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В Татарстане женщина сбежала через окно от мужа, который хотел ее поджечь
В Татарстане женщина сбежала через окно от мужа, который хотел ее поджечь - РИА Новости, 08.02.2024
В Татарстане женщина сбежала через окно от мужа, который хотел ее поджечь
Следователи в Бугульминском районе Татарстана выясняют обстоятельства покушения на убийство женщины, которую муж облил бензином и пытался поджечь из ревности,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:05
2024-02-08T16:05
2024-02-08T16:05
происшествия
бугульминский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 8 фев – РИА Новости. Следователи в Бугульминском районе Татарстана выясняют обстоятельства покушения на убийство женщины, которую муж облил бензином и пытался поджечь из ревности, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Вечером 3 февраля, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, 65-летний подозреваемый на почве ревности поругался с 62-летней супругой, после чего облил ее бензином и попытался поджечь", - говорится в сообщении. При виде горящей спички женщина выпрыгнула в окно и убежала к соседям, которые обратились в экстренные службы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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бугульминский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бугульминский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Бугульминский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане женщина сбежала через окно от мужа, который хотел ее поджечь
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