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СМИ: Европе нужно пять лет, чтобы нарастить производство оружия для Киева - РИА Новости, 08.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:11 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/oruzhie-1926267657.html
СМИ: Европе нужно пять лет, чтобы нарастить производство оружия для Киева
СМИ: Европе нужно пять лет, чтобы нарастить производство оружия для Киева - РИА Новости, 08.02.2024
СМИ: Европе нужно пять лет, чтобы нарастить производство оружия для Киева
Европе понадобится пять лет, чтобы нарастить мощности по производству оружия и боеприпасов, необходимые как для помощи Украине, так и для перевооружения... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T21:11
2024-02-08T21:11
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
евросоюз
нато
европа
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Европе понадобится пять лет, чтобы нарастить мощности по производству оружия и боеприпасов, необходимые как для помощи Украине, так и для перевооружения национальных сил, заявил изданию Politico бывший замминистра обороны Бельгии, генерал-лейтенант в отставке Марк Тис. Как напомнил Тис, высшее командование предупреждало в начале 2022 года, что потребуется "пять-семь лет", чтобы оснастить промышленность ЕС и достичь промышленного потенциала, необходимого для поддержания "надежного сдерживания" угроз. "Боеприпасы являются симптомом культурной проблемы внутри Европы", - сказал Тис, отметив, что опора на "зонтик безопасности" США является оправданием десятилетий недостаточного инвестирования в собственные производственные мощности блока. Газета отмечает, что ЕС уже предлагает ограниченные субсидии для стимулирования совместных закупок и помощи в создании производственных линий. Тис отметил, что такие инициативы требуют времени, чтобы принести даже скромную прибыль. "Люди недооценивают время, необходимое для реализации проектов. Промышленная структура Европы недостаточно сильна, чтобы поддержать Украину", - добавил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240208/oruzhie-1926267309.html
https://ria.ru/20240208/upadok-1926197945.html
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украина, россия, дмитрий песков, евросоюз, нато, европа
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО, Европа
СМИ: Европе нужно пять лет, чтобы нарастить производство оружия для Киева

Politico: Европе нужно пять лет, чтобы нарастить производство оружия для Киева

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Европе понадобится пять лет, чтобы нарастить мощности по производству оружия и боеприпасов, необходимые как для помощи Украине, так и для перевооружения национальных сил, заявил изданию Politico бывший замминистра обороны Бельгии, генерал-лейтенант в отставке Марк Тис.
Как напомнил Тис, высшее командование предупреждало в начале 2022 года, что потребуется "пять-семь лет", чтобы оснастить промышленность ЕС и достичь промышленного потенциала, необходимого для поддержания "надежного сдерживания" угроз.
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"Боеприпасы являются симптомом культурной проблемы внутри Европы", - сказал Тис, отметив, что опора на "зонтик безопасности" США является оправданием десятилетий недостаточного инвестирования в собственные производственные мощности блока.
Газета отмечает, что ЕС уже предлагает ограниченные субсидии для стимулирования совместных закупок и помощи в создании производственных линий. Тис отметил, что такие инициативы требуют времени, чтобы принести даже скромную прибыль.
«
"Люди недооценивают время, необходимое для реализации проектов. Промышленная структура Европы недостаточно сильна, чтобы поддержать Украину", - добавил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий ПесковЕвросоюзНАТОЕвропа
 
 
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