, замглавы администрации Шебекинского городского округа - секретарь Совета Безопасности Станислав Целых, помощник главы администрации Шебекинского городского округа Юрий Ясенков. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240208/putin-1926136794.html

белгородская область

россия

харьковская область

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белгородская область, россия, харьковская область, владимир путин