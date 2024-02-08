https://ria.ru/20240208/natsproekt-1926237037.html

Показатели по поддержке экспорта МСП в 2023 году перевыполнены в 1,5 раза

Показатели по поддержке экспорта МСП в 2023 году перевыполнены в 1,5 раза - РИА Новости, 08.02.2024

Показатели по поддержке экспорта МСП в 2023 году перевыполнены в 1,5 раза

Показатели нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" по поддержке экспорта МСП в 2023 году... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T18:02

2024-02-08T18:02

2024-02-08T18:02

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Показатели нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" по поддержке экспорта МСП в 2023 году перевыполнены в 1,5 раза, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."По итогам работы инфраструктуры поддержки экспорта в регионах в 2023 году более 3,6 тысячи компаний малого и среднего бизнеса заключили экспортные контракты на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов, что в 1,5 раза превысило плановые значения национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Итоги реализации нацпроекта подвели в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Саранске", - сообщает РЭЦ.Одним из приоритетов государственной политики является поддержка и развитие экспорта малого бизнеса. Успех МСП - залог стабилизации экономики страны, а он невозможен без конкурентоспособности российского бизнеса на внешних рынках. Именно поэтому в нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" закреплены такие результаты работы инфраструктуры поддержки экспорта МСП, как количество МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке ЦПЭ, и объем поддержанного экспорта."Перевыполнение показателей - это не ошибка планирования, а системная работа РЭЦ как методолога с региональной инфраструктурой поддержки экспорта, выстроенная с одной стороны на межрегиональном сотрудничестве и обмене опытом, а с другой - на конкуренции регионов друг с другом. Баланс между этими двумя понятиями, на первый взгляд кажущимися противоположными, и дает результат, который мы наблюдаем сегодня. ЦПЭ, достигнув плановых значений, не останавливаются и продолжают поддерживать бизнес своего региона в выходе на внешние рынки", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки РЭЦ Наталья Минаева.Во Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, которая стартовала 5 февраля в Саранске, приняли участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны и представители Российского экспортного центра.

https://ria.ru/20240208/rets-1926126851.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)