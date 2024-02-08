https://ria.ru/20240208/musulmane-1926000611.html

Богослов из Марокко рассказал, что его удивило в российских мечетях

Богослов из Марокко рассказал, что его удивило в российских мечетях - РИА Новости, 08.02.2024

Богослов из Марокко рассказал, что его удивило в российских мечетях

Мусульмане, которые приезжают в Россию из-за рубежа, больше всего удивляются тому, что в мечетях молятся десятки тысяч верующих, а духовенство - коренные жители РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T06:09

2024-02-08T06:09

2024-02-08T06:09

религия

германия

россия

франция

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мусульмане, которые приезжают в Россию из-за рубежа, больше всего удивляются тому, что в мечетях молятся десятки тысяч верующих, а духовенство - коренные жители страны, рассказал РИА Новости директор Института стандартизации Марокко (IMANOR) доктор Абдеррахим Таиби.“Во время визита в Россию я побывал в мечетях и удивился большому количеству верующих. Поразило то, что среди них очень много молодежи. А настоятели и имамы – коренные жители страны с хорошими, сильными проповедями, прекрасным знанием арабского языка. В Германии, Франции, Италии и других странах на этих ролях, как правило, религиозные деятели из других стран”, – рассказал РИА Новости во вторник доктор Абдеррахим Тайби во время работы XIV международного конгресса “Халяль” в Москве, организованного Центром сертификации и стандартизации при Духовном управлении мусульман РФ.По его словам, это показывает высокий уровень религиозного образования и самосознания россиян."Значит, в вашей многонациональной и поликонфессиональной стране ведётся системная работа на ниве ислама и других религий во благо всего общества", - отметил доктор Абдеррахим Тайби.В декабре прошлого года глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что для интеграции и участия мусульманских общин стране нужны имамы, которые "говорят на немецком языке и отстаивают немецкие ценности". В министерстве также отметили, что Германия будет постепенно отказываться от услуг обученных в Турции имамов. Кроме того, сообщили в ведомстве, Управление по делам религии Турции (Диянет) и Турецко-исламский союз религиозных учреждений (DITIB) договорились постепенно прекращать отправку государственных религиозных представителей в Германию.Во Франции с 1 января 2024 года больше не принимают на работу новых иностранных имамов, а с 1 апреля все находящиеся на территории страны иностранные имамы не смогут легально вести свою деятельность в этом статусе. Цель предлагаемых мер, как пояснили власти, состоит в том, чтобы ни один имам в этой стране не был служащим другого государства и не получал бы от него денежного вознаграждения.

https://ria.ru/20240206/muftiy-1925774905.html

https://ria.ru/20240201/valieva-1924788159.html

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