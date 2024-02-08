https://ria.ru/20240208/mobilizatsiya-1926241020.html

Рогов заявил, что депутатам Рады платили за поддержку проекта мобилизации

Рогов заявил, что депутатам Рады платили за поддержку проекта мобилизации - РИА Новости, 08.02.2024

Рогов заявил, что депутатам Рады платили за поддержку проекта мобилизации

Депутатам Верховной рады Украины платили за голосование в поддержку скандального законопроекта о мобилизации, сообщил РИА Новости председатель Координационного... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T18:19

2024-02-08T18:19

2024-02-08T18:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Депутатам Верховной рады Украины платили за голосование в поддержку скандального законопроекта о мобилизации, сообщил РИА Новости председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. Парламент Украины в среду поддержал предложенный кабмином законопроект о мобилизации в первом чтении. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что окончательную версию законопроекта могут принять во втором чтении в течение месяца. "В спешке принимая решение о насильственной мобилизации, Зеленский готов на все. Как стало известно из его окружения, за принятия данного законопроекта депутатам платили деньги. Этой практики давно не было, раньше всех обычно запугивали. Теперь всех, кто голосовал, ждет лютая народная ненависть, а на их политической карьере в плане выборных должностей поставлен крест", - сказал Рогов. По его словам, платили в долларах. Суммы варьировались от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч. Рогов подчеркнул, что законопроект нарушает права человека и является антиконституционным. "Но это всё не волнует режим Зеленского, взявшего курс на войну до последнего украинца", - подчеркнул Рогов. Подготовленный правительством Украины новый законопроект о мобилизации был внесен в Верховную раду 30 января. В отличии от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.

https://ria.ru/20240208/vsu-1926100349.html

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир рогов, россия, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр