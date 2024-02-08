https://ria.ru/20240208/proizvoditeli-1926217939.html
Путин призвал создать хорошие условия для российских производителей
Путин призвал создать хорошие условия для российских производителей - РИА Новости, 08.02.2024
Путин призвал создать хорошие условия для российских производителей
Российские производители не должны чувствовать себя чужими на этом празднике жизни, нужно создать для них хорошие условия в РФ , заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:49
2024-02-08T16:49
2024-02-08T16:54
владимир путин
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158673_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_7a676cae7965f68369f7fe6e74d96972.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские производители не должны чувствовать себя чужими на этом празднике жизни, нужно создать для них хорошие условия в РФ , заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что изначально в условиях санкций принимались решения для того, чтобы заполнить все пробелы, чтобы рынок был заполнен необходимым оборудованием, поэтому создавались благоприятные условиях для иностранных партнеров. "Сейчас есть возможность и необходимость поправить здесь определенные вопросы, связанные с регулированием, с тем, чтобы и наши производители чувствовали себя не чужими на этом празднике жизни, поэтому надо, конечно, это сделать. Надо предпринять необходимые шаги", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг.
https://ria.ru/20240208/putin-1926215550.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158673_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_b1703d91b4167f8b82544ee1e21cf888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин призвал создать хорошие условия для российских производителей
Путин заявил, что российские производители не должны чувствовать себя чужими