https://ria.ru/20240208/peskov-1926136329.html

В Кремле заявили об отсутствии всех каналов контактов с Германией

В Кремле заявили об отсутствии всех каналов контактов с Германией - РИА Новости, 08.02.2024

В Кремле заявили об отсутствии всех каналов контактов с Германией

Каналы связи России и Германии фактически разрушены, никакого обсуждения организовать не получится, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:53

2024-02-08T12:53

2024-02-08T13:09

германия

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Каналы связи России и Германии фактически разрушены, никакого обсуждения организовать не получится, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности помощи "Роснефти" в споре вокруг возможной национализации ее дочерних предприятий в ФРГ.Правительство Германии предпринимает шаги для национализации дочерних предприятий "Роснефти" после передачи их под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства. Со своей стороны "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление."У нас никаких контактов с Берлином нет, поэтому эти каналы мы задействовать не можем. Никакого обсуждения, к сожалению, мы организовать не можем. Эти каналы сейчас фактически разрушены и отсутствуют", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия предпринимать какие-либо шаги для защиты интересов компании.

https://ria.ru/20230102/kontakty-1842838861.html

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германия, россия