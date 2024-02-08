ЦИК признал недостаточным число подписей, собранных Надеждиным
ЦИК признал недостаточным для регистрации число подписей, собранных Надеждиным
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России
Подмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Из представленных подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Бориса Надеждина действительными признаны 95 587 подписей, что не является достаточным для его регистрации, заявил на заседании в четверг член ЦИК Андрей Шутов.
Центральная избирательная комиссия РФ обсуждает итоги деятельности рабочей группы по проверке подписных листов в поддержку кандидатов на должность президента РФ, а также рассматривает вопросы о регистрации Надеждина и Сергея Малинковича кандидатами на выборах главы государства.
"Таким образом, количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей в поддержку Бориса Борисовича Надеждина составляет 95 587 подписей, что не является достаточным для регистрации кандидата", - сказал Шутов на заседании.