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В Кремле заявили об отсутствии всех каналов контактов с Германией - РИА Новости, 08.02.2024
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12:53 08.02.2024 (обновлено: 13:09 08.02.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240208/peskov-1926136329.html
В Кремле заявили об отсутствии всех каналов контактов с Германией
В Кремле заявили об отсутствии всех каналов контактов с Германией - РИА Новости, 08.02.2024
В Кремле заявили об отсутствии всех каналов контактов с Германией
Каналы связи России и Германии фактически разрушены, никакого обсуждения организовать не получится, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:53
2024-02-08T13:09
германия
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Каналы связи России и Германии фактически разрушены, никакого обсуждения организовать не получится, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности помощи "Роснефти" в споре вокруг возможной национализации ее дочерних предприятий в ФРГ.Правительство Германии предпринимает шаги для национализации дочерних предприятий "Роснефти" после передачи их под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства. Со своей стороны "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление."У нас никаких контактов с Берлином нет, поэтому эти каналы мы задействовать не можем. Никакого обсуждения, к сожалению, мы организовать не можем. Эти каналы сейчас фактически разрушены и отсутствуют", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия предпринимать какие-либо шаги для защиты интересов компании.
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германия, россия
Германия, Россия
В Кремле заявили об отсутствии всех каналов контактов с Германией

Песков: у России нет каналов контактов с Германией, они фактически разрушены

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Каналы связи России и Германии фактически разрушены, никакого обсуждения организовать не получится, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности помощи "Роснефти" в споре вокруг возможной национализации ее дочерних предприятий в ФРГ.
Правительство Германии предпринимает шаги для национализации дочерних предприятий "Роснефти" после передачи их под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства. Со своей стороны "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление.
«
"У нас никаких контактов с Берлином нет, поэтому эти каналы мы задействовать не можем. Никакого обсуждения, к сожалению, мы организовать не можем. Эти каналы сейчас фактически разрушены и отсутствуют", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия предпринимать какие-либо шаги для защиты интересов компании.
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