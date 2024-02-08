https://ria.ru/20240208/moskva-1926010379.html
Ефимов: в Москве появится не менее 675 тысяч рабочих мест благодаря КРТ
Ефимов: в Москве появится не менее 675 тысяч рабочих мест благодаря КРТ - РИА Новости, 08.02.2024
Ефимов: в Москве появится не менее 675 тысяч рабочих мест благодаря КРТ
Не менее 675 тысяч мест для работы будет создано в Москве благодаря реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), это станет возможным из-за... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T09:05
2024-02-08T09:05
2024-02-08T09:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
максим гаман
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757395_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_e4e7a458a7f63f9beda3cd2e470ebf5c.jpg
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Не менее 675 тысяч мест для работы будет создано в Москве благодаря реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), это станет возможным из-за общего роста числа проектов со 188 до 228, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее рассказал, что число проектов КРТ в 2023 году было увеличено до 228."Сегодня общая площадь участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий, которые планируется реорганизовать, составляет около 2,7 тысячи гектаров. По проектам построят более 22 миллионов квадратных метров высокотехнологичных производств, общественно-деловых и социальных объектов, включая детские сады, школы, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что для москвичей в рамках реализации проектов КРТ появятся не менее 675 тыс. мест, где можно работать.В городе благодаря редевелопменту будут появляться современные городские кварталы. В них расположатся общественно-деловые, промышленные объекты, а также современные дома.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на территории города будет сформирована комфортная среда для проживания и работы москвичей. По его словам, в рамках проектов КРТ в Москве запланировано возвести свыше 23 млн "квадратов" жилья. После редевелопмента территории планируют благоустроить, а также озеленить.По словам вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, по проектам комплексного развития территорий, находящихся на сегодняшний день в работе, порядка 5,2 млн "квадратов" будет предназначено для переселения людей по городской программе реновации жилищного фонда и других нужд.Отмечается, что в рамках программы КРТ в Москве удается создавать многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, а также вся необходимая инфраструктура.Ранее Ефимов сообщал, что столичные власти приняли решение о реорганизации по программе КРТ неэффективно используемого участка площадью свыше 4 гектаров в районе Бирюлево Восточное.
https://ria.ru/20240206/efimov-1925123975.html
https://ria.ru/20240206/moskva-1925539810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, максим гаман, жилье
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Максим Гаман, Жилье
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Не менее 675 тысяч мест для работы будет создано в Москве благодаря реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), это станет возможным из-за общего роста числа проектов со 188 до 228, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Столичный градоначальник Сергей Собянин
ранее рассказал, что число проектов КРТ в 2023 году было увеличено до 228.
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"Сегодня общая площадь участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий, которые планируется реорганизовать, составляет около 2,7 тысячи гектаров. По проектам построят более 22 миллионов квадратных метров высокотехнологичных производств, общественно-деловых и социальных объектов, включая детские сады, школы, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что для москвичей в рамках реализации проектов КРТ появятся не менее 675 тыс. мест, где можно работать.
В городе благодаря редевелопменту будут появляться современные городские кварталы. В них расположатся общественно-деловые, промышленные объекты, а также современные дома.
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В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман
отметил, что на территории города будет сформирована комфортная среда для проживания и работы москвичей. По его словам, в рамках проектов КРТ в Москве запланировано возвести свыше 23 млн "квадратов" жилья. После редевелопмента территории планируют благоустроить, а также озеленить.
По словам вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева
, по проектам комплексного развития территорий, находящихся на сегодняшний день в работе, порядка 5,2 млн "квадратов" будет предназначено для переселения людей по городской программе реновации жилищного фонда и других нужд.
Отмечается, что в рамках программы КРТ в Москве удается создавать многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, а также вся необходимая инфраструктура.
Ранее Ефимов сообщал, что столичные власти приняли решение о реорганизации по программе КРТ неэффективно используемого участка площадью свыше 4 гектаров в районе Бирюлево Восточное
.