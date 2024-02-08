https://ria.ru/20240208/proizvoditeli-1926217939.html

Путин призвал создать хорошие условия для российских производителей

Путин призвал создать хорошие условия для российских производителей - РИА Новости, 08.02.2024

Путин призвал создать хорошие условия для российских производителей

Российские производители не должны чувствовать себя чужими на этом празднике жизни, нужно создать для них хорошие условия в РФ , заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:49

2024-02-08T16:49

2024-02-08T16:54

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские производители не должны чувствовать себя чужими на этом празднике жизни, нужно создать для них хорошие условия в РФ , заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что изначально в условиях санкций принимались решения для того, чтобы заполнить все пробелы, чтобы рынок был заполнен необходимым оборудованием, поэтому создавались благоприятные условиях для иностранных партнеров. "Сейчас есть возможность и необходимость поправить здесь определенные вопросы, связанные с регулированием, с тем, чтобы и наши производители чувствовали себя не чужими на этом празднике жизни, поэтому надо, конечно, это сделать. Надо предпринять необходимые шаги", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг.

https://ria.ru/20240208/putin-1926215550.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, экономика