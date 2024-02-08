https://ria.ru/20240208/kontraktniki-1926136467.html

Минобороны предложило ввести единый предельный возраст службы контрактников

Минобороны предложило ввести единый предельный возраст службы контрактников - РИА Новости, 08.02.2024

Минобороны предложило ввести единый предельный возраст службы контрактников

Минобороны предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе для всех контрактников во время мобилизации и военного положения, говорится в... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:54

2024-02-08T12:54

2024-02-08T13:39

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общество

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Минобороны предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе для всех контрактников во время мобилизации и военного положения, говорится в соответствующем законопроекте.Изменения планируют внести в четвертую статью федерального закона № 269 от 24 июня 2023 года. Предельный возраст службы могут определить:При этом в нем было указано, что изменения по срокам службы касаются военных, заключивших или заключающих контракт на момент вступления документа в силу. Предлагаемые нововведения снимают ограничение по дате — предельный возраст повышают и для тех, кто заключил контракт до 24 июня 2023-го.

https://ria.ru/20240205/shoygu-1925506290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, вооруженные силы рф, общество