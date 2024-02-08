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ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватскому району - РИА Новости, 08.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/obstrel-1926133080.html
ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватскому району
ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватскому району - РИА Новости, 08.02.2024
ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватскому району
Украинские войска выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:44
2024-02-08T12:44
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.50 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 12.00 по 12.15 выпустили в общей сложности еще десять снарядов того же калибра по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, а также по Ясиноватскому району. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной, а Петровский район - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240208/obstrel-1926094210.html
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донецк
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

СЦКК: ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ Осколок боеприпаса
Осколок боеприпаса - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ
Осколок боеприпаса . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.50 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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Кроме того, ВСУ с 12.00 по 12.15 выпустили в общей сложности еще десять снарядов того же калибра по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, а также по Ясиноватскому району.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной, а Петровский район - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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