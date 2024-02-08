Рейтинг@Mail.ru
Путин в четверг проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 08.02.2024 (обновлено: 13:10 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/peskov-1926135713.html
Путин в четверг проведет международный телефонный разговор
Путин в четверг проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 08.02.2024
Путин в четверг проведет международный телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведёт международный телефонный разговор, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:52
2024-02-08T13:10
владимир путин
дмитрий песков
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917248700_0:86:3344:1966_1920x0_80_0_0_4f135bfc9b23854e5cffa6942fbb8381.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведёт международный телефонный разговор, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Еще один международный телефонный разговор сегодня будет", - сказал Песков журналистам, говоря о графике президента.Он пообещал, что по итогам этого разговора Кремль проинформирует журналистов о его содержании.Ранее утром глава государства в ходе телефонного разговора поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана."Азербайджан наш важный партнер, и мы удовлетворены тем, как развиваются наши двустороние отношения. И имеется обоюдная политическая воля выводить эти отношения на новые горизонты", - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20240208/si-1926145415.html
https://ria.ru/20240208/vizit-1926141716.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917248700_520:0:3252:2048_1920x0_80_0_0_ee462993e89906c8bab038b28771c1b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, дмитрий песков, политика, россия
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Россия
Путин в четверг проведет международный телефонный разговор

Песков: Путин в четверг проведет международный телефонный разговор

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведёт международный телефонный разговор, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Еще один международный телефонный разговор сегодня будет", - сказал Песков журналистам, говоря о графике президента.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Си Цзиньпин поговорил с Путиным по телефону
Вчера, 13:09
Он пообещал, что по итогам этого разговора Кремль проинформирует журналистов о его содержании.
Ранее утром глава государства в ходе телефонного разговора поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.
"Азербайджан наш важный партнер, и мы удовлетворены тем, как развиваются наши двустороние отношения. И имеется обоюдная политическая воля выводить эти отношения на новые горизонты", - добавил представитель Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Дата визита Путина в Турцию еще не определена, заявил Песков
Вчера, 13:03
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковПолитикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала