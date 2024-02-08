https://ria.ru/20240208/podpisi-1926128746.html

ЦИК признал недостаточным число подписей, собранных Надеждиным

ЦИК признал недостаточным число подписей, собранных Надеждиным - РИА Новости, 08.02.2024

ЦИК признал недостаточным число подписей, собранных Надеждиным

Из представленных подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Бориса Надеждина действительными признаны 95 587 подписей, что не является... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:21

2024-02-08T12:21

2024-02-08T12:36

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Из представленных подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Бориса Надеждина действительными признаны 95 587 подписей, что не является достаточным для его регистрации, заявил на заседании в четверг член ЦИК Андрей Шутов.Центральная избирательная комиссия РФ обсуждает итоги деятельности рабочей группы по проверке подписных листов в поддержку кандидатов на должность президента РФ, а также рассматривает вопросы о регистрации Надеждина и Сергея Малинковича кандидатами на выборах главы государства."Таким образом, количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей в поддержку Бориса Борисовича Надеждина составляет 95 587 подписей, что не является достаточным для регистрации кандидата", - сказал Шутов на заседании.

https://ria.ru/20240207/vybory-1924317915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

цик рф, политика, россия, борис надеждин