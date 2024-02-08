https://ria.ru/20240208/peskov-1926135713.html
Путин в четверг проведет международный телефонный разговор
Путин в четверг проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 08.02.2024
Путин в четверг проведет международный телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведёт международный телефонный разговор, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:52
2024-02-08T12:52
2024-02-08T13:10
владимир путин
дмитрий песков
политика
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведёт международный телефонный разговор, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Еще один международный телефонный разговор сегодня будет", - сказал Песков журналистам, говоря о графике президента.Он пообещал, что по итогам этого разговора Кремль проинформирует журналистов о его содержании.Ранее утром глава государства в ходе телефонного разговора поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана."Азербайджан наш важный партнер, и мы удовлетворены тем, как развиваются наши двустороние отношения. И имеется обоюдная политическая воля выводить эти отношения на новые горизонты", - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20240208/si-1926145415.html
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владимир путин, дмитрий песков, политика, россия
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Россия
Путин в четверг проведет международный телефонный разговор
Песков: Путин в четверг проведет международный телефонный разговор
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведёт международный телефонный разговор, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Еще один международный телефонный разговор сегодня будет", - сказал Песков журналистам, говоря о графике президента.
Си Цзиньпин поговорил с Путиным по телефону
Он пообещал, что по итогам этого разговора Кремль проинформирует журналистов о его содержании.
Ранее утром глава государства в ходе телефонного разговора поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.
"Азербайджан наш важный партнер, и мы удовлетворены тем, как развиваются наши двустороние отношения. И имеется обоюдная политическая воля выводить эти отношения на новые горизонты", - добавил представитель Кремля.
Дата визита Путина в Турцию еще не определена, заявил Песков