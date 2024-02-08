https://ria.ru/20240208/podmoskove-1926143528.html
Три тысячи жителей Подмосковья прошли школу родственного ухода
Три тысячи жителей Подмосковья прошли школу родственного ухода - РИА Новости, 08.02.2024
Три тысячи жителей Подмосковья прошли школу родственного ухода
В Московской области школу родственного ухода прошли три тысячи жителей, обучение длится 12 часов, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:05
2024-02-08T13:05
2024-02-08T13:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ногинск
коломна
людмила болатаева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903575704_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_103619b9b04edf3a5c3ddc3043536ea4.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Московской области школу родственного ухода прошли три тысячи жителей, обучение длится 12 часов, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В Подмосковье школу родственного ухода прошли три тысячи жителей Подмосковья. Цель таких школ – обучение чуткому и деликатному уходу за тяжелобольными. На данный в нашем регионе открыто 11 симуляционных классов. Обучение бесплатное", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что все классы оснащены необходимым оборудованием и всеми необходимыми современными техническими средствами реабилитации. Симуляционные пространства есть в Ногинске, Коломне, Подольске, Сергиевом Посаде, Одинцове, Дмитрове, Егорьевске, Орехово-Зуеве, Клину и других городах. Курс обучения состоит из теоретических лекций в электронном формате, а также практических занятий на базе симуляционного класса. Обучение рассчитано на 12 часов.
https://ria.ru/20240208/podmoskove-1926141162.html
московская область (подмосковье)
ногинск
коломна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903575704_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b376ac5976625f153a95ff19afaa3877.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), ногинск, коломна, людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ногинск, Коломна, Людмила Болатаева