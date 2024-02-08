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Надо осудить применение Киевом оружия США против гражданских, заявил посол
Надо осудить применение Киевом оружия США против гражданских, заявил посол - РИА Новости, 08.02.2024
Надо осудить применение Киевом оружия США против гражданских, заявил посол
Украина применяет полученные от США вооружения не только на фронте, но также против мирного населения, и такие действия можно только осудить, заявил в четверг... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T21:08
2024-02-08T21:08
2024-02-08T21:08
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Украина применяет полученные от США вооружения не только на фронте, но также против мирного населения, и такие действия можно только осудить, заявил в четверг журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя недавний удар ВСУ по Лисичанску. "Действия ВСУ очень похожи на то, что произошло с Ил-76. Западное оружие было использовано против Российской Федерации. Сегодня американское, западное оружие используется не только на фронте, но и против гражданских лиц", - сказал Антонов. Как подчеркнул высокопоставленный дипломат, подобные действия "нельзя ни признать, ни одобрить, а следует только осудить".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, США, Анатолий Антонов, Вооруженные силы Украины, Ил-76
Надо осудить применение Киевом оружия США против гражданских, заявил посол
Антонов: надо осудить применение Киевом оружия США против мирного населения