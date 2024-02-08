https://ria.ru/20240208/migranty-1926255868.html

Шериф Техаса назвал причину спора главы штата и Байдена из-за мигрантов

Шериф Техаса назвал причину спора главы штата и Байдена из-за мигрантов - РИА Новости, 08.02.2024

Шериф Техаса назвал причину спора главы штата и Байдена из-за мигрантов

Противостояние губернатора штата Техас Грега Эббота и американского президента Джо Байдена вокруг миграционного кризиса является следствием их персональной... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T19:44

2024-02-08T19:44

2024-02-08T19:44

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ЭЛЬ-ПАСО (штат Техас), 8 фев - РИА Новости. Противостояние губернатора штата Техас Грега Эббота и американского президента Джо Байдена вокруг миграционного кризиса является следствием их персональной вражды, которая не позволяет достичь консенсуса в охране границы, заявил РИА Новости Том Шмербер - шериф техасского округа Маверик, где расположен город Игл-Пасс, ставший центром столкновения позиций властей страны и региона. "Они не любят друг друга, и теперь это носит личный характер. Я надеялся, что, может быть, им удастся сесть за стол и обсудить решение проблемы", - сообщил он агентству, комментируя вражду Эббота и Байдена. По словам Шмербера, местные правоохранители оказались посреди противостояния губернатора и президента, что делает их работу "очень трудной". "Например, в декабре, когда у нас было полно мигрантов, прибывающих сюда - тысячи и тысячи - мы были очень заняты, у нас не было человеческих ресурсов или технологий для работы с таким количеством людей", - добавил он. Как передавал корреспондент РИА Новости, периметр Шелби-парка в Игл-Пасс охраняют бойцы на джипах: без танков, бронетранспортеров, артиллерии. Нет и видимых признаков противостояния с агентами федеральной пограничной службы. Без каких-либо помех власти штата продолжают тянуть вдоль берега оборонительную линию из контейнеров и проволоки. Работы идут уже за пределами парка - между пограничными автомобильным и железнодорожным мостами, где в окружении витков колючей проволоки пустует площадка для первичного оформления нелегальных мигрантов. В январе администрация США пожаловалась в верховный суд страны на власти Техаса после того, как нацгвардия штата заблокировала доступ к границе для патрулей федеральных служб в Игл-Пассе. Власти Техаса настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к рекордному количеству нелегалов, проникающих в США. В штате предпринимают свои меры по борьбе с ними, одной из которых стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять нелегалов по решению суда. Федеральные власти ждали от руководства штата заверений в том, что Техас воздержится от применения данной нормы, но, не получив их, обратились в суд. Администрация США называет действия штата неконституционными, а меры избыточными, поскольку, в частности, закон криминализирует то, что и так запрещено на федеральном уровне. Власти Техаса настаивают, что федеральное законодательство в этой сфере не работает.

https://ria.ru/20240205/tekhas-1925522814.html

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в мире, техас, сша, джо байден