https://ria.ru/20240208/nadezhdin-1926113271.html
Представители Надеждина не явились в ЦИК на проверку подписных листов
Представители Надеждина не явились в ЦИК на проверку подписных листов - РИА Новости, 08.02.2024
Представители Надеждина не явились в ЦИК на проверку подписных листов
Представителей Бориса Надеждина не было на проверке подписных листов в поддержку его выдвижения на выборы президента РФ, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:34
2024-02-08T11:34
2024-02-08T11:53
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Представителей Бориса Надеждина не было на проверке подписных листов в поддержку его выдвижения на выборы президента РФ, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.Центральная избирательная комиссия РФ на заседании в четверг обсуждает итоги деятельности рабочей группы по проверке подписных листов в поддержку кандидатов на должность президента РФ, а также рассматривает вопросы о регистрации кандидатами на выборах главы государства Надеждина и Сергея Малинковича.Булаев на заседании рассказал, что все подписные листы сканируются в течение семи-восьми часов, дальше с ними начинают работать, срок проверки - до 10 дней. По его словам, ЦИК проверял подписи Малинковича 162 часа, подписи Надеждина - 144 часа. В момент проверки, уточнил Булаев, высказывать позицию, делать замечания и предъявлять претензии к работе экспертов и членов рабочей группы может делать "любой кандидат или его представитель"."На проверке подписных листов представителей Бориса Борисовича Надеждина не было вообще", - сказал Булаев. Малинкович и его представитель, уточнил Булаев, присутствовали "только три часа".Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, россия, борис надеждин, николай булаев, сергей малинкович, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Борис Надеждин, Николай Булаев, Сергей Малинкович, ЦИК РФ
Представители Надеждина не явились в ЦИК на проверку подписных листов
ЦИК: представители Надеждина не явились на проверку подписей в его поддержку
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Представителей Бориса Надеждина не было на проверке подписных листов в поддержку его выдвижения на выборы президента РФ, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.
Центральная избирательная комиссия РФ на заседании в четверг обсуждает итоги деятельности рабочей группы по проверке подписных листов в поддержку кандидатов на должность президента РФ, а также рассматривает вопросы о регистрации кандидатами на выборах главы государства Надеждина и Сергея Малинковича
.
Булаев на заседании рассказал, что все подписные листы сканируются в течение семи-восьми часов, дальше с ними начинают работать, срок проверки - до 10 дней. По его словам, ЦИК проверял подписи Малинковича 162 часа, подписи Надеждина - 144 часа. В момент проверки, уточнил Булаев, высказывать позицию, делать замечания и предъявлять претензии к работе экспертов и членов рабочей группы может делать "любой кандидат или его представитель".
"На проверке подписных листов представителей Бориса Борисовича Надеждина не было вообще", - сказал Булаев. Малинкович и его представитель, уточнил Булаев, присутствовали "только три часа".
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Малинкович отрицает, что в подписях в его поддержку были данные умерших