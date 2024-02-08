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Три тысячи жителей Подмосковья прошли школу родственного ухода - РИА Новости, 08.02.2024
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Новости Подмосковья
 
13:05 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/podmoskove-1926143528.html
Три тысячи жителей Подмосковья прошли школу родственного ухода
Три тысячи жителей Подмосковья прошли школу родственного ухода - РИА Новости, 08.02.2024
Три тысячи жителей Подмосковья прошли школу родственного ухода
В Московской области школу родственного ухода прошли три тысячи жителей, обучение длится 12 часов, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:05
2024-02-08T13:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ногинск
коломна
людмила болатаева
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Московской области школу родственного ухода прошли три тысячи жителей, обучение длится 12 часов, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В Подмосковье школу родственного ухода прошли три тысячи жителей Подмосковья. Цель таких школ – обучение чуткому и деликатному уходу за тяжелобольными. На данный в нашем регионе открыто 11 симуляционных классов. Обучение бесплатное", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что все классы оснащены необходимым оборудованием и всеми необходимыми современными техническими средствами реабилитации. Симуляционные пространства есть в Ногинске, Коломне, Подольске, Сергиевом Посаде, Одинцове, Дмитрове, Егорьевске, Орехово-Зуеве, Клину и других городах. Курс обучения состоит из теоретических лекций в электронном формате, а также практических занятий на базе симуляционного класса. Обучение рассчитано на 12 часов.
https://ria.ru/20240208/podmoskove-1926141162.html
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московская область (подмосковье), ногинск, коломна, людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ногинск, Коломна, Людмила Болатаева

Три тысячи жителей Подмосковья прошли школу родственного ухода

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр социального развития Московской области Людмила Болатаева
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Московской области школу родственного ухода прошли три тысячи жителей, обучение длится 12 часов, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"В Подмосковье школу родственного ухода прошли три тысячи жителей Подмосковья. Цель таких школ – обучение чуткому и деликатному уходу за тяжелобольными. На данный в нашем регионе открыто 11 симуляционных классов. Обучение бесплатное", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
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Там уточнили, что все классы оснащены необходимым оборудованием и всеми необходимыми современными техническими средствами реабилитации.
Симуляционные пространства есть в Ногинске, Коломне, Подольске, Сергиевом Посаде, Одинцове, Дмитрове, Егорьевске, Орехово-Зуеве, Клину и других городах.
Курс обучения состоит из теоретических лекций в электронном формате, а также практических занятий на базе симуляционного класса. Обучение рассчитано на 12 часов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)НогинскКоломнаЛюдмила Болатаева
 
 
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