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Надо осудить применение Киевом оружия США против гражданских, заявил посол - РИА Новости, 08.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:08 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/oruzhie-1926267309.html
Надо осудить применение Киевом оружия США против гражданских, заявил посол
Надо осудить применение Киевом оружия США против гражданских, заявил посол - РИА Новости, 08.02.2024
Надо осудить применение Киевом оружия США против гражданских, заявил посол
Украина применяет полученные от США вооружения не только на фронте, но также против мирного населения, и такие действия можно только осудить, заявил в четверг... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T21:08
2024-02-08T21:08
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
сша
анатолий антонов
вооруженные силы украины
ил-76
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Украина применяет полученные от США вооружения не только на фронте, но также против мирного населения, и такие действия можно только осудить, заявил в четверг журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя недавний удар ВСУ по Лисичанску. "Действия ВСУ очень похожи на то, что произошло с Ил-76. Западное оружие было использовано против Российской Федерации. Сегодня американское, западное оружие используется не только на фронте, но и против гражданских лиц", - сказал Антонов. Как подчеркнул высокопоставленный дипломат, подобные действия "нельзя ни признать, ни одобрить, а следует только осудить".
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в мире, киев, украина, сша, анатолий антонов, вооруженные силы украины, ил-76
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, США, Анатолий Антонов, Вооруженные силы Украины, Ил-76
Надо осудить применение Киевом оружия США против гражданских, заявил посол

Антонов: надо осудить применение Киевом оружия США против мирного населения

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Украина применяет полученные от США вооружения не только на фронте, но также против мирного населения, и такие действия можно только осудить, заявил в четверг журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя недавний удар ВСУ по Лисичанску.
«
"Действия ВСУ очень похожи на то, что произошло с Ил-76. Западное оружие было использовано против Российской Федерации. Сегодня американское, западное оружие используется не только на фронте, но и против гражданских лиц", - сказал Антонов.
Как подчеркнул высокопоставленный дипломат, подобные действия "нельзя ни признать, ни одобрить, а следует только осудить".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаСШААнатолий АнтоновВооруженные силы УкраиныИл-76
 
 
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