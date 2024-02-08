https://ria.ru/20240208/pakistan-1926072670.html

В Пакистане при стрельбе на участке для голосования погиб полицейский

В Пакистане при стрельбе на участке для голосования погиб полицейский - РИА Новости, 08.02.2024

В Пакистане при стрельбе на участке для голосования погиб полицейский

Как минимум один полицейский погиб в пакистанском пограничном регионе Танк во время нападения на него на участке для голосования на выборах в нижнюю палату... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T08:07

2024-02-08T08:07

2024-02-08T08:07

в мире

пакистан

пакистанская народная партия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 фев – РИА Новости. Как минимум один полицейский погиб в пакистанском пограничном регионе Танк во время нападения на него на участке для голосования на выборах в нижнюю палату парламента и законодательные органы провинций страны, сообщил телеканал ARY News. "Процесс голосования был приостановлен на избирательном участке Кот-Азам в регионе Танк после того, как неизвестные вооруженные люди открыли огонь по сотруднику службы безопасности, в результате чего он погиб на месте", - сообщает телеканал. Выборы в Национальную ассамблею Пакистана – нижнюю палату парламента – и законодательные органы провинций стран стартовали в четверг 8.00 (06.00 мск). Избирательные участки будут работать до 17.00 (15.00 мск), после чего начнется подсчет голосов. Ожидается, что предварительные результаты выборов станут известны в четверг вечером, а официальные итоги будут подведены в пятницу утром. Избиратели выберут 266 кандидатов в Национальное собрание, которые позже большинством голосов изберут следующего премьер-министра. Одновременно избиратели также будут выбирать представителей в свои провинциальные ассамблеи, которые затем в рамках аналогичного процесса изберут глав провинций. Несмотря на то, что в выборах в нижнюю палату парламента участвуют 44 политические партии, аналитики предсказывают, что основная борьба за места развернется между представителями двух политических сил – "Пакистанской мусульманской лигой-Наваз" и "Пакистанской народной партией".

https://ria.ru/20240207/pakistan-1925871710.html

https://ria.ru/20240208/pakistan-1926064552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пакистан, пакистанская народная партия