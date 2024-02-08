https://ria.ru/20240208/nauka-1926220756.html
Путин поручил увеличить финансирование российской науки
Путин поручил увеличить финансирование российской науки - РИА Новости, 08.02.2024
Путин поручил увеличить финансирование российской науки
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проработать возможность расширения финансирования российской науки, отметив, что расходы на развитие научные... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:59
2024-02-08T16:59
2024-02-08T16:59
наука
владимир путин
россия
наука
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проработать возможность расширения финансирования российской науки, отметив, что расходы на развитие научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысят 1,5 триллионов рублей. "По объему государственных расходов на науку наша страна занимает одно из ведущих мест в мире... Отмечу вместе с тем, что общий объем госрасходов на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысит 1,5 триллиона рублей. В бюджете на текущий год мы, конечно, тоже прибавили средства на развитие науки, но те, кто занимается финансированием, да и наукой, понимают, что в реальном выражении расходы на науку все-таки немножко снизились, имею в виду необходимую поправку на инфляцию и в процентах от ВВП", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг. Президент попросил "правительство проработать вопрос о расширении финансовой поддержки российской науки". "Вот это очень важный вопрос, фундаментальные вещи, без решениях которых нам невозможно будет двигаться ни по одному направлению. И достижение национальных целей развития, о которых мы все время говорим и правильно делаем, тоже нам без решения задач в сфере, которую мы рассматриваем сегодня, вряд ли удастся добиться тех целей, которые мы перед собой ставим, той планки высокой, которую мы ставим перед собой", - подчкернул он.
https://ria.ru/20240208/putin-1926215550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, наука
Наука, Владимир Путин, Россия, Наука
Путин поручил увеличить финансирование российской науки
Путин поручил проработать возможность расширения финансирования российской науки
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проработать возможность расширения финансирования российской науки, отметив, что расходы на развитие научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысят 1,5 триллионов рублей.
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"По объему государственных расходов на науку наша страна занимает одно из ведущих мест в мире... Отмечу вместе с тем, что общий объем госрасходов на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысит 1,5 триллиона рублей. В бюджете на текущий год мы, конечно, тоже прибавили средства на развитие науки, но те, кто занимается финансированием, да и наукой, понимают, что в реальном выражении расходы на науку все-таки немножко снизились, имею в виду необходимую поправку на инфляцию и в процентах от ВВП", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг.
Президент попросил "правительство проработать вопрос о расширении финансовой поддержки российской науки".
"Вот это очень важный вопрос, фундаментальные вещи, без решениях которых нам невозможно будет двигаться ни по одному направлению. И достижение национальных целей развития, о которых мы все время говорим и правильно делаем, тоже нам без решения задач в сфере, которую мы рассматриваем сегодня, вряд ли удастся добиться тех целей, которые мы перед собой ставим, той планки высокой, которую мы ставим перед собой", - подчкернул он.
Путин поручил увеличить финансирование проектов Российского научного фонда