https://ria.ru/20240208/nadezhdin-1926113271.html

Представители Надеждина не явились в ЦИК на проверку подписных листов

Представители Надеждина не явились в ЦИК на проверку подписных листов - РИА Новости, 08.02.2024

Представители Надеждина не явились в ЦИК на проверку подписных листов

Представителей Бориса Надеждина не было на проверке подписных листов в поддержку его выдвижения на выборы президента РФ, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:34

2024-02-08T11:34

2024-02-08T11:53

выборы президента россии — 2024

политика

россия

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цик рф

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Представителей Бориса Надеждина не было на проверке подписных листов в поддержку его выдвижения на выборы президента РФ, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.Центральная избирательная комиссия РФ на заседании в четверг обсуждает итоги деятельности рабочей группы по проверке подписных листов в поддержку кандидатов на должность президента РФ, а также рассматривает вопросы о регистрации кандидатами на выборах главы государства Надеждина и Сергея Малинковича.Булаев на заседании рассказал, что все подписные листы сканируются в течение семи-восьми часов, дальше с ними начинают работать, срок проверки - до 10 дней. По его словам, ЦИК проверял подписи Малинковича 162 часа, подписи Надеждина - 144 часа. В момент проверки, уточнил Булаев, высказывать позицию, делать замечания и предъявлять претензии к работе экспертов и членов рабочей группы может делать "любой кандидат или его представитель"."На проверке подписных листов представителей Бориса Борисовича Надеждина не было вообще", - сказал Булаев. Малинкович и его представитель, уточнил Булаев, присутствовали "только три часа".Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, борис надеждин, николай булаев, сергей малинкович, цик рф