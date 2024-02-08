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Путин предложил обсудить стратегию развития научного фонда - РИА Новости, 08.02.2024
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Наука
 
16:16 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/putin-1926208568.html
Путин предложил обсудить стратегию развития научного фонда
Путин предложил обсудить стратегию развития научного фонда - РИА Новости, 08.02.2024
Путин предложил обсудить стратегию развития научного фонда
Президент России Владимир Путин предложил членам Совета по науке и образованию обсудить стратегию развития Российского научного фонда. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:16
2024-02-08T16:16
наука
россия
владимир путин
российский научный фонд
наука
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам Совета по науке и образованию обсудить стратегию развития Российского научного фонда. "Стратегию развития Российского научного фонда мы обсудим сегодня. Отмечу, что рынок традиционно предъявляет строгие требования к отбору проектов и к результатам исследования. Принципиально важно, чтобы фонд работал как действенный инструмент в поддержку ученых, особенно молодых ученых", - сказал лидер России на заседании Совета по науке и образованию.
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россия, владимир путин, российский научный фонд, наука
Наука, Россия, Владимир Путин, Российский научный фонд, Наука
Путин предложил обсудить стратегию развития научного фонда

Путин предложил Совету по науке обсудить стратегию развития научного фонда

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам Совета по науке и образованию обсудить стратегию развития Российского научного фонда.
"Стратегию развития Российского научного фонда мы обсудим сегодня. Отмечу, что рынок традиционно предъявляет строгие требования к отбору проектов и к результатам исследования. Принципиально важно, чтобы фонд работал как действенный инструмент в поддержку ученых, особенно молодых ученых", - сказал лидер России на заседании Совета по науке и образованию.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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