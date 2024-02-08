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В КНДР высмеяли противоракетное сотрудничество США, Японии и Южной Кореи
В КНДР высмеяли противоракетное сотрудничество США, Японии и Южной Кореи - РИА Новости, 08.02.2024
В КНДР высмеяли противоракетное сотрудничество США, Японии и Южной Кореи
В КНДР назвали сотрудничество между США, Южной Кореей и Японией по обмену информацией о ракетных пусках "попыткой закрыться от огненного града рваным зонтиком", РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T06:01
2024-02-08T06:01
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В КНДР назвали сотрудничество между США, Южной Кореей и Японией по обмену информацией о ракетных пусках "попыткой закрыться от огненного града рваным зонтиком", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). В декабре США, Япония и Южная Корея приняли многолетний план учений и полностью активировали механизм обмена данными о предупреждениях о пусках ракет КНДР в реальном времени. "Это не что иное, как глупая попытка закрыться от огненного града с помощью рваного зонтика под названием система обмена информацией", - говорится в сообщении агентства. ЦТАК отмечает, что стратегия обмена ракетной информацией "американо-японских марионеток" соответствует гегемонистскому стратегическому плану США по подавлению стратегических противников путем манипулирования трехсторонним военным альянсом в Азиатско-Тихоокеанском регионе под предлогом ответа на северокорейскую угрозу.
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сша, южная корея, в мире, япония
США, Южная Корея, В мире, Япония
В КНДР высмеяли противоракетное сотрудничество США, Японии и Южной Кореи
КНДР назвала противоракетную кооперацию Вашингтона, Токио и Сеула рваным зонтом
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В КНДР назвали сотрудничество между США, Южной Кореей и Японией по обмену информацией о ракетных пусках "попыткой закрыться от огненного града рваным зонтиком", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
В декабре США, Япония и Южная Корея приняли многолетний план учений и полностью активировали механизм обмена данными о предупреждениях о пусках ракет КНДР в реальном времени.
"Это не что иное, как глупая попытка закрыться от огненного града с помощью рваного зонтика под названием система обмена информацией", - говорится в сообщении агентства.
ЦТАК отмечает, что стратегия обмена ракетной информацией "американо-японских марионеток" соответствует гегемонистскому стратегическому плану США по подавлению стратегических противников путем манипулирования трехсторонним военным альянсом в Азиатско-Тихоокеанском регионе под предлогом ответа на северокорейскую угрозу.
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