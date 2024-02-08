https://ria.ru/20240208/pogoda-1926073169.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 08.02.2024

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Местами небольшой снег, облачная с прояснениями погода и до минус 12 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T08:13

2024-02-08T08:13

2024-02-08T08:13

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

снегопад в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925954087_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_85eddbef82cd1ddab8d44f025f7220e2.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Местами небольшой снег, облачная с прояснениями погода и до минус 12 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам синоптика, в четверг погоду в столице будет определять тыловая холодная часть циклона, ушедшего в Предуралье. "В Москве и окрестностях облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой снег. Днем в Москве минус 10 -12 градусов, в Подмосковье от минус 9 до минус 14 градусов", - рассказал Леус. Синоптик добавил, что ветер в столице будет дуть западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление растет, но пока показания барометров остаются ниже нормы, они составят 737 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240207/moskva-1925882681.html

https://ria.ru/20240207/sneg-1926008820.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, снегопад в москве