https://ria.ru/20240208/obstrel-1926133080.html

ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватскому району - РИА Новости, 08.02.2024

ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

Украинские войска выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:44

2024-02-08T12:44

2024-02-08T12:44

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.50 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 12.00 по 12.15 выпустили в общей сложности еще десять снарядов того же калибра по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, а также по Ясиноватскому району. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной, а Петровский район - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240208/obstrel-1926094210.html

https://ria.ru/20240208/obstrel-1926049297.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины