https://ria.ru/20240208/kontraktniki-1926136467.html
Минобороны предложило ввести единый предельный возраст службы контрактников
Минобороны предложило ввести единый предельный возраст службы контрактников - РИА Новости, 08.02.2024
Минобороны предложило ввести единый предельный возраст службы контрактников
Минобороны предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе для всех контрактников во время мобилизации и военного положения, говорится в... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:54
2024-02-08T12:54
2024-02-08T13:39
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Минобороны предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе для всех контрактников во время мобилизации и военного положения, говорится в соответствующем законопроекте.Изменения планируют внести в четвертую статью федерального закона № 269 от 24 июня 2023 года. Предельный возраст службы могут определить:При этом в нем было указано, что изменения по срокам службы касаются военных, заключивших или заключающих контракт на момент вступления документа в силу. Предлагаемые нововведения снимают ограничение по дате — предельный возраст повышают и для тех, кто заключил контракт до 24 июня 2023-го.
https://ria.ru/20240205/shoygu-1925506290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, вооруженные силы рф, общество
Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Общество
Минобороны предложило ввести единый предельный возраст службы контрактников
МО предложило ввести единый предельный возраст службы для всех контрактников