Рейтинг@Mail.ru
Представители Надеждина не явились в ЦИК на проверку подписных листов - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:34 08.02.2024 (обновлено: 11:53 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/nadezhdin-1926113271.html
Представители Надеждина не явились в ЦИК на проверку подписных листов
Представители Надеждина не явились в ЦИК на проверку подписных листов - РИА Новости, 08.02.2024
Представители Надеждина не явились в ЦИК на проверку подписных листов
Представителей Бориса Надеждина не было на проверке подписных листов в поддержку его выдвижения на выборы президента РФ, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:34
2024-02-08T11:53
выборы президента россии — 2024
политика
россия
борис надеждин
николай булаев
сергей малинкович
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924561080_0:301:2944:1957_1920x0_80_0_0_b569070e79d906d5d655c12745d931d2.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Представителей Бориса Надеждина не было на проверке подписных листов в поддержку его выдвижения на выборы президента РФ, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.Центральная избирательная комиссия РФ на заседании в четверг обсуждает итоги деятельности рабочей группы по проверке подписных листов в поддержку кандидатов на должность президента РФ, а также рассматривает вопросы о регистрации кандидатами на выборах главы государства Надеждина и Сергея Малинковича.Булаев на заседании рассказал, что все подписные листы сканируются в течение семи-восьми часов, дальше с ними начинают работать, срок проверки - до 10 дней. По его словам, ЦИК проверял подписи Малинковича 162 часа, подписи Надеждина - 144 часа. В момент проверки, уточнил Булаев, высказывать позицию, делать замечания и предъявлять претензии к работе экспертов и членов рабочей группы может делать "любой кандидат или его представитель"."На проверке подписных листов представителей Бориса Борисовича Надеждина не было вообще", - сказал Булаев. Малинкович и его представитель, уточнил Булаев, присутствовали "только три часа".Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240205/malinkovich-1925490011.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924561080_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_40dcf08d232f84b63ed8fc6977057345.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, борис надеждин, николай булаев, сергей малинкович, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Борис Надеждин, Николай Булаев, Сергей Малинкович, ЦИК РФ
Представители Надеждина не явились в ЦИК на проверку подписных листов

ЦИК: представители Надеждина не явились на проверку подписей в его поддержку

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин
Кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Представителей Бориса Надеждина не было на проверке подписных листов в поддержку его выдвижения на выборы президента РФ, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.
Центральная избирательная комиссия РФ на заседании в четверг обсуждает итоги деятельности рабочей группы по проверке подписных листов в поддержку кандидатов на должность президента РФ, а также рассматривает вопросы о регистрации кандидатами на выборах главы государства Надеждина и Сергея Малинковича.
Булаев на заседании рассказал, что все подписные листы сканируются в течение семи-восьми часов, дальше с ними начинают работать, срок проверки - до 10 дней. По его словам, ЦИК проверял подписи Малинковича 162 часа, подписи Надеждина - 144 часа. В момент проверки, уточнил Булаев, высказывать позицию, делать замечания и предъявлять претензии к работе экспертов и членов рабочей группы может делать "любой кандидат или его представитель".
"На проверке подписных листов представителей Бориса Борисовича Надеждина не было вообще", - сказал Булаев. Малинкович и его представитель, уточнил Булаев, присутствовали "только три часа".
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Коммунисты России Сергей Малинкович - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Малинкович отрицает, что в подписях в его поддержку были данные умерших
5 февраля, 14:41
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияБорис НадеждинНиколай БулаевСергей МалинковичЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала