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Новые власти Польши заподозрили предшественников в прослушке - РИА Новости, 08.02.2024
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12:53 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/polsha-1926136172.html
Новые власти Польши заподозрили предшественников в прослушке
Новые власти Польши заподозрили предшественников в прослушке - РИА Новости, 08.02.2024
Новые власти Польши заподозрили предшественников в прослушке
Новые власти Польши подозревают, что предшественники могли оставить им "прослушку", сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:53
2024-02-08T12:53
в мире
польша
дональд туск
ярослав качиньский
право и справедливость
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ВАРШАВА, 8 фев – РИА Новости. Новые власти Польши подозревают, что предшественники могли оставить им "прослушку", сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский в эфире Польского телевидения. В результате прошедших 15 октября парламентских выборов в Польше к власти пришла коалиция во главе с Дональдом Туском, который стал премьер-министром. Партия "Право и справедливость" (PiS) во главе с Ярославом Качиньским перешла в оппозицию. "Я с первого дня проверял, нет ли "клопов" (подслушивающих устройств – ред.). Впрочем, вполне естественно, что руководители МВД имеют право на защиту SOP (Служба государственной охраны), и именно SOP должен провести эту проверку", - сказал Кервиньский. Он отметил, что незадолго до смены власти в здании МВД "происходили беспрецедентные маневры". "Похоже, что в последние дни немного меняли декор, какие-то картины меняли", - пояснил министр. Он уточнил, что пока в его кабинете не найдено подслушивающих устройств.
https://ria.ru/20231220/polsha-1917044337.html
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в мире, польша, дональд туск, ярослав качиньский, право и справедливость
В мире, Польша, Дональд Туск, Ярослав Качиньский, Право и справедливость
Новые власти Польши заподозрили предшественников в прослушке

Новые власти Польши заподозрили, что предшественники оставили им прослушку

© Depositphotos.com / rognarВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Depositphotos.com / rognar
Варшава. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 8 фев – РИА Новости. Новые власти Польши подозревают, что предшественники могли оставить им "прослушку", сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский в эфире Польского телевидения.
В результате прошедших 15 октября парламентских выборов в Польше к власти пришла коалиция во главе с Дональдом Туском, который стал премьер-министром. Партия "Право и справедливость" (PiS) во главе с Ярославом Качиньским перешла в оппозицию.
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"Я с первого дня проверял, нет ли "клопов" (подслушивающих устройств – ред.). Впрочем, вполне естественно, что руководители МВД имеют право на защиту SOP (Служба государственной охраны), и именно SOP должен провести эту проверку", - сказал Кервиньский.
Он отметил, что незадолго до смены власти в здании МВД "происходили беспрецедентные маневры". "Похоже, что в последние дни немного меняли декор, какие-то картины меняли", - пояснил министр.
Он уточнил, что пока в его кабинете не найдено подслушивающих устройств.
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В миреПольшаДональд ТускЯрослав КачиньскийПраво и справедливость
 
 
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