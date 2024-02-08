Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил увеличить финансирование российской науки - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
16:59 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/nauka-1926220756.html
Путин поручил увеличить финансирование российской науки
Путин поручил увеличить финансирование российской науки - РИА Новости, 08.02.2024
Путин поручил увеличить финансирование российской науки
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проработать возможность расширения финансирования российской науки, отметив, что расходы на развитие научные... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:59
2024-02-08T16:59
наука
владимир путин
россия
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926218633_0:117:3071:1845_1920x0_80_0_0_c2c9b2333780c04c0c0e6278fd3b7700.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проработать возможность расширения финансирования российской науки, отметив, что расходы на развитие научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысят 1,5 триллионов рублей. "По объему государственных расходов на науку наша страна занимает одно из ведущих мест в мире... Отмечу вместе с тем, что общий объем госрасходов на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысит 1,5 триллиона рублей. В бюджете на текущий год мы, конечно, тоже прибавили средства на развитие науки, но те, кто занимается финансированием, да и наукой, понимают, что в реальном выражении расходы на науку все-таки немножко снизились, имею в виду необходимую поправку на инфляцию и в процентах от ВВП", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг. Президент попросил "правительство проработать вопрос о расширении финансовой поддержки российской науки". "Вот это очень важный вопрос, фундаментальные вещи, без решениях которых нам невозможно будет двигаться ни по одному направлению. И достижение национальных целей развития, о которых мы все время говорим и правильно делаем, тоже нам без решения задач в сфере, которую мы рассматриваем сегодня, вряд ли удастся добиться тех целей, которые мы перед собой ставим, той планки высокой, которую мы ставим перед собой", - подчкернул он.
https://ria.ru/20240208/putin-1926215550.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926218633_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_175fe2238cfdddfe1c717d47b7327862.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, наука
Наука, Владимир Путин, Россия, Наука
Путин поручил увеличить финансирование российской науки

Путин поручил проработать возможность расширения финансирования российской науки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проработать возможность расширения финансирования российской науки, отметив, что расходы на развитие научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысят 1,5 триллионов рублей.
«
"По объему государственных расходов на науку наша страна занимает одно из ведущих мест в мире... Отмечу вместе с тем, что общий объем госрасходов на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысит 1,5 триллиона рублей. В бюджете на текущий год мы, конечно, тоже прибавили средства на развитие науки, но те, кто занимается финансированием, да и наукой, понимают, что в реальном выражении расходы на науку все-таки немножко снизились, имею в виду необходимую поправку на инфляцию и в процентах от ВВП", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг.
Президент попросил "правительство проработать вопрос о расширении финансовой поддержки российской науки".
"Вот это очень важный вопрос, фундаментальные вещи, без решениях которых нам невозможно будет двигаться ни по одному направлению. И достижение национальных целей развития, о которых мы все время говорим и правильно делаем, тоже нам без решения задач в сфере, которую мы рассматриваем сегодня, вряд ли удастся добиться тех целей, которые мы перед собой ставим, той планки высокой, которую мы ставим перед собой", - подчкернул он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Путин поручил увеличить финансирование проектов Российского научного фонда
Вчера, 16:41
 
НаукаВладимир ПутинРоссияНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала