https://ria.ru/20240208/mask-1926131175.html

Илон Маск сравнил с гестапо политику Disney по найму сотрудников

Илон Маск сравнил с гестапо политику Disney по найму сотрудников - РИА Новости, 08.02.2024

Илон Маск сравнил с гестапо политику Disney по найму сотрудников

Американский бизнесмен Илон Маск в своем аккаунте в соцсети Х сравнил с гестапо политику Disney по найму сотрудников, которая, по его мнению, состоит из... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:36

2024-02-08T12:36

2024-02-08T13:06

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск в своем аккаунте в соцсети Х сравнил с гестапо политику Disney по найму сотрудников, которая, по его мнению, состоит из расистских и сексистских правил, навязанных корпорацией.Ранее Маск со ссылкой на анонимный источник опубликовал регламент о съемке проектов Disney, в рамках которого половина и более актеров на экране, а также членов съемочной команды должны быть представителями меньшинств."Вот полный список расистских, сексистских и прочих дискриминирующих правил, навязанных инклюзивным гестапо Disney", - написал предприниматель. Гестапо - тайная полиция Германии, действовавшая с прихода нацистов к власти в 1933 году и до 1945 года.Маск отметил, что провал многих проектов Disney за последние годы после появления этих документов не вызывает удивления. "Весь творческий процесс можно загубить просто, пытаясь разобраться в этом минном поле многообразия, равенства и инклюзивности", - пишет он.В документах, которые опубликовал Маск, отмечается, что "инклюзивный рекрутинг" нужен Disney для обеспечения равного доступа к работе членам всех движений и групп, "в том числе традиционно недостаточно представленных" меньшинств, а также чтобы "рассказывать содержательные, многообразные и инклюзивные истории".В регламенте также указано, что "трудоустройство, основанное на существующих отношениях, не считается инклюзивным". Таким образом, соискателю на должность могут отказать в работе, несмотря на предыдущий успешный опыт сотрудничества с работодателем. В то же время в Disney утверждают, что принимают людей на работу "исходя из их квалификации".Кроме того, в Disney якобы существует практика добровольного анкетирования, где сотрудники, помимо прочих персональных данных, указывают свою демографическую информацию, которая будет использована для составления статистики соответствия проекта "инклюзивным стандартам". По этой статистике руководство корпорации может отслеживать эффективность своих мер по достижению инклюзивности и разнообразия, сказано в документе.Отмечается, что указанные стандарты применимы только для проектов с участием Disney, разрабатываемых на территории США и Канады.

https://ria.ru/20240206/intervyu-1925809682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, канада, илон маск, в мире, германия