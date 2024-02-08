https://ria.ru/20240208/nadezhdin-1926132670.html

Надеждин сообщил, что не имеет никаких претензий к ЦИК

Надеждин сообщил, что не имеет никаких претензий к ЦИК - РИА Новости, 08.02.2024

Надеждин сообщил, что не имеет никаких претензий к ЦИК

Политик Борис Надеждин, которому ЦИК отказал в регистрации кандидатом на пост президента РФ, назвал решение ожидаемым, отметив, что никаких претензий к... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:42

2024-02-08T12:42

2024-02-08T13:23

политика

борис надеждин

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин, которому ЦИК отказал в регистрации кандидатом на пост президента РФ, назвал решение ожидаемым, отметив, что никаких претензий к Центризбиркому нет, но есть к законодателям и процедуре сбора подписей."Ожидаемое решение, никаких претензий к членам избиркома совершенно точно нет, претензии есть к законодателем, которые сделали такой закон, по которому невозможно подписи собрать. Претензии есть к самому жанру сбора подписей",- сказал Надеждин на заседании ЦИК.

https://ria.ru/20240208/vybory-1926132106.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, борис надеждин, россия