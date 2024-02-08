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В Бурятии разработали защитно-маскировочный костюм для военных - РИА Новости, 08.02.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
09:46 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/kostyum-1926084798.html
В Бурятии разработали защитно-маскировочный костюм для военных
В Бурятии разработали защитно-маскировочный костюм для военных - РИА Новости, 08.02.2024
В Бурятии разработали защитно-маскировочный костюм для военных
Студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Бурятии разработали защитно-маскировочный костюм для нужд военнослужащих на... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T09:46
2024-02-08T09:46
выставка-форум "россия"
технологии
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 8 фев – РИА Новости. Студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Бурятии разработали защитно-маскировочный костюм для нужд военнослужащих на СВО, разработку представили на выставке "Россия" на ВДНХ, сообщил глава региона Алексей Цыденов. "Студенты Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления разработали защитно-маскировочный костюм для бойцов СВО… Свою разработку студенты представили на выставке "Россия" на ВДНХ в Дни науки… Они прошли испытания в бою. С сентября 2022 года студенты… пошили и отправили на фронт уже более 30 маскировочных комплектов", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, костюм имеет креативное название - "Шаман". Есть летний и зимний варианты камуфляжа. "Наши воины на передовой ценят высокие эксплуатационные свойства камуфляжных комплектов… Разработка полностью учитывает пожелания военных: костюм можно быстро надеть и снять, некоторые детали могут выполнять функции кровоостанавливающего жгута, фурнитура бесшумная, элементы костюма не имеют бликов", - подчеркнул Цыденов. Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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технологии, алексей цыденов
Выставка-форум "Россия", Технологии, Алексей Цыденов
В Бурятии разработали защитно-маскировочный костюм для военных

В Бурятии студенты ВСГУТУ разработали защитно-маскировочный костюм

© Фото : пресс-служба главы БурятииЗащитно-маскировочный костюм разработали студенты Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления
Защитно-маскировочный костюм разработали студенты Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : пресс-служба главы Бурятии
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УЛАН-УДЭ, 8 фев – РИА Новости. Студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Бурятии разработали защитно-маскировочный костюм для нужд военнослужащих на СВО, разработку представили на выставке "Россия" на ВДНХ, сообщил глава региона Алексей Цыденов.
«
"Студенты Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления разработали защитно-маскировочный костюм для бойцов СВО… Свою разработку студенты представили на выставке "Россия" на ВДНХ в Дни науки… Они прошли испытания в бою. С сентября 2022 года студенты… пошили и отправили на фронт уже более 30 маскировочных комплектов", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
По его словам, костюм имеет креативное название - "Шаман". Есть летний и зимний варианты камуфляжа. "Наши воины на передовой ценят высокие эксплуатационные свойства камуфляжных комплектов… Разработка полностью учитывает пожелания военных: костюм можно быстро надеть и снять, некоторые детали могут выполнять функции кровоостанавливающего жгута, фурнитура бесшумная, элементы костюма не имеют бликов", - подчеркнул Цыденов.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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