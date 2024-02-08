https://ria.ru/20240208/putin-1926208568.html

Путин предложил обсудить стратегию развития научного фонда

Путин предложил обсудить стратегию развития научного фонда - РИА Новости, 08.02.2024

Путин предложил обсудить стратегию развития научного фонда

Президент России Владимир Путин предложил членам Совета по науке и образованию обсудить стратегию развития Российского научного фонда. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:16

2024-02-08T16:16

2024-02-08T16:16

наука

россия

владимир путин

российский научный фонд

наука

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам Совета по науке и образованию обсудить стратегию развития Российского научного фонда. "Стратегию развития Российского научного фонда мы обсудим сегодня. Отмечу, что рынок традиционно предъявляет строгие требования к отбору проектов и к результатам исследования. Принципиально важно, чтобы фонд работал как действенный инструмент в поддержку ученых, особенно молодых ученых", - сказал лидер России на заседании Совета по науке и образованию.

https://ria.ru/20240208/tekhnologii-1926202988.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, российский научный фонд, наука