https://ria.ru/20240208/mordoviya-1926247039.html

Приволжскому полпреду показали завод "Рузжиммаш" в Мордовии

Приволжскому полпреду показали завод "Рузжиммаш" в Мордовии - РИА Новости, 08.02.2024

Приволжскому полпреду показали завод "Рузжиммаш" в Мордовии

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Мордовии Артём Здунов посетили завод "Рузхиммаш" - одно из... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T18:49

2024-02-08T18:49

2024-02-08T18:49

республика мордовия

игорь комаров

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Мордовии Артём Здунов посетили завод "Рузхиммаш" - одно из ключевых предприятий республики, сообщает пресс-служба главы региона. "Рузхиммаш" входит в холдинг "РМ Рейл" - один из крупнейших производителей грузового подвижного состава в России. Сейчас на заводе трудятся около 3,5 тысячи человек, это один из крупнейших работодателей Мордовии. В линейке продукции - свыше 100 сертифицированных моделей вагонов, освоен выпуск всех видов подвижного состава. "Генеральный директор "РМ Рейл" Максим Тевс рассказал, что в 2023 году изготовлено 10 600 единиц подвижного состава. В текущем году планируется нарастить выпуск вагонов. В основе стратегии "РМ Рейл" - разработка новых моделей и вывод на рынок новых продуктов, которые дают возможность заказчикам экономить на грузоперевозках, делая их максимально эффективными. Это вагоны на инновационной тележке с повышенной грузоподъемностью, из легкосплавных материалов, с использованием телематики, различное криогенное оборудование, изотермические вагоны и контейнеры", - говорится в сообщении. Компанией разработаны и запущены в серийное производство модели продукции из алюминиевых сплавов, осваивается перспективное направление по производству изотермической продукции - вагон-термос и автономный рефрижераторный вагон, и контейнер. Востребовано и выпускаемое компанией оборудование для нефтегазовой и химической отраслей. Приволжскому полпреду показали участок роботизированной сварки и рассказали о созданной компанией многопрофильной системе подготовки персонала по ключевым для вагоностроения профессиям. В 2021 году на предприятии была открыта Фабрика знаний и умений, где ведется обучение по 14 наиболее востребованным в вагоностроении профессиям. С момента открытия обучение прошли более 11 тысяч человек, включая освоение смежных профессий. Глава Мордовии отметил важность работы по федеральному проекту "Профессионалитет", участником которого является "РМ Рейл". В рамках проекта совместно с Мордовским госуниверситетом создан отраслевой образовательно-производственный центр с программами среднего профобразования для нужд промышленных предприятий. Три образовательных модуля располагаются в Рузаевском институте машиностроения, один производственный – на базе завода. "РМ Рейл" взяла на себя реконструкцию отдельного корпуса и его оснащение самым современным оборудованием. Прямое погружение в производственную среду позволяет студентам получить более глубокие профессиональные знания, познакомиться с производственной культурой компании и научиться работать над реальными заказами. "Приятно посмотреть, как работает ключевое предприятие республики. Более двух лет назад мы там были, сейчас увидели изменения и в производственной линейке продукции, и в инвестициях, в условиях труда, в заработной плате. Отдельно обсуждали вопросы подготовки кадров – предприятие смотрит в будущее, развивается не только по финансам и производству, но и внимательно относится к своим сотрудникам, в том числе и будущим. Это хороший пример для других предприятий и регионов", - приводятся в сообщении слова Комарова.

https://ria.ru/20240202/mordoviya-1924981534.html

https://ria.ru/20231222/razvitie-1917548816.html

https://ria.ru/20231221/zdunov-1917289751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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игорь комаров, артем здунов