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Жителя Красноярска, работавшего на СБУ, приговорили к 13 годам колонии
Жителя Красноярска, работавшего на СБУ, приговорили к 13 годам колонии - РИА Новости, 08.02.2024
Жителя Красноярска, работавшего на СБУ, приговорили к 13 годам колонии
Красноярский краевой суд вынес приговор 23-летнему Дмитрию Киселеву по делу о госизмене и подготовке к диверсии, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T09:17
2024-02-08T09:17
2024-02-08T09:53
происшествия
украина
красноярск
красноярский край
красноярский краевой суд
служба безопасности украины
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КРАСНОЯРСК, 8 фев — РИА Новости. Красноярский краевой суд вынес приговор 23-летнему Дмитрию Киселеву по делу о госизмене и подготовке к диверсии, сообщила пресс-служба суда."Красноярский краевой суд признал Киселева виновным в совершенных им преступлениях и назначил ему наказание — 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в публикации.По данным суда, Киселев через интернет установил связь с сотрудниками Службы безопасности Украины и получил от них задание сфотографировать объекты инфраструктуры Красноярского края. Кроме того, ему поручили поджечь и взорвать железнодорожные объекты.Осужденный также собрал и передал СБУ информацию о расположении российских войск в донбасском городе Харцызск, где он ранее проживал. В декабре директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов, а также устанавливать контакты "с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу".Он подчеркнул, что спецслужба активно выявляет таких людей. По словам Бортникова, получается также действовать на упреждение. Директор ведомства добавил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, украина, красноярск, красноярский край, красноярский краевой суд, служба безопасности украины, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Украина, Красноярск, Красноярский край, Красноярский краевой суд, Служба безопасности Украины, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Красноярска, работавшего на СБУ, приговорили к 13 годам колонии
Житель Красноярска, работавший на СБУ, получил 13 лет колонии за госизмену