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Лауреатов премии общества "Знание" наградят 26 февраля - РИА Новости, 08.02.2024
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08:12 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/nagrazhdenie-1926073055.html
Лауреатов премии общества "Знание" наградят 26 февраля
Лауреатов премии общества "Знание" наградят 26 февраля - РИА Новости, 08.02.2024
Лауреатов премии общества "Знание" наградят 26 февраля
Церемония награждения лауреатов "Знание.Премия" состоится 26 февраля, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Российского общества "Знание" Максим... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:12
2024-02-08T08:12
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Церемония награждения лауреатов "Знание.Премия" состоится 26 февраля, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. "Двадцать шестого февраля у нас состоится церемония награждения лауреатов "Знание.Премия". Я надеюсь, мы в очередной раз удивим всех уровнем подготовки и благодаря этому резко вырастет престиж просветительской деятельности", - сказал Древаль. Премия Российского общества "Знание" учреждена для признания достижений деятелей просвещения, педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных областей. В 2023 году конкурс на соискание премии состоялся в третий раз.
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российское общество "знание", россия, общество
Российское общество "Знание", Россия, Общество
Лауреатов премии общества "Знание" наградят 26 февраля

Церемония награждения лауреатов премии общества "Знание" пройдет 26 февраля

© Фото : Российское общество "Знание"Марафон Российского общества "Знание"
Марафон Российского общества Знание - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : Российское общество "Знание"
Марафон Российского общества "Знание". Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Церемония награждения лауреатов "Знание.Премия" состоится 26 февраля, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
"Двадцать шестого февраля у нас состоится церемония награждения лауреатов "Знание.Премия". Я надеюсь, мы в очередной раз удивим всех уровнем подготовки и благодаря этому резко вырастет престиж просветительской деятельности", - сказал Древаль.
Премия Российского общества "Знание" учреждена для признания достижений деятелей просвещения, педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных областей. В 2023 году конкурс на соискание премии состоялся в третий раз.
Денис Пушилин и Максим Древаль во время подписания соглашения о сотрудничестве между Донецкой Народной Республикой и Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией Российское общество “Знание”. 5 января 2024
Пушилин и глава общества "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве
5 января, 13:17
 
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