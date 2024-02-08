https://ria.ru/20240208/oon-1926060400.html

Постпред обвинил Запад в контроле над СПЧ ООН с помощью шантажа и угроз

Постпред обвинил Запад в контроле над СПЧ ООН с помощью шантажа и угроз - РИА Новости, 08.02.2024

Постпред обвинил Запад в контроле над СПЧ ООН с помощью шантажа и угроз

Страны Запада используют шантаж, угрозы и подкуп отдельных делегаций, чтобы обеспечить себе контроль над Советом ООН по правам человека (СПЧ), что позволяет... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T04:34

2024-02-08T04:34

2024-02-08T04:34

россия

албания

болгария

геннадий гатилов

оон

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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. Страны Запада используют шантаж, угрозы и подкуп отдельных делегаций, чтобы обеспечить себе контроль над Советом ООН по правам человека (СПЧ), что позволяет обвинить неугодные им страны в нарушениях прав человека и не допустить обвинений против них самих, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Действующая система такова, что страны "коллективного Запада" с их внутриблоковой дисциплиной, а также их ближайшие союзники практически всегда могут обеспечить себе в СПЧ количество голосов, необходимое для принятия выгодного им документа или же наоборот, для отклонения не устраивающей их инициативы. Этим они давно и с успехом пользуются. Отсюда бесконечные резолюции с надуманными обвинениями многих неугодных им стран - и Россия здесь не исключение - в нарушениях прав человека", - сказал он. "Когда же дело доходит до претензий в адрес западных государств, то они сразу же задействуют политический ресурс и арифметическое большинство, дабы свернуть неугодные им дискуссии. Причем в ход идет все, вплоть до политического шантажа, неприкрытых угроз и даже банального подкупа отдельных делегаций", - добавил он. Гатилов подчеркнул, что к этому нельзя относиться легкомысленно, поскольку именно по этой причине страны Ближнего Востока не обратились с просьбой созвать специальную сессию СПЧ в связи с обострением израильско-палестинского конфликта. "Причина – вполне обоснованные опасения, что подобное весьма востребованное начинание будет бесцеремонно заблокировано западниками и их клиентами", - отметил дипломат. В 2023 году России не удалось избраться в СПЧ ООН на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83. МИД РФ отметил, что Москва в качестве государства-наблюдателя продолжит активную работу в совете, а "главная задача - окончательно переломить тенденцию превращения СПЧ в "карательный" орган, обслуживающий интересы одной группы государств".

https://ria.ru/20240208/oon-1926058440.html

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россия, албания, болгария, геннадий гатилов, оон