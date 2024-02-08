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Приволжскому полпреду показали завод "Рузжиммаш" в Мордовии - РИА Новости, 08.02.2024
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
18:49 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/mordoviya-1926247039.html
Приволжскому полпреду показали завод "Рузжиммаш" в Мордовии
Приволжскому полпреду показали завод "Рузжиммаш" в Мордовии - РИА Новости, 08.02.2024
Приволжскому полпреду показали завод "Рузжиммаш" в Мордовии
Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Мордовии Артём Здунов посетили завод "Рузхиммаш" - одно из... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T18:49
2024-02-08T18:49
республика мордовия
игорь комаров
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Мордовии Артём Здунов посетили завод "Рузхиммаш" - одно из ключевых предприятий республики, сообщает пресс-служба главы региона. "Рузхиммаш" входит в холдинг "РМ Рейл" - один из крупнейших производителей грузового подвижного состава в России. Сейчас на заводе трудятся около 3,5 тысячи человек, это один из крупнейших работодателей Мордовии. В линейке продукции - свыше 100 сертифицированных моделей вагонов, освоен выпуск всех видов подвижного состава. "Генеральный директор "РМ Рейл" Максим Тевс рассказал, что в 2023 году изготовлено 10 600 единиц подвижного состава. В текущем году планируется нарастить выпуск вагонов. В основе стратегии "РМ Рейл" - разработка новых моделей и вывод на рынок новых продуктов, которые дают возможность заказчикам экономить на грузоперевозках, делая их максимально эффективными. Это вагоны на инновационной тележке с повышенной грузоподъемностью, из легкосплавных материалов, с использованием телематики, различное криогенное оборудование, изотермические вагоны и контейнеры", - говорится в сообщении. Компанией разработаны и запущены в серийное производство модели продукции из алюминиевых сплавов, осваивается перспективное направление по производству изотермической продукции - вагон-термос и автономный рефрижераторный вагон, и контейнер. Востребовано и выпускаемое компанией оборудование для нефтегазовой и химической отраслей. Приволжскому полпреду показали участок роботизированной сварки и рассказали о созданной компанией многопрофильной системе подготовки персонала по ключевым для вагоностроения профессиям. В 2021 году на предприятии была открыта Фабрика знаний и умений, где ведется обучение по 14 наиболее востребованным в вагоностроении профессиям. С момента открытия обучение прошли более 11 тысяч человек, включая освоение смежных профессий. Глава Мордовии отметил важность работы по федеральному проекту "Профессионалитет", участником которого является "РМ Рейл". В рамках проекта совместно с Мордовским госуниверситетом создан отраслевой образовательно-производственный центр с программами среднего профобразования для нужд промышленных предприятий. Три образовательных модуля располагаются в Рузаевском институте машиностроения, один производственный – на базе завода. "РМ Рейл" взяла на себя реконструкцию отдельного корпуса и его оснащение самым современным оборудованием. Прямое погружение в производственную среду позволяет студентам получить более глубокие профессиональные знания, познакомиться с производственной культурой компании и научиться работать над реальными заказами. "Приятно посмотреть, как работает ключевое предприятие республики. Более двух лет назад мы там были, сейчас увидели изменения и в производственной линейке продукции, и в инвестициях, в условиях труда, в заработной плате. Отдельно обсуждали вопросы подготовки кадров – предприятие смотрит в будущее, развивается не только по финансам и производству, но и внимательно относится к своим сотрудникам, в том числе и будущим. Это хороший пример для других предприятий и регионов", - приводятся в сообщении слова Комарова.
https://ria.ru/20240202/mordoviya-1924981534.html
https://ria.ru/20231222/razvitie-1917548816.html
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РИА Новости
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игорь комаров, артем здунов
Республика Мордовия, Игорь Комаров, Артем Здунов

Приволжскому полпреду показали завод "Рузжиммаш" в Мордовии

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Саранск. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Мордовии Артём Здунов посетили завод "Рузхиммаш" - одно из ключевых предприятий республики, сообщает пресс-служба главы региона.
"Рузхиммаш" входит в холдинг "РМ Рейл" - один из крупнейших производителей грузового подвижного состава в России. Сейчас на заводе трудятся около 3,5 тысячи человек, это один из крупнейших работодателей Мордовии. В линейке продукции - свыше 100 сертифицированных моделей вагонов, освоен выпуск всех видов подвижного состава.
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2 февраля, 11:04
"Генеральный директор "РМ Рейл" Максим Тевс рассказал, что в 2023 году изготовлено 10 600 единиц подвижного состава. В текущем году планируется нарастить выпуск вагонов. В основе стратегии "РМ Рейл" - разработка новых моделей и вывод на рынок новых продуктов, которые дают возможность заказчикам экономить на грузоперевозках, делая их максимально эффективными. Это вагоны на инновационной тележке с повышенной грузоподъемностью, из легкосплавных материалов, с использованием телематики, различное криогенное оборудование, изотермические вагоны и контейнеры", - говорится в сообщении.
Компанией разработаны и запущены в серийное производство модели продукции из алюминиевых сплавов, осваивается перспективное направление по производству изотермической продукции - вагон-термос и автономный рефрижераторный вагон, и контейнер. Востребовано и выпускаемое компанией оборудование для нефтегазовой и химической отраслей.
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Приволжскому полпреду показали участок роботизированной сварки и рассказали о созданной компанией многопрофильной системе подготовки персонала по ключевым для вагоностроения профессиям. В 2021 году на предприятии была открыта Фабрика знаний и умений, где ведется обучение по 14 наиболее востребованным в вагоностроении профессиям. С момента открытия обучение прошли более 11 тысяч человек, включая освоение смежных профессий.
Глава Мордовии отметил важность работы по федеральному проекту "Профессионалитет", участником которого является "РМ Рейл". В рамках проекта совместно с Мордовским госуниверситетом создан отраслевой образовательно-производственный центр с программами среднего профобразования для нужд промышленных предприятий. Три образовательных модуля располагаются в Рузаевском институте машиностроения, один производственный – на базе завода. "РМ Рейл" взяла на себя реконструкцию отдельного корпуса и его оснащение самым современным оборудованием. Прямое погружение в производственную среду позволяет студентам получить более глубокие профессиональные знания, познакомиться с производственной культурой компании и научиться работать над реальными заказами.
"Приятно посмотреть, как работает ключевое предприятие республики. Более двух лет назад мы там были, сейчас увидели изменения и в производственной линейке продукции, и в инвестициях, в условиях труда, в заработной плате. Отдельно обсуждали вопросы подготовки кадров – предприятие смотрит в будущее, развивается не только по финансам и производству, но и внимательно относится к своим сотрудникам, в том числе и будущим. Это хороший пример для других предприятий и регионов", - приводятся в сообщении слова Комарова.
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Республика МордовияИгорь КомаровАртем Здунов
 
 
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