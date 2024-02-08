https://ria.ru/20240208/nadezhdin-1926137987.html
Надеждин обжалует в ВС отказ в регистрации кандидатом на пост президента
Надеждин обжалует в ВС отказ в регистрации кандидатом на пост президента - РИА Новости, 08.02.2024
Надеждин обжалует в ВС отказ в регистрации кандидатом на пост президента
Политик Борис Надеждин заявил, что обжалует в Верховном суде РФ отказ Центризбиркома в его регистрации кандидатом на должность президента России. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:59
2024-02-08T12:59
2024-02-08T13:56
политика
россия
выборы президента россии — 2024
борис надеждин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин заявил, что обжалует в Верховном суде РФ отказ Центризбиркома в его регистрации кандидатом на должность президента России."Элла Александровна(Памфилова), надеюсь, что справку по возражениям мы получим, как положено по конституции. И дальше, когда мы её получим, получим решение, мы, конечно, пойдем в Верховный суд",- сказал Надеждин на заседании ЦИК, где ему отказали в регистрации кандидатом на должность президента России.В постановлении ЦИК об отказе Надеждину в регистрации отмечалось, что решение принято в соответствии с федеральным законом, исходя из того, что суммарное количество недостоверных и недействительных подписей, выявленных при проверке, составляет пять и более процентов от общего количества подписей в его поддержку, подлежащих проверке.
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политика, россия, борис надеждин
Политика, Россия, Выборы президента России — 2024, Борис Надеждин
Надеждин обжалует в ВС отказ в регистрации кандидатом на пост президента
Борис Надеждин обжалует в ВС отказ в регистрации кандидатом на пост президента