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Власти Подмосковья повысят контроль за трудовыми мигрантами

Власти Подмосковья повысят контроль за трудовыми мигрантами - РИА Новости, 08.02.2024

Власти Подмосковья повысят контроль за трудовыми мигрантами

Контроль за приезжими из-за рубежа повысят в Московской области. Перед регионом стоят большие задачи по миграционной политике, рассказал губернатор Андрей... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T18:55

2024-02-08T18:55

2024-02-08T18:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Контроль за приезжими из-за рубежа повысят в Московской области. Перед регионом стоят большие задачи по миграционной политике, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Об этом сообщил телеканал “360”.По словам губернатора, в первую очередь они касаются контроля за хостелами, гостевыми домами и базами данных по мигрантам. Систему также совершенствуют для того, чтобы в одной квартире не проживало большое количество человек.Кроме того, совместно с прокуратурой власти подготовили некий циркуляр для формирования нормативной базы. Так, собственники бизнеса будут нести ответственность за тех, кого берут на работу в свои организации, отметил Воробьев.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)