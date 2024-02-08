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Путин призвал создать хорошие условия для российских производителей - РИА Новости, 08.02.2024
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16:49 08.02.2024 (обновлено: 16:54 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/proizvoditeli-1926217939.html
Путин призвал создать хорошие условия для российских производителей
Путин призвал создать хорошие условия для российских производителей - РИА Новости, 08.02.2024
Путин призвал создать хорошие условия для российских производителей
Российские производители не должны чувствовать себя чужими на этом празднике жизни, нужно создать для них хорошие условия в РФ , заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:49
2024-02-08T16:54
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские производители не должны чувствовать себя чужими на этом празднике жизни, нужно создать для них хорошие условия в РФ , заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что изначально в условиях санкций принимались решения для того, чтобы заполнить все пробелы, чтобы рынок был заполнен необходимым оборудованием, поэтому создавались благоприятные условиях для иностранных партнеров. &quot;Сейчас есть возможность и необходимость поправить здесь определенные вопросы, связанные с регулированием, с тем, чтобы и наши производители чувствовали себя не чужими на этом празднике жизни, поэтому надо, конечно, это сделать. Надо предпринять необходимые шаги&quot;, - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг.
https://ria.ru/20240208/putin-1926215550.html
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин призвал создать хорошие условия для российских производителей

Путин заявил, что российские производители не должны чувствовать себя чужими

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские производители не должны чувствовать себя чужими на этом празднике жизни, нужно создать для них хорошие условия в РФ , заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что изначально в условиях санкций принимались решения для того, чтобы заполнить все пробелы, чтобы рынок был заполнен необходимым оборудованием, поэтому создавались благоприятные условиях для иностранных партнеров.
«

"Сейчас есть возможность и необходимость поправить здесь определенные вопросы, связанные с регулированием, с тем, чтобы и наши производители чувствовали себя не чужими на этом празднике жизни, поэтому надо, конечно, это сделать. Надо предпринять необходимые шаги", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг.

Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Путин поручил увеличить финансирование проектов Российского научного фонда
Вчера, 16:41
 
Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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