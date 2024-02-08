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Надеждин сообщил, что не имеет никаких претензий к ЦИК - РИА Новости, 08.02.2024
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12:42 08.02.2024 (обновлено: 13:23 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/nadezhdin-1926132670.html
Надеждин сообщил, что не имеет никаких претензий к ЦИК
Надеждин сообщил, что не имеет никаких претензий к ЦИК - РИА Новости, 08.02.2024
Надеждин сообщил, что не имеет никаких претензий к ЦИК
Политик Борис Надеждин, которому ЦИК отказал в регистрации кандидатом на пост президента РФ, назвал решение ожидаемым, отметив, что никаких претензий к... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:42
2024-02-08T13:23
политика
борис надеждин
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин, которому ЦИК отказал в регистрации кандидатом на пост президента РФ, назвал решение ожидаемым, отметив, что никаких претензий к Центризбиркому нет, но есть к законодателям и процедуре сбора подписей."Ожидаемое решение, никаких претензий к членам избиркома совершенно точно нет, претензии есть к законодателем, которые сделали такой закон, по которому невозможно подписи собрать. Претензии есть к самому жанру сбора подписей",- сказал Надеждин на заседании ЦИК.
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политика, борис надеждин, россия
Политика, Борис Надеждин, Россия
Надеждин сообщил, что не имеет никаких претензий к ЦИК

Надеждин: процедуры сбора подписей написаны так, что невозможно их соблюсти

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин
Подмосковный депутат, кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Подмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин, которому ЦИК отказал в регистрации кандидатом на пост президента РФ, назвал решение ожидаемым, отметив, что никаких претензий к Центризбиркому нет, но есть к законодателям и процедуре сбора подписей.
"Ожидаемое решение, никаких претензий к членам избиркома совершенно точно нет, претензии есть к законодателем, которые сделали такой закон, по которому невозможно подписи собрать. Претензии есть к самому жанру сбора подписей",- сказал Надеждин на заседании ЦИК.
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