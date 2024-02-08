https://ria.ru/20240208/putin-1926204090.html

Путин призвал определить актуальные подходы в сфере науки

Путин призвал определить актуальные подходы в сфере науки - РИА Новости, 08.02.2024

Путин призвал определить актуальные подходы в сфере науки

России предстоит определить актуальные подходы в сфере фундаментальных исследований и прикладной работы на годы вперед, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:04

2024-02-08T16:04

2024-02-08T16:04

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. России предстоит определить актуальные подходы в сфере фундаментальных исследований и прикладной работы на годы вперед, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня с учетом новых вызовов и задач нам предстоит определить актуальные подходы, принципы, направления работы в сфере фундаментальных исследований, прикладных разработок на перспективу на годы вперед", - сказал он на заседании Совета по науке и образованию.Путин также напомнил, что на прошлом заседании Совета была достигнута договоренность внести изменения в Стратегию научно-технологического развития и предложил обсудить ее обновленную редакцию.

https://ria.ru/20240207/premiya-1925899930.html

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россия, владимир путин