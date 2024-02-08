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В Татарстане женщина сбежала через окно от мужа, который хотел ее поджечь - РИА Новости, 08.02.2024
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16:05 08.02.2024
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В Татарстане женщина сбежала через окно от мужа, который хотел ее поджечь
В Татарстане женщина сбежала через окно от мужа, который хотел ее поджечь - РИА Новости, 08.02.2024
В Татарстане женщина сбежала через окно от мужа, который хотел ее поджечь
Следователи в Бугульминском районе Татарстана выясняют обстоятельства покушения на убийство женщины, которую муж облил бензином и пытался поджечь из ревности,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:05
2024-02-08T16:05
происшествия
бугульминский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 8 фев – РИА Новости. Следователи в Бугульминском районе Татарстана выясняют обстоятельства покушения на убийство женщины, которую муж облил бензином и пытался поджечь из ревности, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Вечером 3 февраля, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, 65-летний подозреваемый на почве ревности поругался с 62-летней супругой, после чего облил ее бензином и попытался поджечь", - говорится в сообщении. При виде горящей спички женщина выпрыгнула в окно и убежала к соседям, которые обратились в экстренные службы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20231003/revnivets-1900176638.html
бугульминский район
россия
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, бугульминский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Бугульминский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане женщина сбежала через окно от мужа, который хотел ее поджечь

СК возбудил дело против жителя Татарстана, пытавшегося из ревности поджечь жену

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 8 фев – РИА Новости. Следователи в Бугульминском районе Татарстана выясняют обстоятельства покушения на убийство женщины, которую муж облил бензином и пытался поджечь из ревности, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"Вечером 3 февраля, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, 65-летний подозреваемый на почве ревности поругался с 62-летней супругой, после чего облил ее бензином и попытался поджечь", - говорится в сообщении.
При виде горящей спички женщина выпрыгнула в окно и убежала к соседям, которые обратились в экстренные службы.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
В Красноярском крае ревнивец заживо сжег свою возлюбленную и ее мать
3 октября 2023, 14:33
 
ПроисшествияБугульминский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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