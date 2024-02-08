https://ria.ru/20240208/naemniki-1926061109.html

Посол: Париж игнорирует запросы по законности набора наемников для Украины

Посол: Париж игнорирует запросы по законности набора наемников для Украины - РИА Новости, 08.02.2024

Посол: Париж игнорирует запросы по законности набора наемников для Украины

Париж уходит от ответа на вопрос о законности продолжающегося в открытую набора наемников украинским посольством во Франции, несмотря на то, что это... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T04:51

2024-02-08T04:51

2024-02-08T05:05

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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Париж уходит от ответа на вопрос о законности продолжающегося в открытую набора наемников украинским посольством во Франции, несмотря на то, что это противоречит законодательству страны, заявил РИА Новости посол России в Париже Алексей Мешков. Дипломат рассказал, что украинское посольство во Франции продолжает открыто вербовать французов в ряды ВСУ, при том что на законодательном уровне наемничество запрещено. "Я дважды спрашивал французов: как это сообразуется с вашим законодательством по наемничеству? Посмотрим, как это будет развиваться, потому что мы действительно специально проверили: остается эта публикация в открытую на официальном сайте посольства и в социальных сетях тоже. Там прописано, что должен уметь этот человек, прикладывается длинная анкета, то есть там это все серьезно. В последнее время наши французские коллеги не очень задумываются о дипломатии, и зачастую мы никаких ответов не получаем", - отметил дипломат. Как убедился корреспондент РИА Новости, на главной странице посольства Украины во Франции размещен баннер со словами: "Сражайтесь за Украину, запишитесь в легион волонтеров сейчас". Он адресован "иностранным гражданам, желающим присоединиться к международному легиону обороны Украины". Запись открыта для граждан в возрасте от 18 до 60 лет без судимостей и хронических заболеваний. Прилагается анкета, в которой в том числе спрашивается про предыдущий опыт участия в боевых действиях, а также про уровень владения оружием, включая автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, гранатометы, минометы и артиллерию. Минобороны России 17 января сообщало, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Позже, однако, глава МИД Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских "гуманитарных работников" и получение ранений еще троими. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".

https://radiosputnik.ru/20240204/naemnik-1925346602.html

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926057639.html

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украина, франция, россия, алексей мешков, стефан сежурне, себастьян лекорню, вооруженные силы украины, в мире