https://ria.ru/20240208/nagrazhdenie-1926073055.html

Лауреатов премии общества "Знание" наградят 26 февраля

Лауреатов премии общества "Знание" наградят 26 февраля - РИА Новости, 08.02.2024

Лауреатов премии общества "Знание" наградят 26 февраля

Церемония награждения лауреатов "Знание.Премия" состоится 26 февраля, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Российского общества "Знание" Максим... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T08:12

2024-02-08T08:12

2024-02-08T08:12

российское общество "знание"

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788330662_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_361be314430958dca03b08f53ebb0747.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Церемония награждения лауреатов "Знание.Премия" состоится 26 февраля, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. "Двадцать шестого февраля у нас состоится церемония награждения лауреатов "Знание.Премия". Я надеюсь, мы в очередной раз удивим всех уровнем подготовки и благодаря этому резко вырастет престиж просветительской деятельности", - сказал Древаль. Премия Российского общества "Знание" учреждена для признания достижений деятелей просвещения, педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных областей. В 2023 году конкурс на соискание премии состоялся в третий раз.

https://ria.ru/20240105/znanie-1919811028.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

российское общество "знание", россия, общество