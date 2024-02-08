https://ria.ru/20240208/naemniki-1926068053.html
Парламент Франции не ответил на обращение ГД по наемникам, заявил дипломат
Парламент Франции не ответил на обращение ГД по наемникам, заявил дипломат - РИА Новости, 08.02.2024
Парламент Франции не ответил на обращение ГД по наемникам, заявил дипломат
Депутаты Национального собрания Франции пока не дали ответ на обращение Госдумы в связи с участием французских наемников в боях на Украине, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T06:50
2024-02-08T06:50
2024-02-08T07:31
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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Депутаты Национального собрания Франции пока не дали ответ на обращение Госдумы в связи с участием французских наемников в боях на Украине, заявил РИА Новости посол России в Париже Алексей Мешков. "Я продублировал обращение Госдумы. Ответа никакого с французской стороны не последовало, они берут бумагу и все", - сообщил дипломат. Госдума РФ ранее на пленарном заседании приняла проект обращения к Нацсобранию Франции в связи с участием французских наемников в действиях киевского режима. Посол 25 января передал соответствующее обращение французскими депутатам. Позже министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских гуманитарных работников и ранение еще трех. Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".
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франция, россия, украина, алексей мешков, стефан сежурне, себастьян лекорню, госдума рф, вооруженные силы украины, в мире
Франция, Россия, Украина, Алексей Мешков, Стефан Сежурне, Себастьян Лекорню, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
Парламент Франции не ответил на обращение ГД по наемникам, заявил дипломат
Дипломат Мешков: парламент Франции не ответил на обращение ГД из-за наемников