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В центре Новосибирска похитили мужчину - РИА Новости, 08.02.2024
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08:37 08.02.2024
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В центре Новосибирска похитили мужчину
В центре Новосибирска похитили мужчину - РИА Новости, 08.02.2024
В центре Новосибирска похитили мужчину
Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту похищения мужчины со стрельбой у главного железнодорожного вокзала города, сообщает в четверг... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:37
2024-02-08T08:37
происшествия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 8 фев - РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту похищения мужчины со стрельбой у главного железнодорожного вокзала города, сообщает в четверг СУСК по Новосибирской области. "Возбуждено уголовное дело в отношении группы мужчин, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, в, г" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). По данным следствия, утром 7 февраля на улице Вокзальная магистраль в Железнодорожном районе Новосибирска было совершено нападение на двух мужчин. В ходе конфликта одного их потерпевших нападавшие на автомобиле увезли в неизвестном направлении, уточнили в ведомстве. "По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Совместно с оперативными сотрудниками полиции принимаются все возможные меры по установлению подозреваемых и местонахождению потерпевшего", - сообщили в СУСК.
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происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
В центре Новосибирска похитили мужчину

В центре Новосибирска похитили мужчину во время конфликта со стрельбой

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НОВОСИБИРСК, 8 фев - РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту похищения мужчины со стрельбой у главного железнодорожного вокзала города, сообщает в четверг СУСК по Новосибирской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении группы мужчин, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, в, г" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
По данным следствия, утром 7 февраля на улице Вокзальная магистраль в Железнодорожном районе Новосибирска было совершено нападение на двух мужчин. В ходе конфликта одного их потерпевших нападавшие на автомобиле увезли в неизвестном направлении, уточнили в ведомстве.
"По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Совместно с оперативными сотрудниками полиции принимаются все возможные меры по установлению подозреваемых и местонахождению потерпевшего", - сообщили в СУСК.
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