https://ria.ru/20240208/kompensatsiya-1926089446.html

В Челябинске выплатят компенсацию родителям ребенка, упавшего с карусели

В Челябинске выплатят компенсацию родителям ребенка, упавшего с карусели - РИА Новости, 08.02.2024

В Челябинске выплатят компенсацию родителям ребенка, упавшего с карусели

Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с администрации Центрального района Челябинска 433 тысячи рублей в пользу родителей 10-летнего мальчика, который... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T10:13

2024-02-08T10:13

2024-02-08T10:13

происшествия

челябинск

челябинский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 8 фев – РИА Новости. Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с администрации Центрального района Челябинска 433 тысячи рублей в пользу родителей 10-летнего мальчика, который упал с карусели, повредив позвоночник, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным прокуратуры, в мае 2023 года на детской площадке по улице Академика Королева в Челябинске мальчик качался на карусели-вертушке, при раскручивании на которой оборвалось сиденье, цепочка слетела, ребенка отбросило на несколько метров от карусели. С компрессионным переломом четырех грудных позвонков ребенок провел в больнице 2 недели, после выписки ему пришлось постоянно носить корсет жесткой фиксации. Прокурор обратился с исковым заявлением к администрации Центрального района Челябинска о взыскании компенсации морального вреда и расходов на лечение ребенка. "Решением Центрального районного суда Челябинска с администрации Центрального района Челябинска в пользу законного представителя несовершеннолетнего взысканы компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей и расходы на лечение в размере 33 тысячи рублей. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда решение Центрального районного суда оставлено без изменения", - говорится в сообщении. Судебное постановление вступило в законную силу, его исполнение поставлено на контроль, поясняет надзорное ведомство.

https://ria.ru/20240206/kompensatsiya-1925738636.html

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск, челябинский областной суд