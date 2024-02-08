https://ria.ru/20240208/kndr-1926064899.html

В КНДР высмеяли противоракетное сотрудничество США, Японии и Южной Кореи

В КНДР высмеяли противоракетное сотрудничество США, Японии и Южной Кореи - РИА Новости, 08.02.2024

В КНДР высмеяли противоракетное сотрудничество США, Японии и Южной Кореи

В КНДР назвали сотрудничество между США, Южной Кореей и Японией по обмену информацией о ракетных пусках "попыткой закрыться от огненного града рваным зонтиком", РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T06:01

2024-02-08T06:01

2024-02-08T06:01

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В КНДР назвали сотрудничество между США, Южной Кореей и Японией по обмену информацией о ракетных пусках "попыткой закрыться от огненного града рваным зонтиком", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). В декабре США, Япония и Южная Корея приняли многолетний план учений и полностью активировали механизм обмена данными о предупреждениях о пусках ракет КНДР в реальном времени. "Это не что иное, как глупая попытка закрыться от огненного града с помощью рваного зонтика под названием система обмена информацией", - говорится в сообщении агентства. ЦТАК отмечает, что стратегия обмена ракетной информацией "американо-японских марионеток" соответствует гегемонистскому стратегическому плану США по подавлению стратегических противников путем манипулирования трехсторонним военным альянсом в Азиатско-Тихоокеанском регионе под предлогом ответа на северокорейскую угрозу.

https://ria.ru/20240203/kndr-1925155632.html

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сша, южная корея, в мире, япония