https://ria.ru/20240208/podmoskove-1926141162.html

В Подмосковье ввели в эксплуатацию 3 поликлиники в 2023 году по нацпроекту

В Подмосковье ввели в эксплуатацию 3 поликлиники в 2023 году по нацпроекту - РИА Новости, 08.02.2024

В Подмосковье ввели в эксплуатацию 3 поликлиники в 2023 году по нацпроекту

В рамках национального проекта "Здравоохранение" в минувшем году ввели в эксплуатацию три поликлиники суммарно на 1250 посещений в смену в Серпухове, Мытищах и... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:03

2024-02-08T13:03

2024-02-08T13:03

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В рамках национального проекта "Здравоохранение" в минувшем году ввели в эксплуатацию три поликлиники суммарно на 1250 посещений в смену в Серпухове, Мытищах и Одинцове, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Подмосковья. Также ведется строительство поликлиник в Лобне, Пушкине, Котельниках, Сергиево-Посадском и Ленинском городских округах. В день учреждения смогут принимать 2,6 тысячи пациентов. Кроме того, продолжается строительство здания Московской областной детской больницы в Красногорске с участием средств федерального бюджета. В ее составе запланирован консультационно-диагностический центр, инфекционное, лечебно-диагностические, оториноларингологическое и приемное отделения, симуляционный центр и прочее. Благодаря нацпроекту медицинские организации первичного звена, региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения, детские поликлиники и онкологические диспансеры получили 880 единиц оборудования. Новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), оснащенные флюорографами, начали работать в Одинцове, Павловском Посаде, Серпухове, Красногорске, Шаховской, Ленинском, Дмитровском, Каширском и Богородском городских округах. Передвижные медицинские комплексы с маммографом поступили в Клин, Коломну, Орехово-Зуево и Подольск. В них можно получить помощь узких специалистов, сдать анализы и даже диагностировать заболевание на современном оборудовании. Санитарная авиация Подмосковья в 2023 году совершила 666 вылетов. В опорные медицинские учреждения эвакуировали 655 пациентов. Благодаря вертолетам прибытие медиков не задерживали ни пробки в городах, ни сложные погодные условия или бездорожье. Нацпроект "Здравоохранение" совершенствует работу медиков, делая их помощь более доступной и эффективной, а также повышает качество оказываемой помощи за счет внедрения современной техники и оборудования. Национальный проект охватывает модернизацию медицинской инфраструктуры, решение кадровых вопросов, а также постепенное снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240208/podmoskove-1926127689.html

https://ria.ru/20240207/podmoskove-1925940944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), серпухов, красногорск, медучреждения