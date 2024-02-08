Рейтинг@Mail.ru
В КНДР высмеяли противоракетное сотрудничество США, Японии и Южной Кореи - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:01 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/kndr-1926064899.html
В КНДР высмеяли противоракетное сотрудничество США, Японии и Южной Кореи
В КНДР высмеяли противоракетное сотрудничество США, Японии и Южной Кореи - РИА Новости, 08.02.2024
В КНДР высмеяли противоракетное сотрудничество США, Японии и Южной Кореи
В КНДР назвали сотрудничество между США, Южной Кореей и Японией по обмену информацией о ракетных пусках "попыткой закрыться от огненного града рваным зонтиком", РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T06:01
2024-02-08T06:01
сша
южная корея
в мире
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152140/37/1521403743_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_48852d0517fc383e1a1bfc3d9ae56833.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В КНДР назвали сотрудничество между США, Южной Кореей и Японией по обмену информацией о ракетных пусках "попыткой закрыться от огненного града рваным зонтиком", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). В декабре США, Япония и Южная Корея приняли многолетний план учений и полностью активировали механизм обмена данными о предупреждениях о пусках ракет КНДР в реальном времени. "Это не что иное, как глупая попытка закрыться от огненного града с помощью рваного зонтика под названием система обмена информацией", - говорится в сообщении агентства. ЦТАК отмечает, что стратегия обмена ракетной информацией "американо-японских марионеток" соответствует гегемонистскому стратегическому плану США по подавлению стратегических противников путем манипулирования трехсторонним военным альянсом в Азиатско-Тихоокеанском регионе под предлогом ответа на северокорейскую угрозу.
https://ria.ru/20240203/kndr-1925155632.html
сша
южная корея
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152140/37/1521403743_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_600a56504b83b1267ae02a83a0cd52b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, южная корея, в мире, япония
США, Южная Корея, В мире, Япония
В КНДР высмеяли противоракетное сотрудничество США, Японии и Южной Кореи

КНДР назвала противоракетную кооперацию Вашингтона, Токио и Сеула рваным зонтом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
Военнослужащий на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В КНДР назвали сотрудничество между США, Южной Кореей и Японией по обмену информацией о ракетных пусках "попыткой закрыться от огненного града рваным зонтиком", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
В декабре США, Япония и Южная Корея приняли многолетний план учений и полностью активировали механизм обмена данными о предупреждениях о пусках ракет КНДР в реальном времени.
"Это не что иное, как глупая попытка закрыться от огненного града с помощью рваного зонтика под названием система обмена информацией", - говорится в сообщении агентства.
ЦТАК отмечает, что стратегия обмена ракетной информацией "американо-японских марионеток" соответствует гегемонистскому стратегическому плану США по подавлению стратегических противников путем манипулирования трехсторонним военным альянсом в Азиатско-Тихоокеанском регионе под предлогом ответа на северокорейскую угрозу.
КНДР - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
КНДР испытала боевую часть крылатой ракеты и новую зенитную ракету
3 февраля, 02:16
 
СШАЮжная КореяВ миреЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала