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Богослов из Марокко рассказал, что его удивило в российских мечетях - РИА Новости, 08.02.2024
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Религия
 
06:09 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/musulmane-1926000611.html
Богослов из Марокко рассказал, что его удивило в российских мечетях
Богослов из Марокко рассказал, что его удивило в российских мечетях - РИА Новости, 08.02.2024
Богослов из Марокко рассказал, что его удивило в российских мечетях
Мусульмане, которые приезжают в Россию из-за рубежа, больше всего удивляются тому, что в мечетях молятся десятки тысяч верующих, а духовенство - коренные жители РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T06:09
2024-02-08T06:09
религия
германия
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мусульмане, которые приезжают в Россию из-за рубежа, больше всего удивляются тому, что в мечетях молятся десятки тысяч верующих, а духовенство - коренные жители страны, рассказал РИА Новости директор Института стандартизации Марокко (IMANOR) доктор Абдеррахим Таиби.“Во время визита в Россию я побывал в мечетях и удивился большому количеству верующих. Поразило то, что среди них очень много молодежи. А настоятели и имамы – коренные жители страны с хорошими, сильными проповедями, прекрасным знанием арабского языка. В Германии, Франции, Италии и других странах на этих ролях, как правило, религиозные деятели из других стран”, – рассказал РИА Новости во вторник доктор Абдеррахим Тайби во время работы XIV международного конгресса “Халяль” в Москве, организованного Центром сертификации и стандартизации при Духовном управлении мусульман РФ.По его словам, это показывает высокий уровень религиозного образования и самосознания россиян."Значит, в вашей многонациональной и поликонфессиональной стране ведётся системная работа на ниве ислама и других религий во благо всего общества", - отметил доктор Абдеррахим Тайби.В декабре прошлого года глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что для интеграции и участия мусульманских общин стране нужны имамы, которые "говорят на немецком языке и отстаивают немецкие ценности". В министерстве также отметили, что Германия будет постепенно отказываться от услуг обученных в Турции имамов. Кроме того, сообщили в ведомстве, Управление по делам религии Турции (Диянет) и Турецко-исламский союз религиозных учреждений (DITIB) договорились постепенно прекращать отправку государственных религиозных представителей в Германию.Во Франции с 1 января 2024 года больше не принимают на работу новых иностранных имамов, а с 1 апреля все находящиеся на территории страны иностранные имамы не смогут легально вести свою деятельность в этом статусе. Цель предлагаемых мер, как пояснили власти, состоит в том, чтобы ни один имам в этой стране не был служащим другого государства и не получал бы от него денежного вознаграждения.
https://ria.ru/20240206/muftiy-1925774905.html
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германия, россия, франция
Религия, Германия, Россия, Франция
Богослов из Марокко рассказал, что его удивило в российских мечетях

Директор IMANOR: российские имамы отличаются от европейских

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВерующие во время праздничного намаза по случаю праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
Верующие во время праздничного намаза по случаю праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мусульмане, которые приезжают в Россию из-за рубежа, больше всего удивляются тому, что в мечетях молятся десятки тысяч верующих, а духовенство - коренные жители страны, рассказал РИА Новости директор Института стандартизации Марокко (IMANOR) доктор Абдеррахим Таиби.
“Во время визита в Россию я побывал в мечетях и удивился большому количеству верующих. Поразило то, что среди них очень много молодежи. А настоятели и имамы – коренные жители страны с хорошими, сильными проповедями, прекрасным знанием арабского языка. В Германии, Франции, Италии и других странах на этих ролях, как правило, религиозные деятели из других стран”, – рассказал РИА Новости во вторник доктор Абдеррахим Тайби во время работы XIV международного конгресса “Халяль” в Москве, организованного Центром сертификации и стандартизации при Духовном управлении мусульман РФ.
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6 февраля, 18:25
По его словам, это показывает высокий уровень религиозного образования и самосознания россиян.
"Значит, в вашей многонациональной и поликонфессиональной стране ведётся системная работа на ниве ислама и других религий во благо всего общества", - отметил доктор Абдеррахим Тайби.
В декабре прошлого года глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что для интеграции и участия мусульманских общин стране нужны имамы, которые "говорят на немецком языке и отстаивают немецкие ценности". В министерстве также отметили, что Германия будет постепенно отказываться от услуг обученных в Турции имамов. Кроме того, сообщили в ведомстве, Управление по делам религии Турции (Диянет) и Турецко-исламский союз религиозных учреждений (DITIB) договорились постепенно прекращать отправку государственных религиозных представителей в Германию.
Во Франции с 1 января 2024 года больше не принимают на работу новых иностранных имамов, а с 1 апреля все находящиеся на территории страны иностранные имамы не смогут легально вести свою деятельность в этом статусе. Цель предлагаемых мер, как пояснили власти, состоит в том, чтобы ни один имам в этой стране не был служащим другого государства и не получал бы от него денежного вознаграждения.
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