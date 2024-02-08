https://ria.ru/20240208/oruzhie-1926267657.html

СМИ: Европе нужно пять лет, чтобы нарастить производство оружия для Киева

СМИ: Европе нужно пять лет, чтобы нарастить производство оружия для Киева - РИА Новости, 08.02.2024

СМИ: Европе нужно пять лет, чтобы нарастить производство оружия для Киева

Европе понадобится пять лет, чтобы нарастить мощности по производству оружия и боеприпасов, необходимые как для помощи Украине, так и для перевооружения... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T21:11

2024-02-08T21:11

2024-02-08T21:11

специальная военная операция на украине

украина

россия

дмитрий песков

евросоюз

нато

европа

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Европе понадобится пять лет, чтобы нарастить мощности по производству оружия и боеприпасов, необходимые как для помощи Украине, так и для перевооружения национальных сил, заявил изданию Politico бывший замминистра обороны Бельгии, генерал-лейтенант в отставке Марк Тис. Как напомнил Тис, высшее командование предупреждало в начале 2022 года, что потребуется "пять-семь лет", чтобы оснастить промышленность ЕС и достичь промышленного потенциала, необходимого для поддержания "надежного сдерживания" угроз. "Боеприпасы являются симптомом культурной проблемы внутри Европы", - сказал Тис, отметив, что опора на "зонтик безопасности" США является оправданием десятилетий недостаточного инвестирования в собственные производственные мощности блока. Газета отмечает, что ЕС уже предлагает ограниченные субсидии для стимулирования совместных закупок и помощи в создании производственных линий. Тис отметил, что такие инициативы требуют времени, чтобы принести даже скромную прибыль. "Люди недооценивают время, необходимое для реализации проектов. Промышленная структура Европы недостаточно сильна, чтобы поддержать Украину", - добавил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240208/oruzhie-1926267309.html

https://ria.ru/20240208/upadok-1926197945.html

украина

россия

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украина, россия, дмитрий песков, евросоюз, нато, европа