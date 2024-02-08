https://ria.ru/20240208/podrostok-1926257102.html

В Екатеринбурге поймали третьего обвиняемого в насилии над детьми подростка

В Екатеринбурге поймали третьего обвиняемого в насилии над детьми подростка - РИА Новости, 08.02.2024

В Екатеринбурге поймали третьего обвиняемого в насилии над детьми подростка

Третьего подростка, обвиняемого в насилии над детьми в спецшколе Екатеринбурга и ранее сбежавшего из учреждения, сегодня задержали на автовокзале, сообщил РИА... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T19:55

2024-02-08T19:55

2024-02-08T19:55

происшествия

екатеринбург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Третьего подростка, обвиняемого в насилии над детьми в спецшколе Екатеринбурга и ранее сбежавшего из учреждения, сегодня задержали на автовокзале, сообщил РИА Новости адвокат Георгий Краснов, представляющий семью потерпевшего мальчика. Ранее Краснов рассказал РИА Новости, что в апреле 2023 года из спецшколы №124 в Екатеринбурге сбежал 13-летний юноша. В разговоре со своей матерью молодой человек признался, что в учреждении происходит насилие, в том числе и сексуальное. Семья обратилась за помощью к СМИ и юристам. В школе практиковались "товарищеские суды", где на голосование выносилось, наказать ли провинившихся насильственным оральным половым актом, приводил в беседе с агентством слова детей Краснов. Его подзащитный – мальчик, в отношении которого не совершались действия сексуального характера, но ему угрожали таким же "судом". По уголовному делу проходят трое подростков, которых обвинили в 12 эпизодах насильственных действий сексуального характера, свою вину те категорически отрицают. Потерпевшими признаны двое детей. Двух подростков заключили под стражу, третий подсудимый был под подпиской о невыезде и находился в спецшколе, откуда в декабре прошлого года сбежал. Ранее суд по этому делу отложили из-за неявки сбежавшего подростка. "Это правда, его сегодня поймали, был в бегах", – ответил Краснов на вопрос, действительно ли, что подростка задержали на автовокзале. "Постановление суда об избрании стражи ему было еще в январе, поэтому оно будет исполнено, и он будет помещен в СИЗО-1 Екатеринбурга. Деталей не знаю, но он был в отчаянии. По нашей информации, ему до побега угрожали его подельники, он испугался угроз других подсудимых", – уточнил собеседник агентства. По его данным, Чкаловский райсуд Екатеринбурга продолжит процесс 28 февраля. Правоохранители не комментируют дело с несовершеннолетними. Региональное управление СК РФ только информировало, что экс-директор спецшколы также предстанет перед судом – по статье о халатности. По данным ведомства, в октябре 2022 года несовершеннолетние воспитанники спецшколы "совершили противоправные действия" в отношении подростка 2009 года рождения. При этом женщина, на тот момент директор учебно-воспитательного учреждения, знала, но не обращалась в правоохранительные органы и не предприняла должных мер для оказания помощи пострадавшему ребенку, из-за чего насилие в спецшколе продолжилось. Специальная школа №124 в Екатеринбурге – учреждение закрытого типа для обучающихся с общеопасным поведением, дети попадают в него по постановлению суда.

https://ria.ru/20240206/svedeniya-1925763824.html

https://ria.ru/20231216/sk-1916192203.html

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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)