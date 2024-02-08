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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 08.02.2024
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08:13 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/pogoda-1926073169.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 08.02.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Местами небольшой снег, облачная с прояснениями погода и до минус 12 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:13
2024-02-08T08:13
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
снегопад в москве
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Местами небольшой снег, облачная с прояснениями погода и до минус 12 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам синоптика, в четверг погоду в столице будет определять тыловая холодная часть циклона, ушедшего в Предуралье. "В Москве и окрестностях облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой снег. Днем в Москве минус 10 -12 градусов, в Подмосковье от минус 9 до минус 14 градусов", - рассказал Леус. Синоптик добавил, что ветер в столице будет дуть западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление растет, но пока показания барометров остаются ниже нормы, они составят 737 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240207/moskva-1925882681.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, снегопад в москве
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Снегопад в Москве
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

В Москве в четверг ожидается небольшой снег и до минус 12 градусов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди переходят улицу во время снегопада в Москве
Люди переходят улицу во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди переходят улицу во время снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Местами небольшой снег, облачная с прояснениями погода и до минус 12 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По словам синоптика, в четверг погоду в столице будет определять тыловая холодная часть циклона, ушедшего в Предуралье.
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"В Москве и окрестностях облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой снег. Днем в Москве минус 10 -12 градусов, в Подмосковье от минус 9 до минус 14 градусов", - рассказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер в столице будет дуть западный со скоростью 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление растет, но пока показания барометров остаются ниже нормы, они составят 737 миллиметров ртутного столба.
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