https://ria.ru/20240208/nadezhdin-1926137987.html

Надеждин обжалует в ВС отказ в регистрации кандидатом на пост президента

Надеждин обжалует в ВС отказ в регистрации кандидатом на пост президента - РИА Новости, 08.02.2024

Надеждин обжалует в ВС отказ в регистрации кандидатом на пост президента

Политик Борис Надеждин заявил, что обжалует в Верховном суде РФ отказ Центризбиркома в его регистрации кандидатом на должность президента России. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:59

2024-02-08T12:59

2024-02-08T13:56

политика

россия

выборы президента россии — 2024

борис надеждин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин заявил, что обжалует в Верховном суде РФ отказ Центризбиркома в его регистрации кандидатом на должность президента России."Элла Александровна(Памфилова), надеюсь, что справку по возражениям мы получим, как положено по конституции. И дальше, когда мы её получим, получим решение, мы, конечно, пойдем в Верховный суд",- сказал Надеждин на заседании ЦИК, где ему отказали в регистрации кандидатом на должность президента России.В постановлении ЦИК об отказе Надеждину в регистрации отмечалось, что решение принято в соответствии с федеральным законом, исходя из того, что суммарное количество недостоверных и недействительных подписей, выявленных при проверке, составляет пять и более процентов от общего количества подписей в его поддержку, подлежащих проверке.

https://ria.ru/20240208/podpisi-1926141828.html

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политика, россия, борис надеждин