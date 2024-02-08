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На "Знание.Премия" появится номинация, посвященная семейным ценностям - РИА Новости, 08.02.2024
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08:32 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/premiya-1926074706.html
На "Знание.Премия" появится номинация, посвященная семейным ценностям
На "Знание.Премия" появится номинация, посвященная семейным ценностям - РИА Новости, 08.02.2024
На "Знание.Премия" появится номинация, посвященная семейным ценностям
Номинация, посвященная семье, семейным ценностям, появится на "Знание.Премия" в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Российского... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:32
2024-02-08T08:32
россия
российское общество "знание"
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Номинация, посвященная семье, семейным ценностям, появится на "Знание.Премия" в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. "Добавится новая номинация, которая будет посвящена семье, семейным ценностям. 2024 год объявлен президентом годом семьи, и мы это непременно учтем и отразим в номинациях "Знание.Премия", - сказал Древаль, отвечая на вопрос, ожидаются ли новые номинации на "Знание.Премия". Он отметил, что в этом году сохранятся новые номинации, которые возникли в 2023 году: номинация "Иностранный просветитель года" за распространение правды о России, популяризацию русской культуры среди иностранцев, а также номинация "Юный просветитель года". Премия Российского общества "Знание" учреждена для признания достижений деятелей просвещения, педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных областей. В 2023 году конкурс на соискание премии состоялся в третий раз.
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россия, российское общество "знание", общество
Россия, Российское общество "Знание", Общество
На "Знание.Премия" появится номинация, посвященная семейным ценностям

На "Знание.Премия" в 2024 году введут номинацию, посвященную семейным ценностям

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Номинация, посвященная семье, семейным ценностям, появится на "Знание.Премия" в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
"Добавится новая номинация, которая будет посвящена семье, семейным ценностям. 2024 год объявлен президентом годом семьи, и мы это непременно учтем и отразим в номинациях "Знание.Премия", - сказал Древаль, отвечая на вопрос, ожидаются ли новые номинации на "Знание.Премия".
Он отметил, что в этом году сохранятся новые номинации, которые возникли в 2023 году: номинация "Иностранный просветитель года" за распространение правды о России, популяризацию русской культуры среди иностранцев, а также номинация "Юный просветитель года".
Премия Российского общества "Знание" учреждена для признания достижений деятелей просвещения, педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных областей. В 2023 году конкурс на соискание премии состоялся в третий раз.
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