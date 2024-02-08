https://ria.ru/20240208/podmoskove-1926141162.html
В Подмосковье ввели в эксплуатацию 3 поликлиники в 2023 году по нацпроекту
В Подмосковье ввели в эксплуатацию 3 поликлиники в 2023 году по нацпроекту - РИА Новости, 08.02.2024
В Подмосковье ввели в эксплуатацию 3 поликлиники в 2023 году по нацпроекту
В рамках национального проекта "Здравоохранение" в минувшем году ввели в эксплуатацию три поликлиники суммарно на 1250 посещений в смену в Серпухове, Мытищах и... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:03
2024-02-08T13:03
2024-02-08T13:03
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В рамках национального проекта "Здравоохранение" в минувшем году ввели в эксплуатацию три поликлиники суммарно на 1250 посещений в смену в Серпухове, Мытищах и Одинцове, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Подмосковья. Также ведется строительство поликлиник в Лобне, Пушкине, Котельниках, Сергиево-Посадском и Ленинском городских округах. В день учреждения смогут принимать 2,6 тысячи пациентов. Кроме того, продолжается строительство здания Московской областной детской больницы в Красногорске с участием средств федерального бюджета. В ее составе запланирован консультационно-диагностический центр, инфекционное, лечебно-диагностические, оториноларингологическое и приемное отделения, симуляционный центр и прочее. Благодаря нацпроекту медицинские организации первичного звена, региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения, детские поликлиники и онкологические диспансеры получили 880 единиц оборудования. Новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), оснащенные флюорографами, начали работать в Одинцове, Павловском Посаде, Серпухове, Красногорске, Шаховской, Ленинском, Дмитровском, Каширском и Богородском городских округах. Передвижные медицинские комплексы с маммографом поступили в Клин, Коломну, Орехово-Зуево и Подольск. В них можно получить помощь узких специалистов, сдать анализы и даже диагностировать заболевание на современном оборудовании. Санитарная авиация Подмосковья в 2023 году совершила 666 вылетов. В опорные медицинские учреждения эвакуировали 655 пациентов. Благодаря вертолетам прибытие медиков не задерживали ни пробки в городах, ни сложные погодные условия или бездорожье. Нацпроект "Здравоохранение" совершенствует работу медиков, делая их помощь более доступной и эффективной, а также повышает качество оказываемой помощи за счет внедрения современной техники и оборудования. Национальный проект охватывает модернизацию медицинской инфраструктуры, решение кадровых вопросов, а также постепенное снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240208/podmoskove-1926127689.html
https://ria.ru/20240207/podmoskove-1925940944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), серпухов, красногорск, медучреждения
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Красногорск, Медучреждения
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В рамках национального проекта "Здравоохранение" в минувшем году ввели в эксплуатацию три поликлиники суммарно на 1250 посещений в смену в Серпухове, Мытищах и Одинцове, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Подмосковья.
Также ведется строительство поликлиник в Лобне
, Пушкине
, Котельниках
, Сергиево-Посадском и Ленинском городских округах. В день учреждения смогут принимать 2,6 тысячи пациентов.
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Кроме того, продолжается строительство здания Московской областной детской больницы в Красногорске
с участием средств федерального бюджета. В ее составе запланирован консультационно-диагностический центр, инфекционное, лечебно-диагностические, оториноларингологическое и приемное отделения, симуляционный центр и прочее.
Благодаря нацпроекту медицинские организации первичного звена, региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения, детские поликлиники и онкологические диспансеры получили 880 единиц оборудования.
Новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), оснащенные флюорографами, начали работать в Одинцове, Павловском Посаде
, Серпухове, Красногорске, Шаховской, Ленинском, Дмитровском, Каширском и Богородском городских округах. Передвижные медицинские комплексы с маммографом поступили в Клин
, Коломну
, Орехово-Зуево
и Подольск
. В них можно получить помощь узких специалистов, сдать анализы и даже диагностировать заболевание на современном оборудовании.
Санитарная авиация Подмосковья в 2023 году совершила 666 вылетов. В опорные медицинские учреждения эвакуировали 655 пациентов. Благодаря вертолетам прибытие медиков не задерживали ни пробки в городах, ни сложные погодные условия или бездорожье.
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Нацпроект "Здравоохранение" совершенствует работу медиков, делая их помощь более доступной и эффективной, а также повышает качество оказываемой помощи за счет внедрения современной техники и оборудования.
Национальный проект охватывает модернизацию медицинской инфраструктуры, решение кадровых вопросов, а также постепенное снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.