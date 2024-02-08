https://ria.ru/20240208/putin-1926228928.html
Путин наградил госнаградами чиновников Белгородской области
Путин наградил госнаградами чиновников Белгородской области - РИА Новости, 08.02.2024
Путин наградил госнаградами чиновников Белгородской области
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени чиновников из приграничных населенных пунктов Белгородской... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:33
2024-02-08T17:33
2024-02-08T17:33
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени чиновников из приграничных населенных пунктов Белгородской области за смелость и решительность при спасении людей и ликвидации последствий ЧС, соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации. Так, согласно документу, наград удостоены глава Новотаволжанской администрации Шебекинского городского округа Сергей Парик, замглавы администрации Шебекинского городского округа - секретарь Совета Безопасности Станислав Целых, помощник главы администрации Шебекинского городского округа Юрий Ясенков. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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белгородская область, россия, харьковская область, владимир путин
Белгородская область, Россия, Харьковская область, Владимир Путин
Путин наградил госнаградами чиновников Белгородской области
Путин вручил госнаграды чиновникам из населенных пунктов Белгородской области
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени чиновников из приграничных населенных пунктов Белгородской области за смелость и решительность при спасении людей и ликвидации последствий ЧС, соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
Так, согласно документу, наград удостоены глава Новотаволжанской администрации Шебекинского городского округа Сергей Парик, замглавы администрации Шебекинского городского округа - секретарь Совета Безопасности Станислав Целых, помощник главы администрации Шебекинского городского округа Юрий Ясенков.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Путин в Кремле вручит госнаграды ученым и премии в области науки