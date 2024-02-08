https://ria.ru/20240208/pakistan-1926072670.html
В Пакистане при стрельбе на участке для голосования погиб полицейский
В Пакистане при стрельбе на участке для голосования погиб полицейский - РИА Новости, 08.02.2024
В Пакистане при стрельбе на участке для голосования погиб полицейский
Как минимум один полицейский погиб в пакистанском пограничном регионе Танк во время нападения на него на участке для голосования на выборах в нижнюю палату... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:07
2024-02-08T08:07
2024-02-08T08:07
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 фев – РИА Новости. Как минимум один полицейский погиб в пакистанском пограничном регионе Танк во время нападения на него на участке для голосования на выборах в нижнюю палату парламента и законодательные органы провинций страны, сообщил телеканал ARY News. "Процесс голосования был приостановлен на избирательном участке Кот-Азам в регионе Танк после того, как неизвестные вооруженные люди открыли огонь по сотруднику службы безопасности, в результате чего он погиб на месте", - сообщает телеканал. Выборы в Национальную ассамблею Пакистана – нижнюю палату парламента – и законодательные органы провинций стран стартовали в четверг 8.00 (06.00 мск). Избирательные участки будут работать до 17.00 (15.00 мск), после чего начнется подсчет голосов. Ожидается, что предварительные результаты выборов станут известны в четверг вечером, а официальные итоги будут подведены в пятницу утром. Избиратели выберут 266 кандидатов в Национальное собрание, которые позже большинством голосов изберут следующего премьер-министра. Одновременно избиратели также будут выбирать представителей в свои провинциальные ассамблеи, которые затем в рамках аналогичного процесса изберут глав провинций. Несмотря на то, что в выборах в нижнюю палату парламента участвуют 44 политические партии, аналитики предсказывают, что основная борьба за места развернется между представителями двух политических сил – "Пакистанской мусульманской лигой-Наваз" и "Пакистанской народной партией".
https://ria.ru/20240207/pakistan-1925871710.html
https://ria.ru/20240208/pakistan-1926064552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, пакистанская народная партия
В мире, Пакистан, Пакистанская народная партия
В Пакистане при стрельбе на участке для голосования погиб полицейский
На избирательном участке в пакистанском регионе Танк убит полицейский
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 фев – РИА Новости.
Как минимум один полицейский погиб в пакистанском пограничном регионе Танк во время нападения на него на участке для голосования на выборах в нижнюю палату парламента и законодательные органы провинций страны, сообщил телеканал ARY News
.
"Процесс голосования был приостановлен на избирательном участке Кот-Азам в регионе Танк после того, как неизвестные вооруженные люди открыли огонь по сотруднику службы безопасности, в результате чего он погиб на месте", - сообщает телеканал.
У штаб-квартиры партии на юго-западе Пакистана прогремел взрыв
Выборы в Национальную ассамблею Пакистана – нижнюю палату парламента – и законодательные органы провинций стран стартовали в четверг 8.00 (06.00 мск). Избирательные участки будут работать до 17.00 (15.00 мск), после чего начнется подсчет голосов. Ожидается, что предварительные результаты выборов станут известны в четверг вечером, а официальные итоги будут подведены в пятницу утром.
Избиратели выберут 266 кандидатов в Национальное собрание, которые позже большинством голосов изберут следующего премьер-министра. Одновременно избиратели также будут выбирать представителей в свои провинциальные ассамблеи, которые затем в рамках аналогичного процесса изберут глав провинций.
Несмотря на то, что в выборах в нижнюю палату парламента участвуют 44 политические партии, аналитики предсказывают, что основная борьба за места развернется между представителями двух политических сил – "Пакистанской мусульманской лигой-Наваз" и "Пакистанской народной партией
".
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