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В Пакистане пять полицейских погибли при взрыве - РИА Новости, 08.02.2024
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13:04 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/pakistan-1926142480.html
В Пакистане пять полицейских погибли при взрыве
В Пакистане пять полицейских погибли при взрыве - РИА Новости, 08.02.2024
В Пакистане пять полицейских погибли при взрыве
Пять полицейских погибли, двое получили ранения при взрыве самодельного взрывного устройства и последовавшей за ним стрельбе в провинции Хайбер-Пахтунхва на... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:04
2024-02-08T13:04
в мире
пакистан
хайбер-пахтунхва
белуджистан
исмаил хания
пакистанская народная партия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пять полицейских погибли, двое получили ранения при взрыве самодельного взрывного устройства и последовавшей за ним стрельбе в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-востоке Пакистана, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные официальные источники. По словам источников, полицейский автомобиль подорвался на самодельном взрывном устройстве в районе Дера Исмаил Хан в четверг утром. Позднее неизвестные открыли огонь по полицейским, которые в то время патрулировали улицы в связи с проходящими в стране выборами. Место нападения оцеплено. "Полицейские получили тяжелые ранения, пятеро из них скончались по пути в больницу", - приводит агентство слова источников. Ранее телеканал ARY News сообщил, что как минимум один полицейский погиб в пакистанском пограничном регионе Танк во время нападения на него на участке для голосования. В среду в пакистанской провинции Белуджистан прозвучала серия взрывов, жертвами которых, по данных местных властей, стали 27 человек. Более 50 получили ранения. Первый взрыв прогремел у штаб-квартиры политической партии кандидата округа Пишин. Второй произошел на главном базаре округа Кила-Сайфулла у штаб-квартиры партии "Ассамблея исламских священнослужителей" (JUI-F). Выборы в Национальную ассамблею Пакистана – нижнюю палату парламента – и законодательные органы провинций стран стартовали в четверг 8.00 (06.00 мск). Избирательные участки будут работать до 17.00 (15.00 мск), после чего начнется подсчет голосов. Ожидается, что предварительные результаты выборов станут известны в четверг вечером, а официальные итоги будут подведены в пятницу утром. Избиратели выберут 266 кандидатов в Национальное собрание, которые позже большинством голосов изберут следующего премьер-министра. Одновременно избиратели также будут выбирать представителей в свои провинциальные ассамблеи, которые затем в рамках аналогичного процесса изберут глав провинций. Несмотря на то, что в выборах в нижнюю палату парламента участвуют 44 политические партии, аналитики предсказывают, что основная борьба за места развернется между представителями двух политических сил – "Пакистанской мусульманской лигой-Наваз" и "Пакистанской народной партией".
https://ria.ru/20240208/gaiti-1926096033.html
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хайбер-пахтунхва
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в мире, пакистан, хайбер-пахтунхва, белуджистан, исмаил хания, пакистанская народная партия
В мире, Пакистан, Хайбер-Пахтунхва, Белуджистан, Исмаил Хания, Пакистанская народная партия
В Пакистане пять полицейских погибли при взрыве

В Пакистане пять полицейских погибли, двое ранены при взрыве и стрельбе

© AP Photo / Mohammad SajjadАвтомобили скорой помощи в Пакистане
Автомобили скорой помощи в Пакистане - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Mohammad Sajjad
Автомобили скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пять полицейских погибли, двое получили ранения при взрыве самодельного взрывного устройства и последовавшей за ним стрельбе в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-востоке Пакистана, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные официальные источники.
По словам источников, полицейский автомобиль подорвался на самодельном взрывном устройстве в районе Дера Исмаил Хан в четверг утром. Позднее неизвестные открыли огонь по полицейским, которые в то время патрулировали улицы в связи с проходящими в стране выборами. Место нападения оцеплено.
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«
"Полицейские получили тяжелые ранения, пятеро из них скончались по пути в больницу", - приводит агентство слова источников.
Ранее телеканал ARY News сообщил, что как минимум один полицейский погиб в пакистанском пограничном регионе Танк во время нападения на него на участке для голосования.
В среду в пакистанской провинции Белуджистан прозвучала серия взрывов, жертвами которых, по данных местных властей, стали 27 человек. Более 50 получили ранения. Первый взрыв прогремел у штаб-квартиры политической партии кандидата округа Пишин. Второй произошел на главном базаре округа Кила-Сайфулла у штаб-квартиры партии "Ассамблея исламских священнослужителей" (JUI-F).
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Выборы в Национальную ассамблею Пакистана – нижнюю палату парламента – и законодательные органы провинций стран стартовали в четверг 8.00 (06.00 мск). Избирательные участки будут работать до 17.00 (15.00 мск), после чего начнется подсчет голосов. Ожидается, что предварительные результаты выборов станут известны в четверг вечером, а официальные итоги будут подведены в пятницу утром.
Избиратели выберут 266 кандидатов в Национальное собрание, которые позже большинством голосов изберут следующего премьер-министра. Одновременно избиратели также будут выбирать представителей в свои провинциальные ассамблеи, которые затем в рамках аналогичного процесса изберут глав провинций.
Несмотря на то, что в выборах в нижнюю палату парламента участвуют 44 политические партии, аналитики предсказывают, что основная борьба за места развернется между представителями двух политических сил – "Пакистанской мусульманской лигой-Наваз" и "Пакистанской народной партией".
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В миреПакистанХайбер-ПахтунхваБелуджистанИсмаил ХанияПакистанская народная партия
 
 
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