https://ria.ru/20240208/kostyum-1926084798.html

В Бурятии разработали защитно-маскировочный костюм для военных

В Бурятии разработали защитно-маскировочный костюм для военных - РИА Новости, 08.02.2024

В Бурятии разработали защитно-маскировочный костюм для военных

Студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Бурятии разработали защитно-маскировочный костюм для нужд военнослужащих на... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T09:46

2024-02-08T09:46

2024-02-08T09:46

выставка-форум "россия"

технологии

алексей цыденов

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УЛАН-УДЭ, 8 фев – РИА Новости. Студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Бурятии разработали защитно-маскировочный костюм для нужд военнослужащих на СВО, разработку представили на выставке "Россия" на ВДНХ, сообщил глава региона Алексей Цыденов. "Студенты Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления разработали защитно-маскировочный костюм для бойцов СВО… Свою разработку студенты представили на выставке "Россия" на ВДНХ в Дни науки… Они прошли испытания в бою. С сентября 2022 года студенты… пошили и отправили на фронт уже более 30 маскировочных комплектов", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, костюм имеет креативное название - "Шаман". Есть летний и зимний варианты камуфляжа. "Наши воины на передовой ценят высокие эксплуатационные свойства камуфляжных комплектов… Разработка полностью учитывает пожелания военных: костюм можно быстро надеть и снять, некоторые детали могут выполнять функции кровоостанавливающего жгута, фурнитура бесшумная, элементы костюма не имеют бликов", - подчеркнул Цыденов. Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20221114/legioner-1831248967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, алексей цыденов