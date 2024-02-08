https://ria.ru/20240208/nagrazhdenie-1926073055.html
Лауреатов премии общества "Знание" наградят 26 февраля
Лауреатов премии общества "Знание" наградят 26 февраля - РИА Новости, 08.02.2024
Лауреатов премии общества "Знание" наградят 26 февраля
Церемония награждения лауреатов "Знание.Премия" состоится 26 февраля, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Российского общества "Знание" Максим... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:12
2024-02-08T08:12
2024-02-08T08:12
российское общество "знание"
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общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Церемония награждения лауреатов "Знание.Премия" состоится 26 февраля, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. "Двадцать шестого февраля у нас состоится церемония награждения лауреатов "Знание.Премия". Я надеюсь, мы в очередной раз удивим всех уровнем подготовки и благодаря этому резко вырастет престиж просветительской деятельности", - сказал Древаль. Премия Российского общества "Знание" учреждена для признания достижений деятелей просвещения, педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных областей. В 2023 году конкурс на соискание премии состоялся в третий раз.
https://ria.ru/20240105/znanie-1919811028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российское общество "знание", россия, общество
Российское общество "Знание", Россия, Общество
Лауреатов премии общества "Знание" наградят 26 февраля
Церемония награждения лауреатов премии общества "Знание" пройдет 26 февраля
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Церемония награждения лауреатов "Знание.Премия" состоится 26 февраля, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
"Двадцать шестого февраля у нас состоится церемония награждения лауреатов "Знание.Премия". Я надеюсь, мы в очередной раз удивим всех уровнем подготовки и благодаря этому резко вырастет престиж просветительской деятельности", - сказал Древаль.
Премия Российского общества "Знание" учреждена для признания достижений деятелей просвещения, педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных областей. В 2023 году конкурс на соискание премии состоялся в третий раз.
Пушилин и глава общества "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве