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СМИ: посол США в Японии пообещал помощь бывшим японским жителям южных Курил - РИА Новости, 08.02.2024
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07:44 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/kurily-1926071664.html
СМИ: посол США в Японии пообещал помощь бывшим японским жителям южных Курил
СМИ: посол США в Японии пообещал помощь бывшим японским жителям южных Курил - РИА Новости, 08.02.2024
СМИ: посол США в Японии пообещал помощь бывшим японским жителям южных Курил
Посол США в Японии Рам Эмануэль встретился с бывшими японскими жителями "северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи и... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T07:44
2024-02-08T07:44
япония
россия
кунашир (остров)
фумио кисида
ёко камикава
в мире
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ТОКИО, 8 фев - РИА Новости. Посол США в Японии Рам Эмануэль встретился с бывшими японскими жителями "северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи и пообещал им поддержку, сообщило агентство Киодо. "Необходимо помнить, что есть люди, которые не могут вернуться в свои дома. Я передал им, что США будут рядом и будут оказывать помощь", - сказал Эмануэль журналистам в Саппоро после встречи с мэром этого японского города Кацухиро Акимото. Подробности встречи не раскрываются, но он сообщил им, что верит в их возвращение. "Я хотел передать им, что мы верим в то, что они смогут вернуться на северные территории", - сказал посол. В среду в Японии отмечали "день северных территорий". День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период. В этот день ультраправые организации устраивают объезды российских учреждений на машинах с громкоговорителями, некоторые из них в окружении полиции подходят к посольству и генконсульствам, чтобы выступить и передать петицию. В этот день также проходит ежегодный "Всеяпонский съезд с требованием возврата северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В нем традиционно принимают участие представители всех партий, депутаты парламента от обеих палат, премьер-министр и другие министры. В среду с речью к собравшимся выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида, министр иностранных дел Еко Камикава, министр по делам Окинавы и северных территорий Ханако Дзими. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончанию Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году - ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924271441.html
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кунашир (остров)
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япония, россия, кунашир (остров), фумио кисида, ёко камикава, в мире
Япония, Россия, Кунашир (остров), Фумио Кисида, Ёко Камикава, В мире
СМИ: посол США в Японии пообещал помощь бывшим японским жителям южных Курил

Kyodo: посол США в Японии пообещал помощь бывшим японским жителям южных Курил

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаг Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 8 фев - РИА Новости. Посол США в Японии Рам Эмануэль встретился с бывшими японскими жителями "северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи и пообещал им поддержку, сообщило агентство Киодо.
«
"Необходимо помнить, что есть люди, которые не могут вернуться в свои дома. Я передал им, что США будут рядом и будут оказывать помощь", - сказал Эмануэль журналистам в Саппоро после встречи с мэром этого японского города Кацухиро Акимото.
Подробности встречи не раскрываются, но он сообщил им, что верит в их возвращение.
"Я хотел передать им, что мы верим в то, что они смогут вернуться на северные территории", - сказал посол.
В среду в Японии отмечали "день северных территорий". День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.
В этот день ультраправые организации устраивают объезды российских учреждений на машинах с громкоговорителями, некоторые из них в окружении полиции подходят к посольству и генконсульствам, чтобы выступить и передать петицию. В этот день также проходит ежегодный "Всеяпонский съезд с требованием возврата северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В нем традиционно принимают участие представители всех партий, депутаты парламента от обеих палат, премьер-министр и другие министры. В среду с речью к собравшимся выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида, министр иностранных дел Еко Камикава, министр по делам Окинавы и северных территорий Ханако Дзими.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Премьер Японии заявил о планах подписать мирный договор с Россией
30 января, 07:53
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончанию Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году - ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Дмитрий Медведев
Медведев заявил о планах размещения нового оружия на Курилах
30 января, 12:45
 
ЯпонияРоссияКунашир (остров)Фумио КисидаЁко КамикаваВ мире
 
 
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