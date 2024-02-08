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Постпред обвинил Запад в контроле над СПЧ ООН с помощью шантажа и угроз - РИА Новости, 08.02.2024
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04:34 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/oon-1926060400.html
Постпред обвинил Запад в контроле над СПЧ ООН с помощью шантажа и угроз
Постпред обвинил Запад в контроле над СПЧ ООН с помощью шантажа и угроз - РИА Новости, 08.02.2024
Постпред обвинил Запад в контроле над СПЧ ООН с помощью шантажа и угроз
Страны Запада используют шантаж, угрозы и подкуп отдельных делегаций, чтобы обеспечить себе контроль над Советом ООН по правам человека (СПЧ), что позволяет... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T04:34
2024-02-08T04:34
россия
албания
болгария
геннадий гатилов
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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. Страны Запада используют шантаж, угрозы и подкуп отдельных делегаций, чтобы обеспечить себе контроль над Советом ООН по правам человека (СПЧ), что позволяет обвинить неугодные им страны в нарушениях прав человека и не допустить обвинений против них самих, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Действующая система такова, что страны "коллективного Запада" с их внутриблоковой дисциплиной, а также их ближайшие союзники практически всегда могут обеспечить себе в СПЧ количество голосов, необходимое для принятия выгодного им документа или же наоборот, для отклонения не устраивающей их инициативы. Этим они давно и с успехом пользуются. Отсюда бесконечные резолюции с надуманными обвинениями многих неугодных им стран - и Россия здесь не исключение - в нарушениях прав человека", - сказал он. "Когда же дело доходит до претензий в адрес западных государств, то они сразу же задействуют политический ресурс и арифметическое большинство, дабы свернуть неугодные им дискуссии. Причем в ход идет все, вплоть до политического шантажа, неприкрытых угроз и даже банального подкупа отдельных делегаций", - добавил он. Гатилов подчеркнул, что к этому нельзя относиться легкомысленно, поскольку именно по этой причине страны Ближнего Востока не обратились с просьбой созвать специальную сессию СПЧ в связи с обострением израильско-палестинского конфликта. "Причина – вполне обоснованные опасения, что подобное весьма востребованное начинание будет бесцеремонно заблокировано западниками и их клиентами", - отметил дипломат. В 2023 году России не удалось избраться в СПЧ ООН на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83. МИД РФ отметил, что Москва в качестве государства-наблюдателя продолжит активную работу в совете, а "главная задача - окончательно переломить тенденцию превращения СПЧ в "карательный" орган, обслуживающий интересы одной группы государств".
https://ria.ru/20240208/oon-1926058440.html
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россия, албания, болгария, геннадий гатилов, оон
Россия, Албания, Болгария, Геннадий Гатилов, ООН
Постпред обвинил Запад в контроле над СПЧ ООН с помощью шантажа и угроз

Постпред Гатилов: Запад использует шантаж, угрозы и подкуп для контроля СПЧ ООН

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов
Постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. Страны Запада используют шантаж, угрозы и подкуп отдельных делегаций, чтобы обеспечить себе контроль над Советом ООН по правам человека (СПЧ), что позволяет обвинить неугодные им страны в нарушениях прав человека и не допустить обвинений против них самих, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
«
"Действующая система такова, что страны "коллективного Запада" с их внутриблоковой дисциплиной, а также их ближайшие союзники практически всегда могут обеспечить себе в СПЧ количество голосов, необходимое для принятия выгодного им документа или же наоборот, для отклонения не устраивающей их инициативы. Этим они давно и с успехом пользуются. Отсюда бесконечные резолюции с надуманными обвинениями многих неугодных им стран - и Россия здесь не исключение - в нарушениях прав человека", - сказал он.
"Когда же дело доходит до претензий в адрес западных государств, то они сразу же задействуют политический ресурс и арифметическое большинство, дабы свернуть неугодные им дискуссии. Причем в ход идет все, вплоть до политического шантажа, неприкрытых угроз и даже банального подкупа отдельных делегаций", - добавил он.
Гатилов подчеркнул, что к этому нельзя относиться легкомысленно, поскольку именно по этой причине страны Ближнего Востока не обратились с просьбой созвать специальную сессию СПЧ в связи с обострением израильско-палестинского конфликта.
"Причина – вполне обоснованные опасения, что подобное весьма востребованное начинание будет бесцеремонно заблокировано западниками и их клиентами", - отметил дипломат.
В 2023 году России не удалось избраться в СПЧ ООН на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83.
МИД РФ отметил, что Москва в качестве государства-наблюдателя продолжит активную работу в совете, а "главная задача - окончательно переломить тенденцию превращения СПЧ в "карательный" орган, обслуживающий интересы одной группы государств".
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Постпред Гатилов обвинил ООН в игнорировании данных о преступлениях Киева
Вчера, 03:39
 
РоссияАлбанияБолгарияГеннадий ГатиловООН
 
 
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