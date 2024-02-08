https://ria.ru/20240208/moskva-1926010379.html

Ефимов: в Москве появится не менее 675 тысяч рабочих мест благодаря КРТ

Ефимов: в Москве появится не менее 675 тысяч рабочих мест благодаря КРТ - РИА Новости, 08.02.2024

Ефимов: в Москве появится не менее 675 тысяч рабочих мест благодаря КРТ

Не менее 675 тысяч мест для работы будет создано в Москве благодаря реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), это станет возможным из-за... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T09:05

2024-02-08T09:05

2024-02-08T09:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

максим гаман

жилье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757395_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_e4e7a458a7f63f9beda3cd2e470ebf5c.jpg

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Не менее 675 тысяч мест для работы будет создано в Москве благодаря реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), это станет возможным из-за общего роста числа проектов со 188 до 228, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее рассказал, что число проектов КРТ в 2023 году было увеличено до 228."Сегодня общая площадь участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий, которые планируется реорганизовать, составляет около 2,7 тысячи гектаров. По проектам построят более 22 миллионов квадратных метров высокотехнологичных производств, общественно-деловых и социальных объектов, включая детские сады, школы, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что для москвичей в рамках реализации проектов КРТ появятся не менее 675 тыс. мест, где можно работать.В городе благодаря редевелопменту будут появляться современные городские кварталы. В них расположатся общественно-деловые, промышленные объекты, а также современные дома.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на территории города будет сформирована комфортная среда для проживания и работы москвичей. По его словам, в рамках проектов КРТ в Москве запланировано возвести свыше 23 млн "квадратов" жилья. После редевелопмента территории планируют благоустроить, а также озеленить.По словам вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, по проектам комплексного развития территорий, находящихся на сегодняшний день в работе, порядка 5,2 млн "квадратов" будет предназначено для переселения людей по городской программе реновации жилищного фонда и других нужд.Отмечается, что в рамках программы КРТ в Москве удается создавать многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, а также вся необходимая инфраструктура.Ранее Ефимов сообщал, что столичные власти приняли решение о реорганизации по программе КРТ неэффективно используемого участка площадью свыше 4 гектаров в районе Бирюлево Восточное.

https://ria.ru/20240206/efimov-1925123975.html

https://ria.ru/20240206/moskva-1925539810.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, максим гаман, жилье