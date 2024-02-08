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Мизулина хочет оплатить обеды школьнику на Камчатке, доедающему за другими - РИА Новости, 08.02.2024
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12:44 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/pitanie-1926132951.html
Мизулина хочет оплатить обеды школьнику на Камчатке, доедающему за другими
Мизулина хочет оплатить обеды школьнику на Камчатке, доедающему за другими - РИА Новости, 08.02.2024
Мизулина хочет оплатить обеды школьнику на Камчатке, доедающему за другими
Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина предложила семье мальчика, доедающего за другими ребятами порции еды в... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:44
2024-02-08T12:44
камчатский край
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина предложила семье мальчика, доедающего за другими ребятами порции еды в одной из школ Камчатского края, оплатить их ребенку питание в столовой. Прокуратура Камчатского края 1 февраля сообщила о проверке истории о директрисе Елизовской средней школы №3, угрожающей сдать ученика в полицию за то, что он поедает порции одноклассников в столовой. "Я хочу оплатить мальчику питание в школе, прошу семью связаться со мной", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. В социальных сетях была опубликована аудиозапись, на которой, предположительно, директор школы №3 в Елизово отчитывает ученика 9-го класса за поедание порций, отданных ему одноклассниками. Женщина угрожает подростку, что заявит на него в полицию, что он ворует еду, употребляет оскорбительные фразы.
https://ria.ru/20231117/pitanie-1770744567.html
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камчатский край, екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Камчатский край, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
Мизулина хочет оплатить обеды школьнику на Камчатке, доедающему за другими

Мизулина оплатит питание школьнику на Камчатке, доедающему за другими ребятами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШкольная столовая
Школьная столовая - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Школьная столовая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина предложила семье мальчика, доедающего за другими ребятами порции еды в одной из школ Камчатского края, оплатить их ребенку питание в столовой.
Прокуратура Камчатского края 1 февраля сообщила о проверке истории о директрисе Елизовской средней школы №3, угрожающей сдать ученика в полицию за то, что он поедает порции одноклассников в столовой.
«
"Я хочу оплатить мальчику питание в школе, прошу семью связаться со мной", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.
В социальных сетях была опубликована аудиозапись, на которой, предположительно, директор школы №3 в Елизово отчитывает ученика 9-го класса за поедание порций, отданных ему одноклассниками. Женщина угрожает подростку, что заявит на него в полицию, что он ворует еду, употребляет оскорбительные фразы.
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Камчатский крайЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернета
 
 
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