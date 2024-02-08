https://ria.ru/20240208/naemniki-1926064045.html

Посол во Франции назвал объяснения Парижа о наемниках на Украине смешными

Посол во Франции назвал объяснения Парижа о наемниках на Украине смешными - РИА Новости, 08.02.2024

Посол во Франции назвал объяснения Парижа о наемниках на Украине смешными

Париж открещивается от французских наемников на Украине, выискивая приемлемые оправдания и называя их "волонтерами", потому что наемничество во Франции... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T05:49

2024-02-08T05:49

2024-02-08T08:50

украина

париж

франция

алексей мешков

себастьян лекорню

стефан сежурне

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 8 фев — РИА Новости. Париж открещивается от французских наемников на Украине, выискивая приемлемые оправдания и называя их "волонтерами", потому что наемничество во Франции преследуется уголовно, а объяснения доходят до смешного, заявил РИА Новости посол России в этой стране Алексей Мешков."Дело в том, что во Франции по закону наемничество является преступлением, поэтому само признание того, что беспрепятственно французы становятся наемниками, для официальных властей это, конечно, проблема", — отметил дипломат.В частности, напомнил он, министр обороны страны Себастьян Лекорню заявил, что "Франция — демократическая страна, и он не может запретить ее гражданам ездить на Украину". "Приводятся смешные аргументы: "они же воюют не во французской официальной форме". Это, конечно, вызывает неудобство, поэтому идут поиски того, как их переписать в волонтеры", — добавил Мешков.На прошлой неделе глава МИД Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских "гуманитарных работников" и ранении еще троих. По словам Мешкова, если МИД признает их наемниками, тогда они должны будут завести уголовные дела против этих людей, особенно когда они вернутся на родину."Весь Запад, вся эта западная коалиция является участником так называемой прокси-войны. Французы отнюдь не на первом месте стоят по количеству наемников: по разным оценкам, речь идет о сотне человек, из соседних стран цифры совсем другие. Наши военные на линии боевых действий слышат много разных иностранных языков. Среди них французский не главный, но для нас принципиально, что пусть даже небольшая группа французских граждан, но они участвуют напрямую в боевых действиях", — подчеркнул посол.Мешков добавил, что Франция поставляет Киеву современное оружие, в том числе гаубицы Caesar. При этом у многих специалистов возникают вопросы, может ли мобилизованный украинский солдат управлять такой сложной техникой.Минобороны 17 января сообщило об уничтожении высокоточным ударом в Харькове пункта временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что погибли свыше 60 боевиков.МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от них в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков соотечественников в Харькове "грубой манипуляцией русских".

https://ria.ru/20240205/frantsiya-1925408408.html

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926057639.html

https://ria.ru/20240205/pomosch-1925567699.html

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украина, париж, франция, алексей мешков, себастьян лекорню, стефан сежурне, вооруженные силы украины, в мире