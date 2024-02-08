https://ria.ru/20240208/pogoda-1926073169.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 08.02.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Местами небольшой снег, облачная с прояснениями погода и до минус 12 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:13
2024-02-08T08:13
2024-02-08T08:13
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
снегопад в москве
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Местами небольшой снег, облачная с прояснениями погода и до минус 12 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам синоптика, в четверг погоду в столице будет определять тыловая холодная часть циклона, ушедшего в Предуралье. "В Москве и окрестностях облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой снег. Днем в Москве минус 10 -12 градусов, в Подмосковье от минус 9 до минус 14 градусов", - рассказал Леус. Синоптик добавил, что ветер в столице будет дуть западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление растет, но пока показания барометров остаются ниже нормы, они составят 737 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240207/moskva-1925882681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, снегопад в москве
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Снегопад в Москве
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
В Москве в четверг ожидается небольшой снег и до минус 12 градусов