https://ria.ru/20240208/muraveva-1925696007.html

Биография Ирины Муравьевой

Биография Ирины Муравьевой - РИА Новости, 08.02.2024

Биография Ирины Муравьевой

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Ирина Вадимовна Муравьева родилась 8 февраля 1949 года в Москве в семье военнослужащего. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T02:10

2024-02-08T02:10

2024-02-08T02:10

справки

москва

ирина муравьева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925697710_0:209:2819:1795_1920x0_80_0_0_e4a7e4969a07f18bec5d0506aad5589b.jpg

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Ирина Вадимовна Муравьева родилась 8 февраля 1949 года в Москве в семье военнослужащего. В 1970 году окончила драматическую студию при Центральном детском театре (ЦДТ, ныне – Российский академический молодежный театр, РАМТ). В 1982 году окончила актерский факультет Государственного института театрального искусства имени Анатолия Луначарского (ГИТИС, курс Оскара Ремеза). В 1970 году Муравьева была зачислена в труппу ЦДТ, где служила в течение семи лет. Среди работ актрисы в этом театре: Шура Тычинкин ("Сомбреро" Сергея Михалкова, 1970), Галя ("Димка-невидимка" Вадима Коростылева и Михаила Львовского, 1970), Ворона ("Снежная королева" Евгения Шварца, 1971), Царевна Лали ("Чинчрака" по сказке Георгия Нахуцришвили, 1972), Бонка ("Сказка о четырех близнецах" Панчо Панчева, 1972), Любка Шевцова ("Молодая гвардия" Александра Фадеева, 1973), Виола / Себастьян ("Двенадцатая ночь" Уильяма Шекспира, 1973), Кира ("Май не упусти... " Леонида Эйдлина, 1974) и другие.С 1977 по 1991 год Ирина Муравьева работала в Московском театре имени Моссовета. Играла в спектаклях "На полпути к вершине" по пьесе Питера Устинова (1977), "Превышение власти" по пьесе Валентина Черных (1978), "Братья Карамазовы" по роману Федора Достоевского (1979), "Комната" по пьесе Эмиля Брагинского (1982), "Цитата" по пьесе Леонида Зорина (1986) и других.С 1993 года Муравьева служит в Государственном академическом Малом театре. На сцене Малого театра актриса сыграла Раневскую ("Вишневый сад", 1994), Купавину ("Волки и овцы", 1994), Аркадину ("Чайка", 1996), Гурмыжскую ("Лес", 1998), Мамаеву ("На всякого мудреца довольно простоты", 2002), Матрену ("Власть тьмы", 2007), Филумену Мартурано ("Филумена Мартурано", 2013).В настоящее время Ирина Муравьева играет в спектакле Владимира Бейлиса "На всякого мудреца довольно простоты", в спектакле Юрия Соломина "Женитьба", в спектаклях Алексея Дубровского "Женитьба Бальзаминова" и "Мертвые души" и в постановке Владимира Иванова "Всегда зовите Долли". Актриса также играет в антрепризных спектаклях. В 1973 году Ирина Муравьева дебютировала в кино в роли маляра Зинаиды Багляевой в телевизионном сериале "Разные люди". В полнометражном кино актриса дебютировала в 1974 году в роли Сюзанны в детективе Самсона Самсонова "Чисто английское убийство".Большой успех к Муравьевой пришел после того, как в 1979 году Владимир Меньшов пригласил ее на роль Людмилы Свиридовой в свою картину "Москва слезам не верит". Картина удостоилась премии "Оскар" как лучший иностранный фильм.Не менее популярными стали роли Нины Соломатиной в "Карнавале" (1981) и Нади Клюевой в "Самой обаятельной и привлекательной" (1985).Среди других фильмов актрисы: "Иван и Коломбина" (1975), "Дуэнья" (1978), "Охота на лис" (1980), "Мы, нижеподписавшиеся" (1981), "Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад" (1984), "Артистка из Грибова" (1988), "Когда опаздывают в ЗАГС" (1991), "Зефир в шоколаде" (1993), "Любовь зла…" (1999), "Китайская бабушка" (2009), "Самая лучшая бабушка" (2009), "Одесский пароход" (2019) и другие.Ирина Муравьева снималась в сериалах "С новым счастьем!" (1999), "Спас под березами" (2003), "Не родись красивой" (2005-2006), "Завещание Ленина" (2007), "Одна ночь любви" (2008) и других.Ирина Муравьева озвучивала многие отечественные мультфильмы, ее голосом говорят герои анимационных картин "Пес в сапогах" (1981), "Неуловимый Фунтик" (1986), "Фунтик и сыщики" (1987), "Теремок" (1995), "Букашки" (2002), "Тяжелый песок" (2008).В 2010 году актриса вела еженедельную программу "Театральный кружок" на Детском радио. Ирина Муравьева – народная артистка России (1994), лауреат Государственной премии СССР (1981, за участие в фильме "Москва слезам не верит"), лауреат премии правительства РФ в области культуры (2006). Награждена орденами "Знак Почета" (1983), Почета (1999), "За заслуги перед Отечеством" IV (2006) и III (2020) степеней, Дружбы (2010). Лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры (2006). За роль Кати в фильме "Китайская бабушка" получила национальную кинематографическую премию "Ника" в номинации "Лучшая женская роль второго плана" (2010). В 1982 году Ирина Муравьева была признана лучшей актрисой года по опросу журнала "Советский экран". Была замужем за режиссером театра и кино Леонидом Эйдлиным (1937-2014). У актрисы двое сыновей: старший Даниил – актер, младший Евгений в детстве и юности также снимался в кино, сейчас занимается ресторанной деятельностью. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, ирина муравьева