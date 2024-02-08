https://ria.ru/20240208/pokhischenie-1926075287.html

В центре Новосибирска похитили мужчину

В центре Новосибирска похитили мужчину - РИА Новости, 08.02.2024

В центре Новосибирска похитили мужчину

Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту похищения мужчины со стрельбой у главного железнодорожного вокзала города, сообщает в четверг... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T08:37

2024-02-08T08:37

2024-02-08T08:37

происшествия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 8 фев - РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту похищения мужчины со стрельбой у главного железнодорожного вокзала города, сообщает в четверг СУСК по Новосибирской области. "Возбуждено уголовное дело в отношении группы мужчин, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, в, г" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). По данным следствия, утром 7 февраля на улице Вокзальная магистраль в Железнодорожном районе Новосибирска было совершено нападение на двух мужчин. В ходе конфликта одного их потерпевших нападавшие на автомобиле увезли в неизвестном направлении, уточнили в ведомстве. "По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Совместно с оперативными сотрудниками полиции принимаются все возможные меры по установлению подозреваемых и местонахождению потерпевшего", - сообщили в СУСК.

https://ria.ru/20240123/samara-1922944003.html

новосибирск

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новосибирск