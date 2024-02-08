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Минобороны предложило ввести единый предельный возраст службы контрактников - РИА Новости, 08.02.2024
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12:54 08.02.2024 (обновлено: 13:39 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/kontraktniki-1926136467.html
Минобороны предложило ввести единый предельный возраст службы контрактников
Минобороны предложило ввести единый предельный возраст службы контрактников - РИА Новости, 08.02.2024
Минобороны предложило ввести единый предельный возраст службы контрактников
Минобороны предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе для всех контрактников во время мобилизации и военного положения, говорится в... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:54
2024-02-08T13:39
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Минобороны предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе для всех контрактников во время мобилизации и военного положения, говорится в соответствующем законопроекте.Изменения планируют внести в четвертую статью федерального закона № 269 от 24 июня 2023 года. Предельный возраст службы могут определить:При этом в нем было указано, что изменения по срокам службы касаются военных, заключивших или заключающих контракт на момент вступления документа в силу. Предлагаемые нововведения снимают ограничение по дате — предельный возраст повышают и для тех, кто заключил контракт до 24 июня 2023-го.
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, общество
Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Общество
Минобороны предложило ввести единый предельный возраст службы контрактников

МО предложило ввести единый предельный возраст службы для всех контрактников

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПункт отбора на военную службу по контракту
Пункт отбора на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Пункт отбора на военную службу по контракту. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Минобороны предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе для всех контрактников во время мобилизации и военного положения, говорится в соответствующем законопроекте.
Изменения планируют внести в четвертую статью федерального закона № 269 от 24 июня 2023 года. Предельный возраст службы могут определить:
  • для высших офицеров в 70 лет;
  • для иных категорий в 65 лет.

В конце июня прошлого года вступил в силу закон, повышающий предельный возраст службы по контракту в период мобилизации до 70 лет для высших офицеров и до 65 лет для других воинских званий.

При этом в нем было указано, что изменения по срокам службы касаются военных, заключивших или заключающих контракт на момент вступления документа в силу. Предлагаемые нововведения снимают ограничение по дате — предельный возраст повышают и для тех, кто заключил контракт до 24 июня 2023-го.
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