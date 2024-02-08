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Российский посол рассказал о ситуации с открытием генконсульства в Бенгази - РИА Новости, 08.02.2024
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09:31 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/liviya-1926083409.html
Российский посол рассказал о ситуации с открытием генконсульства в Бенгази
Российский посол рассказал о ситуации с открытием генконсульства в Бенгази - РИА Новости, 08.02.2024
Российский посол рассказал о ситуации с открытием генконсульства в Бенгази
Открытие генконсульства РФ в Бенгази пока откладывается, посольство продолжает убеждать власти в Триполи в необходимости его открытия, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T09:31
2024-02-08T09:31
в мире
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ТУНИС, 8 фев - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Открытие генконсульства РФ в Бенгази пока откладывается, посольство продолжает убеждать власти в Триполи в необходимости его открытия, заявил РИА Новости посол России в Ливии Айдар Аганин. В интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля, Аганин отметил, что посольство России в Триполи помимо западной части страны, контролируемой Правительством национального единства во главе с Абдельхамидом Дбейбой, также общается и с востоком Ливии. "Это пока не является простым мероприятием. Власти в Триполи на сегодняшний день не готовы признавать, что российское дипломатическое присутствие на востоке отвечает интересам всего ливийского народа. Открытие генерального консульства в Бенгази пока по причинам, которые нам до конца не озвучивают, откладывается", - сказал посол. По словам Аганина, российские дипломаты, тем не менее, "не теряют оптимизма и прилагают энергичные усилия для получения согласия на открытие" генконсульства. "Продолжаем убеждать ливийских руководителей, что такая необходимость велика и рассчитываем на положительный ответ в скором будущем", - отметил глава российской дипмиссии в Ливии. Он заявил, что запуск работы российского генконсульства в Бенгази значительно бы облегчил поступление российской гуманитарной помощи в пострадавшие от циклона "Даниель" районы на востоке страны, в частности город Дерну. По его словам, на сегодняшний день на восток Ливии гуманитарную и медицинскую помощь доставили семь бортов МЧС и Минобороны России. "Консульское учреждение в городе Бенгази в значительной мере упростило бы модальности взаимодействия по этому важнейшему гуманитарному вопросу. Тем более, что гумподдержка пострадавшего населения продолжается", - добавил российский дипломат. Российское посольство в Ливии полностью возобновило работу в столице страны Триполи в августе. Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак заявлял РИА Новости, что после возобновления работы посольства в Триполи предполагается открытие российского генерального консульства в Бенгази на востоке страны. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой – действует в Триполи. Второе – наделенное полномочиями палаты представителей – базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
https://ria.ru/20240105/liviya-1919785056.html
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в мире, триполи, бенгази, ливия, фатхи башага , александр кинщак, муаммар каддафи, оон
В мире, Триполи, Бенгази, Ливия, Фатхи Башага , Александр Кинщак, Муаммар Каддафи, ООН
Российский посол рассказал о ситуации с открытием генконсульства в Бенгази

Посол: открытие генконсульства России в Бенгази пока откладывается

© Фото : DennixoГород Бенгази, Ливия
Город Бенгази, Ливия - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : Dennixo
Город Бенгази, Ливия. Архивное фото
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ТУНИС, 8 фев - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Открытие генконсульства РФ в Бенгази пока откладывается, посольство продолжает убеждать власти в Триполи в необходимости его открытия, заявил РИА Новости посол России в Ливии Айдар Аганин.
В интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля, Аганин отметил, что посольство России в Триполи помимо западной части страны, контролируемой Правительством национального единства во главе с Абдельхамидом Дбейбой, также общается и с востоком Ливии.
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"Это пока не является простым мероприятием. Власти в Триполи на сегодняшний день не готовы признавать, что российское дипломатическое присутствие на востоке отвечает интересам всего ливийского народа. Открытие генерального консульства в Бенгази пока по причинам, которые нам до конца не озвучивают, откладывается", - сказал посол.
По словам Аганина, российские дипломаты, тем не менее, "не теряют оптимизма и прилагают энергичные усилия для получения согласия на открытие" генконсульства.
"Продолжаем убеждать ливийских руководителей, что такая необходимость велика и рассчитываем на положительный ответ в скором будущем", - отметил глава российской дипмиссии в Ливии.
Он заявил, что запуск работы российского генконсульства в Бенгази значительно бы облегчил поступление российской гуманитарной помощи в пострадавшие от циклона "Даниель" районы на востоке страны, в частности город Дерну. По его словам, на сегодняшний день на восток Ливии гуманитарную и медицинскую помощь доставили семь бортов МЧС и Минобороны России.
"Консульское учреждение в городе Бенгази в значительной мере упростило бы модальности взаимодействия по этому важнейшему гуманитарному вопросу. Тем более, что гумподдержка пострадавшего населения продолжается", - добавил российский дипломат.
Российское посольство в Ливии полностью возобновило работу в столице страны Триполи в августе. Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак заявлял РИА Новости, что после возобновления работы посольства в Триполи предполагается открытие российского генерального консульства в Бенгази на востоке страны.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой – действует в Триполи. Второе – наделенное полномочиями палаты представителей – базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
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В миреТриполиБенгазиЛивияФатхи БашагаАлександр КинщакМуаммар КаддафиООН
 
 
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