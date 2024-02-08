https://ria.ru/20240208/kompensatsiya-1926089446.html
В Челябинске выплатят компенсацию родителям ребенка, упавшего с карусели
В Челябинске выплатят компенсацию родителям ребенка, упавшего с карусели - РИА Новости, 08.02.2024
В Челябинске выплатят компенсацию родителям ребенка, упавшего с карусели
Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с администрации Центрального района Челябинска 433 тысячи рублей в пользу родителей 10-летнего мальчика, который... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T10:13
2024-02-08T10:13
2024-02-08T10:13
происшествия
челябинск
челябинский областной суд
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 фев – РИА Новости. Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с администрации Центрального района Челябинска 433 тысячи рублей в пользу родителей 10-летнего мальчика, который упал с карусели, повредив позвоночник, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным прокуратуры, в мае 2023 года на детской площадке по улице Академика Королева в Челябинске мальчик качался на карусели-вертушке, при раскручивании на которой оборвалось сиденье, цепочка слетела, ребенка отбросило на несколько метров от карусели. С компрессионным переломом четырех грудных позвонков ребенок провел в больнице 2 недели, после выписки ему пришлось постоянно носить корсет жесткой фиксации. Прокурор обратился с исковым заявлением к администрации Центрального района Челябинска о взыскании компенсации морального вреда и расходов на лечение ребенка. "Решением Центрального районного суда Челябинска с администрации Центрального района Челябинска в пользу законного представителя несовершеннолетнего взысканы компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей и расходы на лечение в размере 33 тысячи рублей. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда решение Центрального районного суда оставлено без изменения", - говорится в сообщении. Судебное постановление вступило в законную силу, его исполнение поставлено на контроль, поясняет надзорное ведомство.
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происшествия, челябинск, челябинский областной суд
Происшествия, Челябинск, Челябинский областной суд
В Челябинске выплатят компенсацию родителям ребенка, упавшего с карусели
Родителям ребенка, упавшего с карусели в Челябинске, выплатят 433 тысячи рублей
ЧЕЛЯБИНСК, 8 фев – РИА Новости. Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с администрации Центрального района Челябинска 433 тысячи рублей в пользу родителей 10-летнего мальчика, который упал с карусели, повредив позвоночник, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, в мае 2023 года на детской площадке по улице Академика Королева в Челябинске мальчик качался на карусели-вертушке, при раскручивании на которой оборвалось сиденье, цепочка слетела, ребенка отбросило на несколько метров от карусели. С компрессионным переломом четырех грудных позвонков ребенок провел в больнице 2 недели, после выписки ему пришлось постоянно носить корсет жесткой фиксации.
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Прокурор обратился с исковым заявлением к администрации Центрального района Челябинска о взыскании компенсации морального вреда и расходов на лечение ребенка.
"Решением Центрального районного суда Челябинска с администрации Центрального района Челябинска в пользу законного представителя несовершеннолетнего взысканы компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей и расходы на лечение в размере 33 тысячи рублей. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда решение Центрального районного суда оставлено без изменения", - говорится в сообщении.
Судебное постановление вступило в законную силу, его исполнение поставлено на контроль, поясняет надзорное ведомство.