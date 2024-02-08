https://ria.ru/20240208/podzhog-1926204479.html

В Татарстане женщина сбежала через окно от мужа, который хотел ее поджечь

В Татарстане женщина сбежала через окно от мужа, который хотел ее поджечь - РИА Новости, 08.02.2024

В Татарстане женщина сбежала через окно от мужа, который хотел ее поджечь

Следователи в Бугульминском районе Татарстана выясняют обстоятельства покушения на убийство женщины, которую муж облил бензином и пытался поджечь из ревности,... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:05

2024-02-08T16:05

2024-02-08T16:05

происшествия

бугульминский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 8 фев – РИА Новости. Следователи в Бугульминском районе Татарстана выясняют обстоятельства покушения на убийство женщины, которую муж облил бензином и пытался поджечь из ревности, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Вечером 3 февраля, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, 65-летний подозреваемый на почве ревности поругался с 62-летней супругой, после чего облил ее бензином и попытался поджечь", - говорится в сообщении. При виде горящей спички женщина выпрыгнула в окно и убежала к соседям, которые обратились в экстренные службы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20231003/revnivets-1900176638.html

бугульминский район

россия

республика татарстан (татарстан)

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, бугульминский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан)