https://ria.ru/20240208/polsha-1926136172.html

Новые власти Польши заподозрили предшественников в прослушке

Новые власти Польши заподозрили предшественников в прослушке - РИА Новости, 08.02.2024

Новые власти Польши заподозрили предшественников в прослушке

Новые власти Польши подозревают, что предшественники могли оставить им "прослушку", сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:53

2024-02-08T12:53

2024-02-08T12:53

в мире

польша

дональд туск

ярослав качиньский

право и справедливость

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156045/56/1560455611_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fba46568194fa2ac0ab1cee031dd5637.jpg

ВАРШАВА, 8 фев – РИА Новости. Новые власти Польши подозревают, что предшественники могли оставить им "прослушку", сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский в эфире Польского телевидения. В результате прошедших 15 октября парламентских выборов в Польше к власти пришла коалиция во главе с Дональдом Туском, который стал премьер-министром. Партия "Право и справедливость" (PiS) во главе с Ярославом Качиньским перешла в оппозицию. "Я с первого дня проверял, нет ли "клопов" (подслушивающих устройств – ред.). Впрочем, вполне естественно, что руководители МВД имеют право на защиту SOP (Служба государственной охраны), и именно SOP должен провести эту проверку", - сказал Кервиньский. Он отметил, что незадолго до смены власти в здании МВД "происходили беспрецедентные маневры". "Похоже, что в последние дни немного меняли декор, какие-то картины меняли", - пояснил министр. Он уточнил, что пока в его кабинете не найдено подслушивающих устройств.

https://ria.ru/20231220/polsha-1917044337.html

https://ria.ru/20231227/polsha-1918344935.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, дональд туск, ярослав качиньский, право и справедливость