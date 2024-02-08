https://ria.ru/20240208/krasnoyarsk-1926081047.html

Жителя Красноярска, работавшего на СБУ, приговорили к 13 годам колонии

Жителя Красноярска, работавшего на СБУ, приговорили к 13 годам колонии - РИА Новости, 08.02.2024

Жителя Красноярска, работавшего на СБУ, приговорили к 13 годам колонии

Красноярский краевой суд вынес приговор 23-летнему Дмитрию Киселеву по делу о госизмене и подготовке к диверсии, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T09:17

2024-02-08T09:17

2024-02-08T09:53

происшествия

украина

красноярск

красноярский край

красноярский краевой суд

служба безопасности украины

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КРАСНОЯРСК, 8 фев — РИА Новости. Красноярский краевой суд вынес приговор 23-летнему Дмитрию Киселеву по делу о госизмене и подготовке к диверсии, сообщила пресс-служба суда."Красноярский краевой суд признал Киселева виновным в совершенных им преступлениях и назначил ему наказание — 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в публикации.По данным суда, Киселев через интернет установил связь с сотрудниками Службы безопасности Украины и получил от них задание сфотографировать объекты инфраструктуры Красноярского края. Кроме того, ему поручили поджечь и взорвать железнодорожные объекты.Осужденный также собрал и передал СБУ информацию о расположении российских войск в донбасском городе Харцызск, где он ранее проживал. В декабре директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов, а также устанавливать контакты "с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу".Он подчеркнул, что спецслужба активно выявляет таких людей. По словам Бортникова, получается также действовать на упреждение. Директор ведомства добавил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

https://ria.ru/20240205/terakt-1925550543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, украина, красноярск, красноярский край, красноярский краевой суд, служба безопасности украины, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)