https://ria.ru/20240208/podrostki-1926166334.html
В Испании двух подростков заподозрили в убийстве приемной матери
В Испании двух подростков заподозрили в убийстве приемной матери - РИА Новости, 08.02.2024
В Испании двух подростков заподозрили в убийстве приемной матери
Гражданская гвардия Испании задержала на севере страны двух несовершеннолетних, которых считает виновными в смерти своей приемной матери, чье тело было... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:13
2024-02-08T14:13
2024-02-08T14:41
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала на севере страны двух несовершеннолетних, которых считает виновными в смерти своей приемной матери, чье тело было обнаружено в автомобиле с признаками насильственной смерти, сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники. "Гражданская гвардия Испании задержала утром в четверг в городе Кастро-Урдиалес (автономное сообщество Кантабрия) двух несовершеннолетних в возрасте 13 и 15 лет в связи с обнаружение тела их 48-летней матери с признаками насильственной смерти", - приводит радиостанция данные источников. Как сообщается, тело женщины с кляпом во рту было обнаружено в машине в гараже жилого комплекса, в котором она проживала. Расследование Гражданской гвардии было в первую очередь направлено на то, чтобы найти двух ее сыновей. Позднее их обнаружили в городском парке. Следователи считают, что старший сын несет основную ответственность за смерть матери. При этом какие-либо меры в отношении младшего мальчика не являются возможными, так как ему еще не исполнилось 14 лет. Оба подростка были усыновлены. Местные власти заявили, что уже поставили в известность прокуратуру по делам несовершеннолетних.
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в мире, испания
В Испании двух подростков заподозрили в убийстве приемной матери
В Испании задержали двух подростков после обнаружения тела их приемной матери
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Гражданская гвардия Испании задержала на севере страны двух несовершеннолетних, которых считает виновными в смерти своей приемной матери, чье тело было обнаружено в автомобиле с признаками насильственной смерти, сообщает радиостанция Cadena SER
со ссылкой на источники.
«
"Гражданская гвардия Испании задержала утром в четверг в городе Кастро-Урдиалес (автономное сообщество Кантабрия) двух несовершеннолетних в возрасте 13 и 15 лет в связи с обнаружение тела их 48-летней матери с признаками насильственной смерти", - приводит радиостанция данные источников.
Как сообщается, тело женщины с кляпом во рту было обнаружено в машине в гараже жилого комплекса, в котором она проживала. Расследование Гражданской гвардии было в первую очередь направлено на то, чтобы найти двух ее сыновей. Позднее их обнаружили в городском парке.
Следователи считают, что старший сын несет основную ответственность за смерть матери. При этом какие-либо меры в отношении младшего мальчика не являются возможными, так как ему еще не исполнилось 14 лет. Оба подростка были усыновлены. Местные власти заявили, что уже поставили в известность прокуратуру по делам несовершеннолетних.
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