https://ria.ru/20240208/podmoskove-1926143528.html

Три тысячи жителей Подмосковья прошли школу родственного ухода

Три тысячи жителей Подмосковья прошли школу родственного ухода - РИА Новости, 08.02.2024

Три тысячи жителей Подмосковья прошли школу родственного ухода

В Московской области школу родственного ухода прошли три тысячи жителей, обучение длится 12 часов, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:05

2024-02-08T13:05

2024-02-08T13:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ногинск

коломна

людмила болатаева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903575704_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_103619b9b04edf3a5c3ddc3043536ea4.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Московской области школу родственного ухода прошли три тысячи жителей, обучение длится 12 часов, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В Подмосковье школу родственного ухода прошли три тысячи жителей Подмосковья. Цель таких школ – обучение чуткому и деликатному уходу за тяжелобольными. На данный в нашем регионе открыто 11 симуляционных классов. Обучение бесплатное", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что все классы оснащены необходимым оборудованием и всеми необходимыми современными техническими средствами реабилитации. Симуляционные пространства есть в Ногинске, Коломне, Подольске, Сергиевом Посаде, Одинцове, Дмитрове, Егорьевске, Орехово-Зуеве, Клину и других городах. Курс обучения состоит из теоретических лекций в электронном формате, а также практических занятий на базе симуляционного класса. Обучение рассчитано на 12 часов.

https://ria.ru/20240208/podmoskove-1926141162.html

московская область (подмосковье)

ногинск

коломна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ногинск, коломна, людмила болатаева