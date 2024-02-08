https://ria.ru/20240208/mobilizatsiya-1926221341.html

В Раде сравнили законопроект о мобилизации с крепостным правом

В Раде сравнили законопроект о мобилизации с крепостным правом - РИА Новости, 08.02.2024

В Раде сравнили законопроект о мобилизации с крепостным правом

Украинский парламентарий от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу заявил, что принятый депутатами в первом чтении правительственный законопроект об усилении... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:02

2024-02-08T17:02

2024-02-08T17:02

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Украинский парламентарий от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу заявил, что принятый депутатами в первом чтении правительственный законопроект об усилении мобилизации по сути возвращает крепостное право. Парламент Украины в среду поддержал предложенный кабмином законопроект о мобилизации в первом чтении. "Правительственный законопроект - не о мобилизации и не о поддержке военнослужащих. Это законопроект о поддержке и развитии рабовладельческой философии на Украине. Один из депутатов предыдущих созывов генерал Виктор Король назвал этот законопроект о крепостном праве. И это тоже соответствует сущности", - приводятся слова Мазурашу на сайте Верховной рады. Парламентарий также подчеркнул, что властям следует прекратить охотиться на сограждан, когда они вынуждены скрываться от "безбашенных тецекашников" (сотрудников военкоматов - ред.). Мазурашу отметил, что загнанные угрозами и принуждением люди не могут быть полезными для фронта. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличии от предыдущей версии он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926211866.html

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925969464.html

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр