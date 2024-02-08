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Власти Подмосковья повысят контроль за трудовыми мигрантами - РИА Новости, 08.02.2024
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Новости Подмосковья
 
18:55 08.02.2024 (обновлено: 18:56 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/migranty-1926248274.html
Власти Подмосковья повысят контроль за трудовыми мигрантами
Власти Подмосковья повысят контроль за трудовыми мигрантами - РИА Новости, 08.02.2024
Власти Подмосковья повысят контроль за трудовыми мигрантами
Контроль за приезжими из-за рубежа повысят в Московской области. Перед регионом стоят большие задачи по миграционной политике, рассказал губернатор Андрей... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T18:55
2024-02-08T18:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Контроль за приезжими из-за рубежа повысят в Московской области. Перед регионом стоят большие задачи по миграционной политике, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Об этом сообщил телеканал “360”.По словам губернатора, в первую очередь они касаются контроля за хостелами, гостевыми домами и базами данных по мигрантам. Систему также совершенствуют для того, чтобы в одной квартире не проживало большое количество человек.Кроме того, совместно с прокуратурой власти подготовили некий циркуляр для формирования нормативной базы. Так, собственники бизнеса будут нести ответственность за тех, кого берут на работу в свои организации, отметил Воробьев.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Власти Подмосковья повысят контроль за трудовыми мигрантами

© РИА Новости / Александр Кондратюк Сотрудник полиции проверяет документы у мужчины
 Сотрудник полиции проверяет документы у мужчины - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Контроль за приезжими из-за рубежа повысят в Московской области. Перед регионом стоят большие задачи по миграционной политике, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Об этом сообщил телеканал “360”.
По словам губернатора, в первую очередь они касаются контроля за хостелами, гостевыми домами и базами данных по мигрантам. Систему также совершенствуют для того, чтобы в одной квартире не проживало большое количество человек.
Кроме того, совместно с прокуратурой власти подготовили некий циркуляр для формирования нормативной базы. Так, собственники бизнеса будут нести ответственность за тех, кого берут на работу в свои организации, отметил Воробьев.
 
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