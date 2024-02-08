https://ria.ru/20240208/peskov-1926135713.html

Путин в четверг проведет международный телефонный разговор

Путин в четверг проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 08.02.2024

Путин в четверг проведет международный телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведёт международный телефонный разговор, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:52

2024-02-08T12:52

2024-02-08T13:10

владимир путин

дмитрий песков

политика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917248700_0:86:3344:1966_1920x0_80_0_0_4f135bfc9b23854e5cffa6942fbb8381.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведёт международный телефонный разговор, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Еще один международный телефонный разговор сегодня будет", - сказал Песков журналистам, говоря о графике президента.Он пообещал, что по итогам этого разговора Кремль проинформирует журналистов о его содержании.Ранее утром глава государства в ходе телефонного разговора поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана."Азербайджан наш важный партнер, и мы удовлетворены тем, как развиваются наши двустороние отношения. И имеется обоюдная политическая воля выводить эти отношения на новые горизонты", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20240208/si-1926145415.html

https://ria.ru/20240208/vizit-1926141716.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, дмитрий песков, политика, россия