https://ria.ru/20240208/putin-1926204090.html
Путин призвал определить актуальные подходы в сфере науки
Путин призвал определить актуальные подходы в сфере науки - РИА Новости, 08.02.2024
Путин призвал определить актуальные подходы в сфере науки
России предстоит определить актуальные подходы в сфере фундаментальных исследований и прикладной работы на годы вперед, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:04
2024-02-08T16:04
2024-02-08T16:04
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732954210_0:406:2919:2048_1920x0_80_0_0_1677e4152c70628a62ab796161e5de46.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. России предстоит определить актуальные подходы в сфере фундаментальных исследований и прикладной работы на годы вперед, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня с учетом новых вызовов и задач нам предстоит определить актуальные подходы, принципы, направления работы в сфере фундаментальных исследований, прикладных разработок на перспективу на годы вперед", - сказал он на заседании Совета по науке и образованию.Путин также напомнил, что на прошлом заседании Совета была достигнута договоренность внести изменения в Стратегию научно-технологического развития и предложил обсудить ее обновленную редакцию.
https://ria.ru/20240207/premiya-1925899930.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732954210_671:800:2335:2048_1920x0_80_0_0_df61ec12d8e1f0424593f377ca382915.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин призвал определить актуальные подходы в сфере науки
Путин: России предстоит определить подходы в сфере науки на годы вперед