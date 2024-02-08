https://ria.ru/20240208/polsha-1926136172.html
Новые власти Польши заподозрили предшественников в прослушке
Новые власти Польши заподозрили предшественников в прослушке - РИА Новости, 08.02.2024
Новые власти Польши заподозрили предшественников в прослушке
Новые власти Польши подозревают, что предшественники могли оставить им "прослушку", сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:53
2024-02-08T12:53
2024-02-08T12:53
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ВАРШАВА, 8 фев – РИА Новости. Новые власти Польши подозревают, что предшественники могли оставить им "прослушку", сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский в эфире Польского телевидения. В результате прошедших 15 октября парламентских выборов в Польше к власти пришла коалиция во главе с Дональдом Туском, который стал премьер-министром. Партия "Право и справедливость" (PiS) во главе с Ярославом Качиньским перешла в оппозицию. "Я с первого дня проверял, нет ли "клопов" (подслушивающих устройств – ред.). Впрочем, вполне естественно, что руководители МВД имеют право на защиту SOP (Служба государственной охраны), и именно SOP должен провести эту проверку", - сказал Кервиньский. Он отметил, что незадолго до смены власти в здании МВД "происходили беспрецедентные маневры". "Похоже, что в последние дни немного меняли декор, какие-то картины меняли", - пояснил министр. Он уточнил, что пока в его кабинете не найдено подслушивающих устройств.
https://ria.ru/20231220/polsha-1917044337.html
https://ria.ru/20231227/polsha-1918344935.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, дональд туск, ярослав качиньский, право и справедливость
В мире, Польша, Дональд Туск, Ярослав Качиньский, Право и справедливость
Новые власти Польши заподозрили предшественников в прослушке
Новые власти Польши заподозрили, что предшественники оставили им прослушку
ВАРШАВА, 8 фев – РИА Новости.
Новые власти Польши подозревают, что предшественники могли оставить им "прослушку", сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский в эфире Польского телевидения
.
В результате прошедших 15 октября парламентских выборов в Польше к власти пришла коалиция во главе с Дональдом Туском
, который стал премьер-министром. Партия "Право и справедливость
" (PiS) во главе с Ярославом Качиньским
перешла в оппозицию.
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"Я с первого дня проверял, нет ли "клопов" (подслушивающих устройств – ред.). Впрочем, вполне естественно, что руководители МВД имеют право на защиту SOP (Служба государственной охраны), и именно SOP должен провести эту проверку", - сказал Кервиньский.
Он отметил, что незадолго до смены власти в здании МВД "происходили беспрецедентные маневры". "Похоже, что в последние дни немного меняли декор, какие-то картины меняли", - пояснил министр.
Он уточнил, что пока в его кабинете не найдено подслушивающих устройств.
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